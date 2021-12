Paraguay recibe US$ 11 por cada MWh que “exporta” al Brasil de la energía que le pertenece en Itaipú

De acuerdo con los registros divulgados por las oficinas paraguayas de Itaipú, el Banco Central del Paraguay recibió en los once primeros meses de 2021 US$ 183.282.400 en concepto de “Compensación por Cesión de Energía”, en definitiva es el precio de la cantidad de energía que Paraguay “exportó” al Brasil entre enero y noviembre últimos.

Lea más: Cae 13% la producción de Itaipú en 2021, mientras su tasa de suministro a la ANDE se redujo un 3,5%

Si queremos conocer el “precio unitario” de la energía que “exportamos” al sistema eléctrico brasileño, la fórmula necesita de un segundo término: la cantidad de energía que aprovecharon nuestros vecinos de la parte paraguaya de la producción de la central binacional en el lapso en cuestión : 16.518.000 MWh.

Finalmente, este ejercicio de exploración nos obliga a realizar la siguiente operación: US$ 183.282.400/16.518.000. El resultado, US$ 11,09, en definitiva, el precio promedio de once meses que recibimos desde Brasil por cada MWh (1000 KWh) que, según la literatura oficial, les “exportamos”.

US$ 10,7/MWh en 2020

Si aplicamos el mismo procedimiento, pero con las cifras correspondientes al ejercicio precedente (enero/noviembre de 2020: US$ 220.910.900 (el pago por cesión fue mayor, porque la central generó un poco más)/20.674.500 (la cantidad de energía que cedimos), veremos que la diferencia fue significativamente leve: U$ 10,68/MWh.

En conclusión, en los once primeros meses de este año, asì como del anterior, el precio de “exportación” de la energía paraguaya en Itaipú al sistema brasileño osciló entre US$ 10,7/MWh y US$ 11,1/MWh. Si prolongamos el período en observación, hasta el año en que la binacional comenzó a vender su producto (1985), veremos que ese precio cae hasta niveles inexplicables, o injustificables, US$ 4,1/MWh.

Lea más: Pago al Paraguay, a través de Itaipú, en concepto de Compensación, cae 17% entre enero y noviembre de 2021

La comparación, evidentemente, ayuda a la cabal comprensión de un tema pretendidamente árido: el Ing. Axel Benítez, asíduo participante del Espacio para el Debate del Suplemento Económico de ABC Color y tozudo observador de la conducta del mercado energético local y regional, sobre la base de sus datos escribía recientemente que entre octubre de 2020 y setiembre de 2021, la tarifa promedio que pagó el sistema brasileño a sus proveedores argentinos trepaba a US$ 160,5/MWh, con picos que alcanzaron inclusive los US$ 260/MWh, como el de julio de 2021. y US$ 200/MWh en agosto pasado.

Compensación, más costo de la binacional, pero...

Para calcular el costo real de la energía de Itaipú para Brasil se debe tener en cuenta su costo, apuntará más de uno. Itaipú, lógicamente, tiene un costo y, según el Tratado, su tarifa debe ser el fiel reflejo de ese costo, aunque en más de una ocasión los políticos de turno, de uno y otro país, hayan decidido violar ese mandato en más de una ocasión, la “deuda espuria de Itaipú” es la prueba.

No obstante, el costo de Itaipú no es solo el de la llamada energía garantizada, que ronda los US$ 44/MWh, sino el promedio entre éste y de la energía adicional o superior a la garantizada, cuyo valor ronda apenas los US$ 5/MWh.

Supongamos empero que el costo sea solo US$ 44/MWh, porque la energía adicional se volatilizó debido a la “histórica bajante” del río Paraná, tal como ocurre hace un par de años, la tarifa final para Brasil, puesta en Itaipú, con la compensación paraguaya subiría a US$ 55/MWh, apenas el 34% del promedio del valor promedio que pagó por sus importaciones desde Argentina entre octubre de 2020 y setiembre de 2021.

Lea más: Argentina exportó al Brasil, en nueve meses, casi 3000 GWh, equivalente la producción de tres centrales de la capacidad de Acaray