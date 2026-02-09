Feprinco rechaza medidas de fuerza contra la reforma fiscal

Mediante un comunicado, la Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) intervino en el debate por el proyecto de ley de reforma de la Caja Fiscal, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados con una serie de modificaciones respecto al proyecto original del Poder Ejecutivo.

La iniciativa generó una fuerte resistencia en diversos frentes, incluyendo al magisterio nacional, las fuerzas públicas, docentes universitarios y magistrados judiciales, quienes se han movilizado en rechazo al proyecto.

En su análisis, la federación calificó la sostenibilidad del sistema jubilatorio como una “cuestión estructural, transversal y eminentemente técnica”, que demanda un debate basado en “razón, evidencia y análisis metodológico riguroso”, en lugar de “medidas de presión que paralizan servicios públicos esenciales”.

El gremio empresarial enfatizó que la viabilidad previsional se rige por variables objetivas como la edad de jubilación, los años efectivos de aporte y la tasa de sustitución.

En este sentido, advirtió que ignorar o negarse a discutir estos factores equivale a una “evasión de la realidad” que finalmente resulta en un perjuicio para los propios jubilados.

Rechazo al financiamiento con impuestos generales

FEPRINCO subrayó su rechazo a la propuesta de cubrir los déficits previsionales con recursos provenientes de impuestos generales.

“Los impuestos no son una caja de compensación de desequilibrios previsionales, sino el aporte que realizan el sector productivo y los ciudadanos para recibir a cambio servicios públicos universales: seguridad, salud, educación, infraestructura y un Estado funcional”, se lee en el posicionamiento de la Feprinco.

En el comunicado enfatiza que un sistema que es insostenible matemáticamente termina por anular los derechos en lugar de asegurarlos.

“La huelga no es el camino”

La convocatoria a huelga general por parte de docentes y académicos recibió un rechazo categórico por parte de la Feprinco. Para la federación de gremio, esta medida resulta “impropia y desconectada de la realidad fiscal”.

En ese contexto, insta a estos sectores a aportar “análisis, propuestas y soluciones”, contribuyendo al diseño de un sistema previsional sostenible, equitativo y “compatible con la realidad demográfica y fiscal actual”.

Sostiene igualmente que se trata de una “grave irresponsabilidad institucional” el uso del “peso simbólico de la educación pública para bloquear una discusión necesaria”.

El comunicado de FEPRINCO cuenta con el soporte de varios gremios importantes del país, como la Asociación Rural del Paraguay, la Unión Industrial Paraguaya, la Cámara Nacional de Comercio y Servicios de Paraguay, la Unión de Gremios de la Producción y la Federación de Cooperativas de Producción Ltda.

Apoyo al proyecto modificado por Diputados

Posterior a la publicación del comunicado, el presidente de la Feprinco, Ing. Enrique Duarte, manifestó su respaldo a la propuesta de reforma del sistema jubilatorio aprobada con modificaciones por la Cámara de Diputados, a pesar de considerarla una solución incompleta.

“Nosotros (Feprinco) hubiéramos preferido una reforma más profunda, pero a veces lo perfecto es enemigo de lo posible. Y yo creo que tenemos que seguir adelante”, dijo el titular de la federación a la 780 AM.

Asimismo señaló que la falta de reformas adecuadas, impulsadas por leyes “populistas” en gobiernos anteriores, llevó a la situación actual, donde los impuestos ya sostienen el andamiaje de la Caja Fiscal.

Esta dependencia de los tributos queda en evidencia al observar los datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF): en la última década, el gasto en retiros de las fuerzas públicas demandó más de US$ 1.490 millones del Tesoro, de los cuales el 71% fue cubierto directamente con los impuestos de la ciudadanía

Duarte instó a la aprobación del proyecto, porque liberaría al país para concentrarse en otras prioridades de desarrollo, como la capacitación del capital humano y el aumento de la productividad laboral.

Respecto a los paros, subrayó que esas acciones o intentos de frenar la actividad económica en el marco de la discusión sobre la reforma, no contribuyen al proceso de desarrollo nacional.