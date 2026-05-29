Desagüe de General Santos: impuestos “de primera” y una obra con 14 meses de atraso

A 14 meses de la palada inicial, el desagüe pluvial de General Santos sigue sin ejecutarse en el terreno. El proyecto fue prometido por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), con parte de los bonos G8 (2022). En medio de un escándalo por irregularidades confirmadas en su gestión, Rodríguez renunció en agosto de 2025 y ahora se candidata otra vez a concejal.

Su sucesor, Luis Bello (ANR-cartista), quien lleva más de 9 meses en el cargo, mantiene paralizado este proyecto.Lo único nuevo en el sitio es un cartel de propaganda del precandidato oficialista a la Intendencia, Camilo Pérez (ANR-cartista).

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Vecinos de la zona donde debió hacerse la obra, quienes viven con temor con cada lluvia, como la registrada hoy, viernes, cuestionan que, mientras la obra sigue esperando, las boletas de impuestos siguen llegando puntuales, con montos elevados correspondientes a una “zona residencial” de Asunción.

El exintendente desvió los fondos para el financiamiento de esta y otras siete cuencas pluviales, usando el dinero en gastos corrientes, mayormente salarios. El interventor, Carlos Pereira, documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, Nenecho desvió más de G. 512.000 millones de bonos emitidos para esos trabajos. De 8 obras prometidas, apenas 4 empezaron y no se terminó ninguna.

Pagamos más de un millón en impuestos por una calle que es un arroyo, reclaman

Pese a vivir a la vera del arroyo Las Mercedes, que en el mapa oficial de la ciudad figura como una “calle sin nombre”, los vecinos del barrio Las Mercedes denuncian que la categoría residencial solo sirve para que el municipio les aplique tributos por más de G. 1 millón.

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Además del impuesto inmobiliario, estos moradores pagan, por ejemplo, por la conservación de parques, jardines y paseos públicos que no tienen. También se les cobra por recolección y disposición de residuos, cuyo servicio ni siquiera llega hasta sus casas.

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Como si se tratara de un mal chiste, los pobladores de esta zona pagan por mantenimiento de desagües pluviales y el fondo especial para la pavimentación y obras complementarias.

Los vecinos de General Santos y San Antonio manifiestan temor de quedar atrapados, encerrados en sus propias viviendas cada vez que se registran precipitaciones intensas en la capital. El agua desbordada erosiona sus propiedades y destruye continuamente la infraestructura peatonal de la zona.

De la fiesta con “palada inicial” al silencio de Luis Bello

Esta obra había sido adjudicada originalmente por el exintendente Rodríguez a la empresa Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por un monto total de G. 42.305 millones. La palada inicial se ejecutó el 20 de marzo de 2025 tras la entrega de un adelanto financiero que a la fecha ya suma G. 9.593 millones.

El plazo original de entrega del desagüe estaba fijado para el 31 de diciembre, pero por pedido expreso de la propia empresa, la Municipalidad suspendió el plazo el 23 de julio de 2025. Hoy el panorama en el barrio no se registran avances físicos por parte de las autoridades municipales.

La sucesión de promesas rotas sobre el desagüe de General Santos

Al menos desde enero la Municipalidad viene anunciando fechas de inicio de obras en este sector. Al principio la causa del retraso fue la modificación técnica del proyecto, salvada tras aprobarse una adenda en la Junta Municipal. Luego fue la falta de pago, admitido por Mirtha Acha, directora de Obras, quien incluso reconoció que la demora de esta y otras obras se debía a la falta de pago a las contratistas.

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El Gabinete de Luis Bello aseguró a fines de marzo ante la Junta Municipal que los trabajos arrancarían después de la Semana Santa, en el mes de abril, cosa que al menos en este proyecto no sucedió. Los vecinos cuestionan que, a un mes de las últimas lluvias importantes, las autoridades municipales no aprovecharon las semanas consecutivas de buen clima para iniciar las tareas físicas.

Sin obras, vecinos dependen de la “suerte” ante las tormentas

En la jornada de hoy, viernes, pobladores de la zona reportaron que, afortunadamente, la torrencial lluvia que azotó a gran parte de la capital no se registró con la misma intensidad en la zona de influencia del cauce de General Santos.

Sin embargo, los vecinos admiten que la preocupación persiste debido a que la vulnerabilidad de la infraestructura y el riesgo ante raudales siguen siendo los mismos. Temen que con las próximas lluvias, se les acabe la “suerte”.

Junta de Asunción aprobó pedido de informe al intendente

En su última sesión ordinaria, el miércoles, la Junta Municipal aprobó un pedido de informe al intendente, sobre la ejecución de obras financiadas con préstamos y emisiones de bonos. El Legislativo emplazó por 15 días a la Intendencia para que entregue “información actualizada, verificable y documentada sobre el avance físico y financiero de dichos proyectos”.

Rosanna Rolón, proponente de la minuta, justificó su solicitud en la necesidad de ejercer facultades de control técnico ante las observaciones públicas sobre el uso de fondos por endeudamiento. Rolón enfatizó la urgencia de garantizar transparencia y rendición de cuentas, cumpliendo con el derecho ciudadano de acceso a información de los proyectos.

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Con la aprobación de la minuta, la Intendencia deberá detallar el listado de empresas adjudicadas y los cronogramas de terminación para cada uno de los proyectos inconclusos. También se exige documentar los saldos presupuestarios y las justificaciones administrativa.

En marzo pasado, la mayoría oficialista en la Junta había salvado al intendente de una interpelación por causa de el retraso de esta y otras obras de infraestructura pluvial.