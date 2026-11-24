La Conacom analiza la aplicación de multas de millones de dólares a Frigomerc y Frigorífico Concepción por supuesto “actuar abusivo” en la compra de ganado bovino para faena.

Ambos frigoríficos aprovechan su dominio mayoritario en el mercado para no pagar a los productores ganaderos el precio justo por todas las partes de cada animal que comercializan, según la denuncia.

En el segundo numeral del artículo 2, que establece los principios de la ley N° 4.956 de la “Defensa de la Competencia”, prohíbe explícitamente el abuso de posición dominante, así como todas las prácticas, conductas o recomendaciones individuales o concertadas que tengan por efecto u objeto, restringir, limitar, obstaculizar, distorsionar o impedir la competencia existente o futura en el mercado relevante.

Agrega en el numeral 3 que a efectos de valorar las prácticas, conductas o recomendaciones indicadas, el órgano de aplicación tomará en cuenta si estas prácticas, conductas o recomendaciones generan ganancias de eficiencia económica de los sujetos involucrados comprendidos en el ámbito de aplicación de la Ley, la posibilidad de obtener las mismas a través de formas alternativas y el beneficio que se traslada a los consumidores.

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¿Qué se considera conducta abusiva?

En el capítulo 3 de la ley, establece cuales son las conductas consideradas abusivas, consistentes en el abuso de posición dominante, establecidas en el artículo 9.

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En ese sentido, prohíbe la explotación abusiva por una o varias de las personas físicas o jurídicas contenidas en el Artículo 3° de esta Ley, de su posición de dominio en todo o en parte del mercado relevante.

Además, establece que se entiende que una persona física o jurídica goza de posición dominante cuando para un determinado producto o servicio no está expuesta a una competencia efectiva y sustancial.

Para determinar la presunción de que no existe exposición a una competencia efectiva y sustancial, indica que se da, conforme a criterios de razonabilidad fundados, bajo los siguientes parámetros establecidos y aplicables al mercado relevante investigado:

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El grado en que el bien o servicio de que se trate es sustituible por otros, ya sea de origen nacional como extranjero, las condiciones de tal sustitución y el tiempo requerido para la misma.

El grado en que las restricciones normativas limiten el acceso de productos u oferentes o demandantes al mercado de que se trate.

El grado en que el presunto responsable pueda influir unilateralmente en la formación de precios o restringir al abastecimiento o demanda en el mercado y el grado en que sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.

Según establece, se debe determinar que los principios de la libre competencia podrían verse afectados, luego de un análisis de quien eventualmente ejercerá posición dominante por parte de la Autoridad de Aplicación.

¿Cómo se constituye el abuso?

Según el inciso a) de este artículo, el abuso podrá consistir en:

La imposición , de forma directa o indirecta, de precios u otras condiciones comerciales , o de servicios no equitativos.

La limitación de la producción , la distribución o el desarrollo técnico en perjuicio injustificado de los competidores o de los consumidores.

La negativa injustificada a satisfacer las demandas de compra de productos o de prestación de servicios.

La aplicación injustificada, en las relaciones comerciales o de servicio , de condiciones desiguales para prestaciones equivalentes, que coloquen a unos competidores en situación desventajosa frente a otros.

La subordinación de la celebración de contratos a la aceptación de prestaciones suplementarias que, por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, no guarden relación con el objeto de tales contratos.

Obtener o intentar obtener, bajo la amenaza de ruptura de las relaciones comerciales, precios, condiciones de pago, modalidades de venta, pago de cargos adicionales y otras condiciones de cooperación comercial no recogidas en las condiciones generales de venta que se hayan pactado.

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Agrega que quienes detenten una posición dominante de mercado no serán pasibles, por esa sola circunstancia, de sanciones, a no ser que se compruebe por medio de procedimientos administrativos que realizaron alguna de las actividades prohibidas con el fin de obtener ventajas indebidas y causar perjuicio a otros, lo que no hubiera sido posible de no existir tal posición de dominio.

Abuso de posición dominante con precios predatorios

También la ley establece restricciones a fin de evitar el abuso de posición dominante mediante la práctica de precios predatorios, que se rige de acuerdo a los siguientes casos:

Prohibición de venta no ocasional de bienes o servicios cuando el precio aplicado por el oferente sea injustificadamente inferior al costo efectivo de producción o sin margen de utilidad, y sea realizado con el objetivo de excluir a competidores del mercado.

Prohibición de venta no ocasional de bienes o servicios cuando el precio aplicado por el oferente sea injustificadamente inferior al precio efectivo de adquisición, o al precio de reposición si este fuese inferior a aquel o sin margen de utilidad, y sea realizado con el objetivo de excluir a competidores del mercado.

En el inciso c establece que se entiende por precio efectivo de adquisición o precio constante de la factura, después de deducidos los descuentos directamente relacionados con la transacción en origen que se encuentren identificados en la propia factura o por remisión de esta, en contratos de suministro o tablas de precios y que sean determinables en el momento de la respectiva emisión.

En el inciso d indica que se entiende por descuentos directamente relacionados con la transacción en origen, los descuentos de cantidad, los descuentos financieros y los descuentos promocionales desde que son identificables con respecto al producto, a la respectiva cantidad y período para el que van a estar en vigor.

También aclara que en la composición de los precios de adquisición o coste efectivo de producción se incluirán los gastos publicitarios, los premios, artículos de regalo, y cualquier otra erogación realizada por el oferente en relación con los productos o servicios analizados.

Refiere que se entiende por margen de utilidad la ganancia neta anualizada del oferente después de impuestos referenciados a los productos o servicios analizados.

También que las prohibiciones en los dos primeros incisos a) y b) no es aplicable en los siguientes casos:

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Bienes perecederos a partir del momento en que se encuentren amenazados de deterioro rápido.

Bienes cuyo valor comercial sea afectado , ya sea por haber transcurrido la situación que determinó su necesidad, ya sea por reducción de sus posibilidades de utilización, ya sea por superveniencia de una importante innovación técnica.

Bienes cuyo reaprovisionamiento se efectúe a precio inferior , siendo entonces el precio efectivo de compra sustituido por el precio resultante de la nueva factura de compra.

Bienes cuyo precio se encuentre alineado por el precio practicado para los mismos bienes por otro agente económico del mismo ramo de actividad que se encuentre temporal y espacialmente en situación de competencia con el autor de la alineación;

Bienes vendidos en saldo o liquidación efectiva de stocks.

Autoridad de aplicación y contrapartidas abusivas

La ley establece que la Autoridad de Aplicación en coordinación con el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) podrá verificar mediante los mecanismos prestablecidos en la norma pertinente a medidas antidumping los costos en origen de los productos importados.

Por otra parte, en su artículo 11, establece cuales son las contrapartidas abusivas, por lo que prohíbe la subordinación de la celebración de contratos a la acepción de prestaciones suplementarias que no guarden relación con el objeto del contrato, y que por su naturaleza o con arreglo a los usos de comercio, tengan por objeto o produzcan efectos de explotación o de exclusión.

También que la posición en el mercado de los competidores participantes, su fortaleza económica y financiera, las posibilidades de elección de proveedores y usuarios, su acceso a las fuentes de suministro o a los mercados, la existencia de obstáculos de hecho o de derecho al acceso a dichos mercados, la evolución de la oferta y la demanda de los productos y servicios de que se trate, los intereses de los consumidores intermedios y finales, así como la evolución del progreso técnico o económico, siempre que esta sea en beneficio de los consumidores y no constituya un obstáculo para la competencia.

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Señala que son compatibles con la Ley las operaciones de concentración que no supongan un obstáculo significativo para una competencia efectiva, al no crear ni reforzar posición dominante alguna en el mercado nacional o en una parte substancial del mismo.

También que la Autoridad de Aplicación podrá rechazar las operaciones de concentración que supongan un obstáculo significativo para una competencia efectiva, al crear o reforzar una posición dominante en el mercado nacional o en una parte substancial del mismo.

Como además ordenar las medidas apropiadas para el establecimiento de una competencia efectiva, incluida la desconcentración, o subordinarlas a la observancia de condiciones que aporten al progreso económico y social, una contribución suficiente para compensar los efectos restrictivos sobre la competencia.