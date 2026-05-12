Riera sugiere tobillera electrónica para Erico ante falencia de la Policía

El ministro del Interior, Enrique Riera, se pronunció sobre la situación judicial del exsenador Erico Galeano, luego de que la Fiscalía solicitara su prisión preventiva en el marco de condena por lavado de dinero y asociación criminal vinculada al narcotráfico.

Riera planteó que, ante la complejidad del caso y la falta de recursos operativos, el uso de tobillera electrónica sería una solución más eficiente.

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Según explicó el ministro, el sistema actual de arrestos domiciliarios es un problema logístico para la Policía Nacional. “Tenemos 7.900 prisiones domiciliarias que, en la práctica, congelan a cerca de 8.000 efectivos custodiando viviendas. Si se optara por una medida alternativa a la prisión para Galeano, lo ideal es ponerle tobillera para monitorearlo“, señaló.

Riera defiende a HC y niega financiamiento ilícito

Al ser consultado sobre el vínculo de Galeano con el movimiento Honor Colorado y las sospechas de financiamiento por parte del narcotráfico, Riera separó las responsabilidades individuales de las políticas.

“Las responsabilidades penales son personales. Generalizar es grave”, afirmó. Recordó que el senador ya no forma parte del movimiento HC y comparó la situación con otros casos electorales.

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Subrayó que la justicia debe actuar de forma independiente a los colores partidarios. “La delincuencia no tiene color”, sentenció.

Caso Brun: “Hay información de que está vivo”

En otro momento de la entrevista, Riera sostubo el joven Almir de Brum, secuestrado en Curuguaty por el grupo autodenominado Ejéctico del Pueblo Paraguayo (EPP), se encuentra vivo. Detalló que, según inteligencia policial, existen fuentes serias que indican que el joven permanece con vida y que sus captores estarían buscando los canales para enviar pruebas de vida.

“Es un secuestro extorsivo con un interés más económico que político, ya que no se han visto más panfletos ni manifestaciones ideológicas", detalló.

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Riera no va al Senado

Finalmente, Riera despejó los rumores sobre su posible retorno al Senado. Aseguró que el presidente Santiago Peña le pidió continuar al frente del Ministerio del Interior para cumplir con los planes trazados.

Asimismo, defendió el protagonismo del vicepresidente Pedro Alliana, calificando de “fantástico” que ambos, Peña y Alliana, trabajen de forma coordinada.