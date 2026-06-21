IPS: un año sin medicamentos cardiacos, denuncian desesperados asegurados

La falta de medicamentos en el Instituto de Previsión Social (IPS) vuelve a golpear a los pacientes crónicos. Desde hace un año, el Dabigatrán, un anticoagulante vital, es prácticamente inhallable en las farmacias del seguro social, obligando a los asegurados a costearlo de sus bolsillos o a depender de favores para seguir vivos.

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La indignación de los aportantes no para de crecer. A través de denuncias recibidas por ABC, se evidencia que el desabastecimiento de insumos básicos no es una situación aislada, sino una realidad cotidiana para quienes dependen de tratamientos médicos prolongados.

“En un año, solo dos veces pude retirar”, critican asegurados

Uno de los asegurados, quien prefirió mantener su identidad en reserva, relató la odisea que enfrenta mes a mes. Según su testimonio, la última vez que logró retirar el medicamento de forma adecuada fue en agosto de 2025. Desde entonces, el acceso al fármaco ha sido casi nulo.

“Es una locura. En un año, hasta ahora, solo dos veces pude retirar y ni siquiera me dieron las dosis completas, solo la mitad”, lamentó el afectado.

La situación se vuelve insostenible debido al elevado costo del medicamento. El asegurado explicó que una caja de Dabigatrán ronda los G. 700.000, suma a la que debe añadir el costo de otros fármacos que tampoco están disponibles en el parque sanitario del IPS, gastando mensualmente alrededor de G. 2.000.000.

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“Constantemente tampoco hay Alprozolam, Atorvastatina y Semaglutine, lo que triplica el gasto de bolsillo cada mes. La situación ya es insostenible”, denunció el asegurado.

IPS: 38 años de aportes en medio de desamparo

El denunciante, con una larga trayectoria como trabajador formal, cuestionó la nula contraprestación de la previsional tras décadas de descuentos compulsivos.

“No es solo ese el que compro, son varios. Casi todo los remedios compro yo, y tengo 38 años de aporte; he contribuido con más de G. 400 millones a lo largo de mi vida laboral. Es indignante que después de tanto tiempo no pueda recibir lo que me corresponde”, sentenció.

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Mariano Robledo, otro asegurado en la misma situación, denunció a ABC que mes tras mes deambula por los servicios del IPS buscando los medicamentos que debe retirar como paciente crónico. “Nunca tienen mis remedios, Dabigatrán es solo uno de los cinco medicamentos que el IPS me tiene que dar pero nunca hay nada”, denunció al resaltar que los eventos cardiacos son fulminantes.

La respuesta del IPS: proveedor fuera de plazo

Ante la consulta sobre esta carencia, desde la Gerencia de Abastecimiento y Logística del IPS reconocieron que actualmente el seguro social se encuentra sin stock de Dabigatrán en su parque sanitario.

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Desde la institución aseguraron que existe un contrato vigente y una orden de compra emitida para la provisión del fármaco; sin embargo, responsabilizaron del faltante al proveedor, argumentando que este se encuentra fuera de los plazos estipulados para la entrega.

“Estamos insistiendo con ellos”, fue la escueta respuesta brindada por la institución, mientras cientos de asegurados siguen esperando el medicamento necesario para prevenir eventos cardiovasculares graves.