Habilitación vehicular en Asunción: ventanillas vacías a días de vencer el plazo

A pocos días del vencimiento de las patentes vehiculares, el próximo 30 de junio, la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción registra una escasa concurrencia de contribuyentes. Ante esta marcada inactividad, las autoridades instan a la ciudadanía a adelantar los trámites pendientes para evitar aglomeraciones. El objetivo municipal es agilizar los procesos y descongestionar las sedes antes de la fecha límite establecida.

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Diego Galeano, coordinador de la Dirección de Tránsito, advirtió hoy sobre la importancia de no postergar esta obligación anual para el último momento. El funcionario remarcó que realizar la gestión de forma anticipada previene las filas caóticas que tradicionalmente se forman a finales de mes. Asimismo, exhortó a los conductores a regularizar su situación para evitar las multas.

Recordó que los controles y la aplicación de multas por parte de la Policía Municipal de Tránsito (PMT) se intensificarán inmediatamente después del cierre del plazo. Los conductores rezagados que circulen con la patente vencida corren el riesgo de sufrir la demora y retención de sus rodados en la vía pública. Este riesgo se extiende también a las rutas, en los controles de la Patrulla Caminera.

Trámites en Asunción: reportan nula concurrencia en cajas de la Municipalidad

Al menos hasta la mañana de este martes, a una semana del vencimiento de los documentos, pudo observarse una escasísima concurrencia de contribuyentes ante la Dirección de Tránsito de la Municipalidad de Asunción. Las ventanillas de atención, en el Bloque C del edificio municipal, lucían prácticamente vacías.

Idéntico panorama fue observado en las ventanillas de Auto Pago, habilitadas en la parte posterior del Bloque C, en Capitán Victoriano Bueno esquina Capitán Nicolás Blinoff, del barrio Villa Aurelia. La falta de contribuyentes era tal que el acceso ni siquiera fue abierto pasadas las 9 de la mañana. Desde la comuna señalaron que tienen reportes de que hay mejor concurrencia en los talleres autorizados para realizar la Inspección Técnica Vehicular (ITV).

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Paso a paso para renovar la habilitación de Asunción y evitar multas

Diego Galeano recordó que este chequeo mecánico previo es obligatorio para todos los automóviles con año de fabricación 2023 o anteriores, mientras que los de 2024, 2025 y 2026 están exentos de la ITV. Estos contribuyentes pueden acudir directamente al Bloque C, beneficio que agiliza el trámite, reduciendo el proceso a la presentación de documentos y el pago.

Para los conductores que decidan trasladar su habilitación vehicular desde otras localidades del país hasta la capital, también cuentan con el beneficio de la inspección técnica gratuita el primer año. Sin embargo, el procedimiento mantiene su carácter obligatorio para el ingreso del rodado al registro de la base de datos de Asunción. Los interesados deben presentar los antecedentes del vehículo y realizar la verificación en los talleres habilitados.

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Para las renovaciones de patentes, la municipalidad mantiene operativos los centros de inspección técnica vehicular de las empresas Coarco y también Ivesur. En ambos predios los contribuyentes disponen de bocas de cobranza exclusivas y el sistema de auto caja para agilizar la entrega del documento.

¿Cómo tramitar la primera patente para autos 0 kilómetros?

Desde la Dirección de Tránsito señalan que para automotores adquiridos de primera mano (0 kilómetros), el trámite debe realizarse de forma obligatoria en la sede central. El propietario debe iniciar el proceso con la verificación documental interna en las oficinas principales antes de ser derivado a cajas.

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Los costos de las habilitaciones varían según el año de fabricación, la marca y el modelo específico de cada unidad automotriz. Los montos de las patentes se fijan de acuerdo con las tablas oficiales provistas por la Agencia Nacional de Tránsito.

La Dirección de Tránsito reiteró el llamado a los conductores para que aprovechen la total ausencia de filas en los locales para evitar las multas, que a partir de julio también sufriran aumentos. El trámite administrativo toma pocos minutos en la actualidad debido a la alta disponibilidad de los funcionarios municipales.