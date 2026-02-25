Informes presentados por defensa de Erico Galeano ratifican tesis fiscal

La defensa de Erico Galeano Segovia, ejercida por los abogados Luis Fernando Almada y Ricardo Estigarribia, presentó alegatos finales este lunes e intentó sembrar la duda en favor de su defendido ante el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado, presidido por Pablino Barreto e integrado por Inés Galarza y Juan Alberto Dávalos.

Los abogados Almada y Estigarribia, en el marco de la defensa de Erico Galeano, solicitaron la absolución del senador ya que a su consideración el Ministerio Público no logró probar los hechos de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal.

Sin embargo, durante la exposición realizada, los abogados defensores terminaron ratificando la tesis formulada por los agentes fiscal Silvio Corbeta y Deny Yoon Pak, de que Erico Galeno colaboró con la organización criminal conformada presuntamente por los socios, el uruguayo prófugo Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico, quien está en juicio.

Defensa de Erico Galeano intentó rebatir a Fiscalía

La Fiscalía sindicó a Erico Galeano de colaborar con la organización de Sebastián Marset y Miguel Ángel Insfrán, al permitir que utilicen su aeronave con matrícula ZP-BHQ para movilizarse dentro del territorio nacional. De hecho, ambos y otros miembros más, ocuparon la nave en seis vuelos.

Al respecto el abogado Ricardo Estigarribia expuso ante el Tribunal de Sentencia, una comparación entre el registro de vuelo del avión con matrícula ZP-BHQ, proporcionado por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac), presente en la carpeta fiscal, con un informe proveído por el Comando en Jefe de las Fuerzas Armadas, dependiente del Poder Ejecutivo, y ofrecido por la defensa, en el juicio ya en pleno desarrollo.

La defensa dijo que no hay coincidencias entre los informes sobre las horas y destinos, en cambio no hubo controversia acerca de que Sebastián Maset, Miguel Ángel Insfrán y Jorge Giménez Bogado fueron pasajeros en la aeronave con matrícula ZP-BHQ, registrada a nombre de Erico Galeano, y también se confirmó así que fueron seis vuelos los realizados.

Estigarribia alegó que los pilotos eran quienes estaban a cargo de los aviones y se organizaban según la demanda de vuelos, por lo que por ende Erico Galeano no sabía quiénes viajaban en su aeronave, pero uno de los pilotos que testificó en juicio, afimró se daba aviso al propietario sobre cada vuelo y ocupante.

En un momento dado Estigarribia incluso llegó a comparar la operatividad de una aeronave con el manejo de un vehículo de plataforma, pese a que para los vuelos -dicho por uno de los pilotos- hay rigurosos controles por la autoridad aeronáutica, también filtros militares, policiales y hasta de Senad por los que pasan los pasajeros, mientras que en el otro caso no hay control estricto.

A ello se suma que, la aeronave registrada a nombre de Erico Galeano Segovia no estaba habilitada para la actividad de taxi aéreo, por lo tanto no podía operar en ese rubro. según fiscalía.

Compra-venta de inmueble de Altos

El senador Erico Galeano llevó a cabo la operación de compra-venta del inmueble ubicado en Aqua Village, de Altos, con una persona que, según la defensa, estaba habilitada para realizar operaciones como Hugo Manuel González Ramos, supuesto testaferro de Miguel Ángel Insfrán Galeano, alias Tío Rico.

Pero, tanto el fiscal Silvio Corbeta como el fiscal Deny Yoon Pak, en sus alegatos, sostuvieron que cuando esta operación de compra -venta de inmueble se llevó a cabo, la organización supuestamente liderada por Sebastián Marset y Tío Rico, estaba en pleno proceso de adquirir inmuebles en territorio paraguayo con el fin de ocultar las ganancias del narcotráfico.

Además de que la defensa de Galeano tampoco pudo refutar que el Banco Continental sí activo el Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS), luego de los dos depósitos hechos por el legislador, uno por G. 3.200 millones el 13 de octubre de 2020, un día antes de la venta de su propiedad de Aqua Village, en Altos, a Hugo Manuel González Ramos, en efectivo y por US$ 1.000.000 el 14 de octubre de 2020, y otro, el 15 de octubre, por G. 958 millones.

Erico Galeano facilitó “permanencia” de grupo criminal

Al intentar destruir el argumento de la Fiscalía sobre la asociación criminal, que habría conformado Erico Galeano con Sebastián Marset y otros indagados en A Ultranza, el abogado Ricardo Estigarribia citó incluso una obra de literatura jurídica del fiscal Deny Yoon Pak.

En el libro jurídico, según citó Estigarribia, se habla de que uno de los presupuestos principales de la asociación criminal es la permanencia del grupo.

Para la Fiscalía, el senador aseguró la “permanencia” de la organización criminal, cuando Marset y los demás utilizaron su avión, porque dichos vuelos se registraron en 2020, después de que los vehículos aéreos hayan sido incautados en el Aeródromo Arrayanes de Areguá, en un procedimiento encabezado por el fiscal Marcelo Pecci (+).

El mismo fiscal Deny Yoon Pak señaló en su alegato final que al utilizar la aeronave con matrícula ZP-BHQ de Erico Galeano para sus viajes, Sebastián Marset y los demás concretaron sus operaciones ilícitas de tráfico de estupefacientes.

Cercanía futbolística y pedido de préstamo

También la defensa hizo referencia a que Erico Galeano dejó la presidencia del club Deportivo Capiatá por cuestiones de salud en enero de 2021, según un informe brindado por el dirigente de esta institución Óscar Barreto, que para la Fiscalía es falso en atención a que la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) reportó que Galeano dejó la presidencia de la entidad deportiva recién en 2022.

Ello toma relevancia pues desde abril y por un breve lapso de 2021 el uruguayo Sebastián Marset formó parte de la plantilla del Deportivo Capiatá, utilizando incluso el dorsal “10”. En ese tiempo, según sostuvo el Ministerio Públicos en sus alegatos Erico Galeano seguía siendo presidente del club.

La presencia de Marset queda registrada con la publicidad de la firma “Total Cars” estampada en la camiseta del club, más significativamente debajo de la empresa “Alpina SA”, propiedad de Erico Galeano. Según la defensa, la marca se imprimió en la casaca, pero no se pagó a la institución por esa aparición.

A todo esto se suma que el senador Derlis Osorio declaró en juicio que, en octubre de 2021 el titular del club capiateño, Ezequiel Barreto recurrió a él en representación de y para obtener un préstamo por US$ 500.000 para Erico Galeano, para ayudar a un jugador de la institución -Sebastián Marset- que cayó preso en Dubái.

Barreto recurrió a Osorio para que gestione el crédito ante el entonces pr candidato a presidente de la República, Hugo Velázquez. Incluso, Galeano también llegó a solicitar dicha suma de dinero a la diputada Jazmín Narváez, pero como la legilsadora le dijo que no tenía esa cantidad, le pidió su intermediación con el entonces mandatario Mario Abdo Benítez, que también dio su negativa.

Marset había caído preso con un pasaporte paraguayo apócrifo en Dubai, el 10 de septiembre de 2021, cuando debía hacer una conexión a Grecia.