Tribunal convoca a Erico Galeano para estudiar pedido de prisión

El juez Pablino Barreto, presidente del Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado que condenó a Erico Galeano Segovia a 13 años de cárcel, programó para las 9:30 de este miércoles la audiencia de revisión de medidas para el exsenador colorado, condenado por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal.

La convocatoria realizada por el magistrado, quien integra el colegiado junto a Inés Galarza y Juan Dávalos, responde al pedido de los fiscales del caso A Ultranza Deny Yoon Pak y Silvio Corbeta Dinamarca, para revocar las medidas alternativas y dictar la presión preventiva del exparlamentario colorado.

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Los agentes del Ministerio Público alegan que con la aceptación de la renuncia de Erico Galeano a la Cámara de Senadores, desaparece el argumento del fuero parlamentario, que había esgrimido el pasado 4 de marzo el Tribunal de Sentencia Especializado en Crimen Organizado para mantener las medidas alternativas.

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En el escrito los fiscales del caso resaltan que corresponde aplicar la prisión preventiva, más aún considerando que la condena de Erico Galeano Segovia fue confirmada el pasado 4 de mayo por el Tribunal de Apelaciones Especializado en Crimen Organizado.

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