IPS anuncia modernización del Centro de Hemodinamia y refuerzo en traumatología

Durante la sesión de este miércoles, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS) analizó diversos proyectos de infraestructura crítica, centrando su atención en la modernización del Centro de Hemodinamia del Hospital Central y la adquisición de equipamiento especializado para traumatología en el Hospital Ingavi.

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Responsables de la Dirección de Infraestructura y la Dirección de Recursos Tecnológicos del IPS presentaron un anteproyecto para la ampliación y remodelación del centro de hemodinamia. Actualmente, el servicio opera con dos salas que presentan limitaciones de espacio y una circulación cruzada que no cumple con las normativas sanitarias vigentes.

Centro de Hemodinamia: propuesta de ampliación

La propuesta presentada ante el Consejo de Administración, liderado por Isaías Fretes, contempla elevar la capacidad a tres salas de procedimientos, reorganizando el área para cumplir con estándares de seguridad estipuladas por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS).

Alelí Rivarola, responsable de la Dirección de Infraestructura explicó al Consejo que el proyecto prevé la creación de zonas blancas restringidas, áreas de pre y posquirúrgico con capacidad para siete pacientes —incluyendo dos puestos de terapia intensiva— y una zona administrativa independiente en un segundo nivel.

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Durante la presentación, se confirmó un hito operativo relevante: la llegada inminente de repuestos para el angiógrafo biplano, equipo clave que volvería a estar operativo la próxima semana. La falta de este equipo biomédico fue una de las causas en la muerte de Braulio Vázquez el pasado 28 de enero. Sobre el impacto de estas inversiones, Fretes destacó: “Estamos saliendo a flote” en el IPS.

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Descentralización marchará hacia el Este

Luján Vittale de Wagener directora de Recursos Tecnológicos de Salud, propuso como escenario prioritario, la adquisición de dos nuevos equipos monoplanos y el mantenimiento del equipo biplano actual, lo que permitiría una optimización de recursos mientras se evalúa la futura descentralización de servicios hacia Ciudad del Este.

Sobre este punto, el doctor Elias Rolón explicó a las autoridades del IPS que cerca del 40% de los pacientes del servicio provienen de la zona de influencia de Alto Paraná, por lo que llevar un equipo al este del país descomprimiría significativamente la demanda en la capital. “Recursos humanos tenemos en Ciudad del Este, dos médicos vienen a hacer sus guardias acá (Asunción) así que ellos tranquilamente pueden encargarse del servicio allá”, dijo Rolón.

“Vamos a satisfacer una necesidad muy grande; la gente no va a tener que venir hasta acá”, expresó Fretes, mostrando así el apoyo a la propuesta.

Centro de Hemodinamia

Al iniciar este mes, autoriades del IPS anunciaron que se reactivó su Servicio de Hemodinamia tras reparar equipos críticos por G. 1.000 millones, tras meses de carencias que derivaron en la muerte de Braulio Vázquez y la denuncia de otros casos por la falta de equipos e insumos médicos.

Rolón mencionó los costos que significaban para el paciente no contar con estos servicios, que actualmente ya están totalmente activos en el seguro social. Indicó que un cateterismo diagnóstico tiene un precio de G. 10 millones; mientras que para la colocación de un stent, se requiere de otros G. 10 millones. “Si un paciente necesita tres stent, son G. 30 millones y va sumando”, dijo Rolón.

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“De dónde va sacar ese dinero el pobre. Creo que esto es un gran logro, ahora al tener todos los insumos, tener los equipos nuevos (...) Esto es la culminación de un periodo de mucho sufrimiento, de corridas e idas”, resaltó Fretes.

Rolón indicó que actualmente se tiene un elevado consumo, detallando que en 45 días se utilizaron 265 stent en los servicios del IPS, lo que indicó representa “un promedio de 10 a 15 stent por día”.

Hospital Ingavi: refuerzo en el servicio de traumatología

En la misma sesión, el Consejo aprobó la adquisición de una mesa de tracción ortopédica de alta tecnología para el servicio de traumatología del Hospital Ingavi.

El doctor Osvaldo González, jefe del servicio, explicó a los consejeros que el centro atiende unas 600 fracturas de cadera anuales, de las cuales cerca de 350 requieren obligatoriamente de este dispositivo para cirugías de enclavijado endomedular. Esta mesa -aseguró el médico- es fundamental para pacientes ancianos con fracturas de cadera y jóvenes con traumas femorales.