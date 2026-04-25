El Decano, ante la gran chance de acariciar el título

El equipo dirigido por Pablo ‘Vitamina’ Sánchez llega en una posición inmejorable. Tras el empate de Cerro Porteño (1-1 ante Ameliano), Olimpia lidera la tabla con 39 puntos, manteniendo una ventaja de 5 unidades sobre su tradicional rival.

Una victoria esta noche no solo ampliaría la brecha a 8 puntos a falta de pocas jornadas, sino que dejaría al Franjeado a las puertas de una nueva estrella, a la espera también de lo que suceda con la resolución del superclásico suspendido. Para Olimpia, ganar en Tuyucuá significaría dar el golpe de gracia al campeonato.

Libertad: Nueva era bajo el interinato de un ídolo

La realidad en Tuyucuá es radicalmente distinta. El Gumarelo llega herido tras la dura derrota 3-0 ante Rubio Ñu, resultado que provocó la renuncia de Francisco Arce. En su lugar, el club apuesta a la “vieja guardia” para calmar las aguas: Juan Samudio asume el interinato, escoltado por dos leyendas como Sergio Aquino y Cristian Riveros.

El desafío para Samudio no es menor. Libertad arrastra una preocupante racha de cinco partidos sin conocer la victoria, una crisis que se extiende al plano internacional con dos caídas consecutivas en la Copa Libertadores 2026. Romper esta sequía ante el líder sería el bálsamo perfecto para iniciar la etapa pos-Arce.

Libertad vs. Olimpia: clásico “blanco y negro” en vivo

19:15 El estreno de la tercera equipación

Esta noche, el césped de La Huerta será testigo de un estreno especial: Olimpia lucirá por primera vez en la temporada su tercera equipación, una camiseta verde con franja blanca que rinde tributo a sus orígenes. El diseño adopta los colores de la bandera de Rotterdam, la ciudad neerlandesa de donde provenía William Paats, el recordado precursor y fundador del Decano.

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19:00 Libertad, con equipo confirmado

El nuevo entrenador gumarelo, Juan Eduardo Samudio presentará el siguiente equipo para recibir a Olimpia en Tuyucuá: Rodrigo Morínigo; Robert Rojas, Diego Viera, Néstor Giménez y Matías Espinoza; Iván Franco, Álvaro Campuzano, Lucas Sanabria y Alexis Fretes; Federico Carrizo y Gustavo Aguilar. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

📝 ✔️¡Equipo confirmado!



El onceno de #LIBERTAD para enfrentar a Olimpia.



🏠✅ 8 jugadores de 11 productos de La Huertita. #VamosGUMA#AperturaAPF2026 pic.twitter.com/JGOxMef28f — Club Libertad (@Libertad_Guma) April 25, 2026

19:00 Olimpia, con once definido

En conductor franjeado, Pablo “Vitamina” Sánchez anuncia el siguiente once para visitar a Libertad en Tuyucuá: Gastón Olveira; Raúl Cáceres, Gustavo Vargas, Bryan Bentaberry y Mateo Gamarra; Richard Sánchez, Richard Ortiz y Juan Fernando Alfaro; Alex Franco; Eduardo Delmás, Adrián Alcaraz e Iván Leguizamón. Seguí la transmisión en vivo a través de ABC TV Paraguay en YouTube

📋 𝐓𝐈𝐓𝐔𝐋𝐀𝐑𝐄𝐒 🆚️ Libertad en el Estadio La Huerta.



¡Vamos, Rey de Copas! ⚔️ pic.twitter.com/qMTBNl57N1 — Club Olimpia (@elClubOlimpia) April 25, 2026

18:45 Olimpia y un clásico que puede acercar a la conquista del título

Olimpia enfrenta hoy a Libertad por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. El Gumarelo y el Decano juegan el clásico blanco y negro a las 20:00, hora de nuestro país, en La Huerta.

18:30 A qué hora juega hoy Libertad vs. Olimpia y dónde ver en vivo

Olimpia enfrenta hoy a Libertad por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay. Conozca la hora y en qué canal ver en vivo.

18:15 Juan Fernando Alfaro, la única duda de Olimpia contra Libertad

Juan Fernando Alfaro es la única incertidumbre de Pablo ‘Vitamina’ Sánchez para definir la formación de Olimpia vs. Libertad por la fecha 18 del torneo Apertura 2026 de la Primera División de Paraguay.

18:00 ¡Alerta Olimpia!: Conmebol sanciona a Renato Gaúcho por tres fechas

El experimentado entrenador de Vasco da Gama fue suspendido por tres partidos tras un polémico proceso disciplinario. El “Almirante” llegará sin su líder en el banco para recibir al equipo de Pablo “Vitamina” Sánchez el próximo jueves 30 de abril en São Januário.

17:45 Olimpia agota las entradas para el clásico blanco y negro en tiempo récord

Olimpia anunció este jueves que las entradas puestas a disposición para el clásico blanco y negro sabatino fueron agotadas en poco tiempo. En principio, las localidades puestas a disposición exclusivamente para los asociados iban a ser expedidas hasta el día del juego, pero salieron “como pan caliente” ante la inminencia de la consagración franjeada en el torneo Apertura 2026.

17:30 Tuyucuá y Río de Janeiro, en el horizonte de Olimpia

Olimpia enfrentará el sábado a Libertad, en Tuyucuá, y el jueves de la semana próxima al Vasco da Gama, en Río de Janeiro, en la continuidad de la Copa Sudamericana. En el horizonte del Expreso aparecen rivales albinegros.

17:15 Juan Samudio es el nuevo director técnico de Libertad

La directiva de Libertad dispuso que Juan Eduardo Samudio esté al frente del cuerpo técnico casero para completar el primer semestre, teniendo como asistentes a Sergio Aquino y Cristian Riveros, quienes inicialmente iban a conformar una dupla.

17:00 Francisco Arce renuncia a la dirección técnica de Libertad tras la goleada en La Arboleda

La crisis deportiva en Libertad alcanzó su punto de quiebre este martes. Tras la contundente derrota por 3-0 ante Rubio Ñu en el estadio La Arboleda, Francisco “Chiqui” Arce presentó su renuncia al cargo de director técnico del primer equipo. El estratega, que había regresado a la institución con la intención de liderar un proyecto ambicioso, decidió dar un paso al costado al considerar que su ciclo no logra el efecto deseado en el plantel.

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