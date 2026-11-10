PGN 2027: Diputados prevé tratar el presupuesto entre el jueves y el viernes

La Cámara de Diputados prevé estudiar el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 entre el jueves y el viernes de esta semana, anunció su presidente, Raúl Latorre. El tratamiento se postergó a pedido del Poder Ejecutivo, que busca introducir cambios para reducir gastos que considera innecesarios y destinar más recursos a servicios públicos.

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¿Cuándo se tratará el PGN 2027 en Diputados?

El proyecto debía analizarse en una sesión extraordinaria prevista para este lunes. Sin embargo, el Ejecutivo solicitó más tiempo para modificar la propuesta que regirá el uso de los recursos públicos durante el próximo año.

El titular de la Cámara Baja anunció el nuevo plazo, aunque no precisó cuál de los dos días se realizará la sesión.

En comunicación con ABC Color, la presidenta de la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP), la diputada Cristina Villalba refirió que los cambios deben presentarse antes de este viernes 13 de noviembre.

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Recortes en el presupuesto: aún no detallan qué rubros afectarán

La intención del Ejecutivo es ajustar gastos para dar prioridad a la salud y la educación, además de la seguridad y las obras de infraestructura. Latorre señaló que existe coincidencia con esa orientación.

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Sin embargo, no identificó las partidas que sufrirían recortes ni precisó si los ajustes alcanzarán a los tres poderes del Estado. Ante la consulta sobre qué gastos se reducirán, respondió: “Se está trabajando en detalle eso”.

Tampoco informó el monto de los recortes previstos ni cuánto dinero recibiría cada área tras las modificaciones. Estos datos también fueron solicitados al Departamento de Comunicación del MEF que informó no contar aún con esos datos.

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Salud y medicamentos, entre las prioridades del PGN 2027

Latorre también informó sobre conversaciones con el vicepresidente de la República, Antonio Barrios, acerca de las necesidades del sistema de salud y la coordinación de la agenda legislativa con el Ejecutivo.

El titular de Diputados mencionó, además, una reunión con representantes de la industria farmacéutica para abordar la provisión de medicamentos. El objetivo es que los pacientes encuentren los remedios que necesitan en los establecimientos públicos.

“La intención de que la familia paraguaya cuando acuda a un centro de salud (…) pueda contar con un servicio de calidad, que pueda encontrar medicamentos, esa es una de las prioridades”, concluyó.

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