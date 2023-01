El 2022 del Suplemento Cultural: Hechos que marcaron el año

Si algo caracteriza al Suplemento Cultural es su compromiso con la actualidad; muchos de los artículos aquí publicados son reacciones a acontecimientos del momento que resultan relevantes, por sí mismos, por las reflexiones o debates que inspiran o por ambas razones. A continuación, en orden cronológico, algunos hitos del año.

Enero, impostores y suicidas

2022 arrancó poniendo fin a una serie de estafas internacionales que sembraban la paranoia en el mundo literario con el arresto, el 5 de enero, de un camaleónico impostor que engañó a escritores de todo el mundo desde 2016. Sin embargo, aunque ya conocemos su verdadera identidad y sus técnicas, nos falta el móvil. Sabemos qué hizo, pero no para qué. No plagió las obras inéditas que logró robar, no las publicó, no exigir dinero para devolverlas. ¿Las destruyó, las escondió del público, simplemente las leyó? ¿Es un fetichista, un bromista sádico, un bibliófilo demente, un censor inconfeso, el último amante de la literatura que queda en el tercer planeta? «El ladrón de best-sellers», por Julián Sorel.

Una larga, oscura y melancólica historia terminó con el suicidio del actor Peter Robbins, «la voz de Charlie Brown», ese alter ego del historietista Charles M. Schulz que, en representación de todos los «perdedores», hace su anodina y paradójicamente inolvidable aparición en la primera tira de Peanuts el 2 de octubre de 1950. «Eras un buen tipo, Charlie Brown», por Julián Sorel.

Febrero, guerra en Ucrania

El 24 de febrero de 2022 comenzó la invasión rusa de Ucrania. Dedicamos un número especial a atacar esta guerra desde tres flancos: contra la «liberación» del Donbás disparó desde Lima, Perú, el poeta Jorge Frisancho; contra la doble moral y la hipocresía prevalecientes en la intelectualidad progresista frente a este conflicto disparó desde Formosa, Argentina, el profesor Manuel Pérez; y contra la estigmatización del pueblo ucraniano como «nazi» disparó desde Asunción, Paraguay, la escritora Montserrat Álvarez.

«Especial: Contra la guerra en Ucrania» (presentación), por El Suplemento Cultural.

«Contra la “liberación” del Donbás: Un argumento perverso», por Jorge Frisancho.

«Contra la doble moral: Desde el abismo», por Manuel Pérez.

«Contra la estigmatización de los ucranianos: “Hate is not an opinión”», por Montserrat Álvarez.

Febrero, olimpiadas y protestas

En febrero se realizaron los Juegos Olímpicos de Invierno 2022 en medio de protestas contra la elección de Pekín como su sede. Los Juegos llenaron primeras planas, pero no hubo reportajes en profundidad sobre atletas reacios a volverse cómplices de sportswashing por participar, ni sobre la situación de la tenista Peng Shuai, desaparecida de la vida pública tras denunciar a un jerarca del Partido Comunista Chino por abuso sexual, ni sobre los conflictos de los uigures de Xinjiang con las autoridades chinas, etcétera. A este complejo y poco conocido escenario le dedicamos un dossier.

«Especial: La Masacre de Tiananmen» (presentación), por El Suplemento Cultural.

«Y la risa, horrible mueca», por Montserrat Álvarez.

«La Masacre de la Plaza Tiananmen», por Manuel Pérez.

Marzo y mayo, héroes y heroínas

En marzo, durante una enorme tormenta que azotó Asunción, se viralizaron en las redes sociales videos en los que vimos a un joven arriesgar su vida cruzando un caudaloso raudal. «Por amor ajapo», por Montserrat Álvarez.

En mayo, Masha Aliójina, del grupo Pussy Riot, que estaba bajo arresto domiciliario y a punto de ser llevada a un centro penitenciario, logró escapar de Rusia y sus palabras dieron la vuelta al mundo. Por supuesto, El Suplemento Cultural no podía ignorarlo: «Pussy contra Putin: “Tienen miedo porque no pueden controlarnos”».

Junio, poetas

Una fría noche de junio, en un conocido bar del centro de Asunción, se lanzó el libro Lenguas de la poesía paraguayensis, compilación de un importante ciclo de conferencias sobre la poesía paraguaya actual realizado en 2021, con ensayos de los escritores Jorge Kanese, Douglas Diegues, Alejandra Peña Gill, Gregorio Gómez Centurión, Léonce Lupette y Montserrat Álvarez, un exquisito prólogo del novelista argentino Eric Barenboim, palabras preliminares del editor, y organizador del ciclo de conferencias, el poeta Cristino Bogado, y dibujo de portada del «poeta de ninguna parte», Douglas Diegues: «Noche en el bar de Babel: crónica de un lanzamiento».

En junio falleció en La Habana la poeta cubana Fina García Marruz, la única mujer y la última sobreviviente del mítico grupo literario Orígenes: «Documentos para la historia de la literatura latinoamericana: tres singulares recuerdos de Fina García Marruz», por Julián Sorel.

Agosto, apuñalan a Rushdie

En agosto, el novelista Salman Rushdie fue apuñalado cuando se disponía a dar una conferencia en Nueva York e internado de emergencia con heridas graves. Rushdie fue condenado a muerte en 1989 por una fatua del ayatolá Jomeini, que declaró blasfema su novela Los versos satánicos. Dedicamos un dossier a este caso.

«El caso Rushdie: una mirada hacia Occidente» (presentación), por El Suplemento Cultural.

«Ellos y nosotros y Rushdie», por Julián Sorel.

«Sir Salman, los inmigrantes y la condena invisible», por Montserrat Álvarez.

«Rushdie, Hitchens y Le Carré: titanes en el ring», por Crono Nauta.

Septiembre, fotos inéditas de Somoza en Paraguay

En septiembre, gracias al periodista chileno Rafael Alejandro Mella Latorre, dimos a conocer por vez primera en estas páginas una serie de fotografías inéditas del dictador nicaragüense Anastasio Somoza Debayle durante su breve exilio en Paraguay. «Somoza, ese desconocido», por R. Alejandro Mella Latorre.

Septiembre, un hito editorial paraguayo

En noviembre de 2022, el libro del historiador estadounidense Leslie Rout La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935 - 1939 fue publicado en castellano por primera vez. A la primera edición en castellano del clásico estudio de Rout, realizada en Paraguay, y bajo el sello de una editorial paraguaya, Intercontinental Editora, le dedicamos dos artículos, a cargo de la profesora Beatriz González de Bosio y del belicoso Julián Sorel.

«Leslie Rout y la primera edición en castellano de su libro sobre la Conferencia de Paz del Chaco», por Julián Sorel.

«La política de la Conferencia de Paz del Chaco, 1935 - 1939, de Leslie B. Rout», por Beatriz González de Bossio.

Octubre, «La primera, como tragedia; la segunda, como farsa»

En octubre, Luiz Inácio Lula da Silva ganó las elecciones presidenciales en Brasil en lo que la prensa internacional llamó «una victoria histórica». «Pleito de blancos», por Montserrat Álvarez.

Octubre, mes de los Nobel

En octubre fueron anunciados los premios Nobel 2022. Les dedicamos un polémico dossier en el que Montserrat Álvarez debate con Feuerbach, invoca a Stirner y destripa los preconceptos metafísicos de la paleogenómica, Alfredo Grieco y Bavio sienta postura sobre el controvertido Nobel de Literatura 2022 y Julián Sorel denuncia que el jurado se inclina cada vez más a premiar investigaciones comercialmente interesantes.

«Especial: Premios Nobel 2022» (presentación), por El Suplemento Cultural.

«Premios Nobel al capitalismo», por Julián Sorel.

«Annie Ernaux, o los recuerdos de egotismo de una realista socialista tránsfuga», por Alfredo Grieco y Bavio.

«Svante Pääbo, Nobel de Teología», por Montserrat Álvarez.

Diciembre, Wilson Bueno y el mar imposible

En diciembre, la editorial Iluminuras publicó una edición conmemorativa por las tres décadas de la aparición en 1992 de la novela del escritor paranaense Wilson Bueno Mar Paraguayo, un libro que ha marcado la literatura contemporánea, y El Suplemento Cultural contó con las voces más autorizadas de nuestro medio para comentarlo como regalo de Navidad.

«Wilson Bueno y el “mal paraguayo”», por Cristino Bogado.

«La creación rompe las reglas: Wilson Bueno y los 30 años de Mar Paraguayo» (entrevistas a los organizadores de la edición conmemorativa, Douglas Diegues y Adalberto Müller), por Julián Sorel.