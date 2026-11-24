La Comisión de Hacienda y Presupuesto del Senado continúa hoy martes el estudio del Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 sin la presencia del ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera. El Senado debe aprobar el proyecto antes del 30 de noviembre para que vuelva a la Cámara de Diputados.

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PGN 2027: cuándo se vota en el Senado y qué aprobó Diputados

El pleno del Senado tiene prevista una sesión para este martes 24 de noviembre. La reunión reservada del lunes con Lovera terminó sin acuerdos sobre los cambios al proyecto, según la senadora Esperanza Martínez.

Diputados ya aprobó un presupuesto de aproximadamente US$ 25.400 millones. Ese monto es US$ 260 millones menor al que propuso el Poder Ejecutivo. La Comisión de Hacienda revisa ahora qué gastos se pueden recortar y qué partidas necesitan recuperar recursos.

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Hambre Cero: el Senado analiza reducir a 155 días la alimentación escolar

Silvio “Beto” Ovelar, presidente de la Comisión de Hacienda, explicó que la propuesta bajo estudio prevé 155 días de alimentación escolar, con un ahorro estimado de entre US$ 70 millones y US$ 80 millones. La cantidad de días todavía debe discutirse en el Congreso. Por su parte, el Gobierno anunció que el servicio se prestará de marzo a octubre a partir de 2027.

El ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas, estimó un ahorro total de US$ 130 millones al año. El cálculo incluye el cambio de calendario, una reducción del 10% en las órdenes de servicio y una rebaja en el precio de los almuerzos que entregan las empresas de catering.

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Sobre cómo se calcula el pago a esos proveedores, Rojas precisó que “no se paga sobre la cantidad de matriculados por institución, se paga por plato servido”.

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Recortes del PGN 2027: hospitales, funcionarios y universidades

La senadora Martínez cuestionó que se apliquen porcentajes similares de recorte a instituciones con necesidades distintas. Entre los gastos que pidió revisar caso por caso están los pagos extra al personal de salud por turnos nocturnos. Sobre el impacto que prevé para el próximo año, advirtió que “esto va a dar la crisis, sobre todo el tema de los trabajadores”.

Las universidades públicas, por su parte, piden recuperar US$ 11 millones que perdieron en la versión aprobada por Diputados. En ese sentido, Ovelar planteó revisar sus partidas y señaló que los docentes universitarios arrastran un atraso salarial.

Ante este recorte, el Consejo Superior Universitario de la UNA resolvió suspender actividades entre el martes 24 y el jueves 26 de noviembre, en defensa de los recursos durante el estudio en el Senado del PGN para el 2027.

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