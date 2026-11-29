A partir de una encuesta a 86 empresas del rubro y entrevistas en profundidad a referentes, gremios y profesionales, el informe radiografía tanto el potencial económico y laboral de la industria como las brechas estructurales que condicionan su desarrollo.

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El documento se denomina “Audiovisual. Demanda Ocupacional y Competencias Laborales”, elaborado en setiembre de 2026 por el Observatorio Ocupacional del Sistema Nacional de Formación y Capacitación Laboral (Sinafocal) con el apoyo del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS), el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP), Tencen y Clear Com.

Va en crecimiento, dicen

A nivel global y regional, la consolidación del video bajo demanda (VoD) y la multiplicación de contenidos han transformado las reglas del juego, con un mercado global del cine y el entretenimiento proyectado en torno a los US$ 170.000 millones para 2030 y un crecimiento anual estimado del 7,2% entre 2022 y 2030, según datos de BID y Netflix.

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“En paralelo, ganan terreno la realidad aumentada y virtual, la automatización, la inteligencia artificial y los modelos de producción sostenibles, mientras persisten brechas digitales y limitaciones económicas que mantienen una fuerte presencia de plataformas gratuitas como YouTube y TikTok”, dice parte del informe.

La cadena de valor del sector abarca desde la preproducción y la producción, puntualizando que la etapa de rodaje que suele concentrar entre el 60% y el 70% del costo total, hasta la posproducción y la distribución, generando además efectos spillover como el turismo en locaciones o el impulso a obras literarias adaptadas.

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En el plano local, el informe destaca la promulgación de la Ley N.° 6.106 «De fomento al Audiovisual» en 2018 y la expansión presupuestaria del INAP con recursos del Presupuesto General de la Nación (PGN) para ejecutar el Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (FONAP) a través del Proyecto Audiovisual del Paraguay (PROA PY) como factor de despegue.

Para los referentes entrevistados en este trabajo, este salto institucional marcó un punto de inflexión, como sintetizó uno de ellos al señalar que el INAP representó un antes y un después al impulsar el desarrollo cultural, la investigación, la escritura de guiones y la producción de documentales, películas y series.

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Según cifras de Rediex de 2025 citadas en el estudio, una inversión inicial de US$ 1,6 millones se asocia a una proyección cercana a los US$ 9 millones en captación de inversión extranjera. Asimismo, las producciones apoyadas incorporan en promedio al menos un 50% adicional del monto adjudicado desde fuentes privadas e internacionales, generan un impacto económico adicional estimado en US$ 6 por cada US$ 10 invertidos y producen alrededor de 50 empleos indirectos en otros sectores por cada 100 empleos directos.

Precariedad laboral

El tejido empresarial relevado por Sinafocal evidencia una fuerte concentración geográfica y un predominio de unidades de pequeña escala. El 87,2% de las 86 empresas participantes se ubica entre Asunción, con el 59,3%, y el departamento Central con el 27,9%. Mientras que el resto se distribuye en porcentajes menores entre Alto Paraná (6%), Caaguazú (2%) y departamentos como Concepción, Itapúa, Paraguarí y Ñeembucú (1% cada uno).

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El 73% de las firmas encuestadas (unas 63 empresas) tiene como actividad principal la producción y posproducción de películas, vídeos y programas de televisión, y el 86% son microempresas, lo que refleja esquemas de trabajo independientes y por proyecto. Apenas el 44,2% declaró contar con el Certificado de Nacionalidad de Productor o Empresa Productora otorgado por el INAP.

En la rama de Servicios Comunales, Sociales y Personales, que según la Encuesta Permanente de Hogares Continua de 2024 reúne a 717.687 personas ocupadas, los indicadores laborales muestran brechas y elevados niveles de informalidad. Los hombres representan el 58% frente al 42% de mujeres, y las personas de 30 años o más concentran el 69,94% del total frente al 30,06% de jóvenes de 15 a 29 años.

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En cuanto a las modalidades de contratación en el sector privado, predomina el contrato verbal con un 44,7%, seguido por el contrato indefinido o nombrado con un 32,9%, el contrato definido temporal sin emisión de factura legal con un 19,9% y el contrato definido temporal con factura legal con apenas un 2,4%.

A ello se suma que el 66,9% de los trabajadores que son más de 480.725 personas, no realiza aportes a una caja de jubilación y que la mitad percibe un ingreso salarial mensual cercano a los 2.353.681 guaraníes.

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Unas 1.626 vacantes proyectadas para 2026–2027

La demanda de talento humano muestra un dinamismo sostenido tanto en el pasado reciente como en la proyección a corto plazo. Durante los últimos doce meses, el 73% de las empresas —63 firmas— intentó contratar personal, cifra que alcanzó el 100% entre las pequeñas y medianas empresas participantes, mientras que el 32% buscó cubrir más de ocho ocupaciones distintas.

Entre las ocupaciones más buscadas en ese período destacaron montajista o editor (67%), camarógrafo (62%), actor (60%), diseñador gráfico (48%), vestuarista (44%), profesional de maquillaje y peinado (41%), gaffer (37%), técnico de efectos visuales y/o sonoros en posproducción (35%), microfonista (33%) y utilero (30%).

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Para el período 2026–2027, el 59% de las 51 empresas, prevé realizar nuevas contrataciones, proyectando 1.626 vacantes distribuidas en 44 ocupaciones distintas. De ese total, 1.096 vacantes (el 67,4%) se concentran en las diez ocupaciones más demandadas, encabezadas por actor con 336 vacantes, electricista audiovisual con 132.

Le siguen técnico de efectos visuales y/o sonoros en posproducción con 114, camarógrafo con 105 y montajista o editor con 87, seguidas por profesional de maquillaje y peinado (68), vestuarista (68), gaffer (63), foquista (62) y utilero (61). Al analizar la priorización de búsquedas, camarógrafo concentra el 21% de las menciones, por delante de actor (11%) y montajista o editor (8%).

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Sin embargo, el estudio advierte que las dificultades para cubrir vacantes siguen siendo un obstáculo relevante. El 35% de las empresas reportó problemas al contratar, asociados principalmente a la escasez de postulantes con capacitaciones adecuadas, la falta de experiencia laboral específica, las condiciones laborales ofrecidas o la edad disponible.

Sobre un total de 294 vacantes generadas en veinte ocupaciones con dificultades, solo se cubrieron 105 puestos, equivalente al 36%, registrándose cobertura nula en animador 2D, director de arte y técnico de efectos especiales, y porcentajes inferiores al 20% en colorista (17%), productor ejecutivo (14%) y montajista o editor (11%).

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En las entrevistas, los referentes coincidieron en que la publicidad y los servicios audiovisuales sostienen la actividad diaria, que los equipos de rodaje son la columna vertebral del sector y que existe una escasez marcada en posproducción, reparación de equipos y animación, donde varios profesionales formados en el exterior optan por permanecer allí ante la limitada absorción del mercado local.

Competencias

A la hora de seleccionar personal, las empresas priorizan las competencias técnicas o profesionales específicas del puesto, seguidas por las habilidades blandas y la experiencia laboral previa.

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Entre las competencias transversales más valoradas figuran la creatividad, el trabajo en equipo, la comunicación, la proactividad, la resolución de conflictos, el liderazgo y la adaptabilidad, mientras que para puestos como bailarín se incorpora además el requisito de bienestar integral.

En el plano tecnológico, el 28% de las empresas identifica innovaciones en el mercado nacional, con la inteligencia artificial generativa como el principal factor de transformación percibido en ocupaciones como montajista o editor, guionista, diseñador gráfico, locutor, técnico de sonido o sonidista, técnico mezclador de sonido, músico, colorista, ilustrador y animador, además de tecnologías ligadas a estudios virtuales y 3D, realidad aumentada, realidad virtual y audio envolvente.

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Formación

Pese a que existen opciones de grado y posgrado en el país, como la Licenciatura en Comunicación Audiovisual de 4 a 5 años en tres instituciones, Cinematografía de 4 a 5 años y el Magíster en Producción y Gestión Audiovisual, además de diplomados y tecnicaturas locales y regionales, los referentes advirtieron sobre la falta de formación especializada en áreas como arte, vestuario, maquillaje, producción ejecutiva, iluminación, electricidad audiovisual y animación.

Esta carencia se ve acentuada por la centralización en Asunción y Central, los costos educativos y la escasa difusión de la certificación de competencias laborales, señalada apenas por el 10% de las empresas pese al peso del aprendizaje empírico. Asimismo, los entrevistados alertaron sobre el impacto emocional y el desgaste en jornadas intensas y prolongadas, subrayando la necesidad de cuidar el bienestar de quienes trabajan en el rubro.

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Para acompañar este crecimiento, el informe propone seis ejes de política pública: regulación laboral, financiamiento público, formación y capacidades, descentralización territorial, internacionalización y gestión institucional.

A eso le suma ocho recomendaciones clave. Entre ellas destacan priorizar una oferta formativa basada en la demanda real, crear líneas de capacitación en tecnologías emergentes, construir rutas formativas para los puestos con mayores brechas de cobertura, fortalecer la certificación de competencias, consolidar una mesa sectorial permanente, descentralizar las capacitaciones con formatos híbridos, incorporar las competencias transversales como eje obligatorio y sostener un sistema continuo de inteligencia ocupacional.

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