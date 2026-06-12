Concejales de San Lorenzo aprueban préstamo: sepa el montó y qué utilizarán

La Junta Municipal de San Lorenzo aprobó en sesión extraordinaria la autorización para que la Intendencia Municipal contrate un préstamo de G. 15.000 millones con el objetivo de cubrir un déficit temporal de caja.

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La convocatoria para el tratamiento del tema fue realizada por el presidente de la Junta Municipal, Hernán Domínguez (ANR-HC). El pedido del Ejecutivo obtuvo el respaldo de la mayoría de los concejales, aunque generó cuestionamientos desde sectores de la oposición.

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La aprobación se dio con tres votos en contra: los concejales Isaac Rojas (PLRA), Luz Bella (PLRA) y Nicolás Verón (Independiente), quienes expresaron preocupación por la situación financiera de la Municipalidad y el aumento de la deuda pública comunal.

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Uno de los principales cuestionamientos fue planteado por Nicolás Verón, quien sostuvo que la administración municipal continúa recurriendo al endeudamiento sin que ello se refleje en mejoras sustanciales para la ciudadanía. El edil afirmó que, con esta nueva operación financiera, la deuda acumulada de la Municipalidad rondaría los G. 100.000 millones.

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Verón señaló además que persisten problemas relacionados con calles en mal estado, obras inconclusas y proyectos que no lograron culminarse durante la actual administración. “La falta de gestión no puede seguir siendo financiada con más deuda”, manifestó el concejal tras la sesión.

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Por su parte, el edil liberal Isaac Rojas cuestionó el momento en que se solicita el crédito. Explicó que este tipo de préstamos para cubrir déficit temporal de caja generalmente se gestionan entre enero y febrero y son cancelados dentro del mismo ejercicio fiscal.

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Sin embargo, sostuvo que en esta ocasión el endeudamiento se concreta a mitad de año y que, en la práctica, terminará siendo abonado durante el próximo periodo presupuestario.

“Por lo general estos préstamos sirven para cubrir déficit de caja, pero en realidad van a usar para cubrir gastos corrientes, pagar salarios de funcionarios y algunas obras pendientes”, afirmó.

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Rojas agregó que la Municipalidad atraviesa una delicada situación financiera y advirtió que la aprobación del préstamo no resolverá los problemas estructurales de la administración comunal.

“El municipio está sin recursos y una vez más el intendente tendrá a disposición G. 15.000 millones”, expresó.

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Desde la Intendencia, el pedido fue fundamentado en la necesidad de contar con liquidez para afrontar compromisos financieros y garantizar la continuidad de los servicios municipales. No obstante, la aprobación del crédito volvió a instalar el debate sobre el nivel de endeudamiento de la Municipalidad de San Lorenzo y la utilización de los recursos públicos.