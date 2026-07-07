IPS frena compra de medicamentos con sobreprecios de hasta 238%

En la sesión celebrada este mediodía, el Consejo de Administración del Instituto de Previsión Social (IPS), encabezado por el presidente Isaías Fretes, tomó determinaciones estratégicas orientadas a garantizar la continuidad en la prestación de servicios de salud y el suministro de insumos esenciales.

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La agenda se centró en la optimización de procesos licitatorios, el manejo responsable de los recursos financieros y la búsqueda de soluciones a largo plazo para la provisión de medicamentos para los asegurados.

IPS puso freno a licitación de insumos con precios excesivos

Uno de los puntos centrales del orden del día fue el análisis del informe de evaluación de ofertas correspondiente a la Licitación Pública Nacional (LPN) Nº 115/25 “Adquisición de insumos descartables, consumibles y reutilizables para el IPS”, que involucra 37 ítems de insumos médicos. Durante el debate, los miembros del Consejo identificaron inconsistencias alarmantes en los precios ofertados, lo que motivó una revisión profunda del proceso.

En sesiones pasadas, el Consejo ya había puesto bajo la lupa la disparidad entre las previsiones presupuestarias y las propuestas recibidas. Hoy, el consejero José Emilio Argaña cuestionó el elevado precio referencial de algunos ítems, recibiendo el apoyo de la consejera Bettina Albertini, quien también advirtió del valor excesivo de algunos ítems.

Específicamente, se reportaron precios que excedían el valor estimado en un 206% y un 238%. Esta desproporción en los costos fue determinante para que el Consejo rechazara estas ofertas, calificándolas de inadmisibles por sobrepasar los límites referenciales de la institución.

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“Hubieron algunos elementos llamativos, como los precios referenciales que estaban bastante por encima, entonces la comisión consideró que era prudente no aprobar”, señaló el doctor Rodrigo Quevedo, coordinador de la dirección de Apoyo y Servicios del Hospital Central durante la sesión.

Aprobación parcial del llamado

Ante este panorama de sobrecostos, el Consejo optó por una aprobación parcial del llamado. Esta medida permite adjudicar los ítems que cumplen con los requisitos de precio y calidad, mientras que los ítems cuestionados quedarán pendientes.

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El Consejo instruyó a la unidad de regulación farmacéutica realizar una revisión técnica exhaustiva para ajustar las especificaciones y fomentar una mayor competitividad en futuros llamados, evitando que los proveedores presenten ofertas que atenten contra la sostenibilidad financiera del fondo.

Asegurar biológicos de alto costo

El segundo tema de relevancia fue la adjudicación de la licitación N° 10/26 para la adquisición de medicamentos biológicos con stock crítico, por un monto de G. 156.847 millones. Estos fármacos, vitales para el tratamiento de enfermedades crónicas, enfrentan una demanda sensible que no permite retrasos.

Al ser consultada sobre si el IPS dispone del dinero para la adquisición de estos fármacos, Cecilia Rodríguez, gerente de Abastecimiento y Logística respondió que hay fondos garantizados para tres meses y que después dependerá de la disponibilidad presupuestaria. “Muchos de estos son los medicamentos más caros”, afirmó Rodríguez y citó algunos fármacos oncológicos y contra la diabetes.

“Quiero que la gente sepa que este millonario monto es únicamente para la compra de seis ítems; que sepan que consumen nuestro presupuesto estos medicamentos de alto costo”, intervino Albertini, quien propuso ajustar las cantidades a ser adjudicadas para ajustarse al presupuesto previsto. La consejera recibió como respuesta que en caso de realizar un ajuste al llamado, se podría postergar la compra de la Insulina Degludec y la Insulina Glargina, debido a que se tiene garantizada la provisión por al menos cinco meses más.

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Al ser consultado, el gerente de Salud, Derlis León fue enfático que estas dos insulinas son necesarias para unos 12 mil asegurados: “Hoy, estar en stock cero de insulina significa pacientes descompensados que nos cuestan mucho más caro a nosotros cuando tenemos un paciente que requiere nuestro servicio en urgencias. Los pacientes que no tienen sus medicamentos, agudizan su condición crónica”.

El Consejo decidió aprobar el llamado, pero con modificaciones, como la disminución del monto, adecuando las cantidades a ser adjudicadas en insulina.

Diálisis: optimización de costos y visión a largo plazo

En cuanto a la contratación de servicios de hemodiálisis para Alto Paraná, el Consejo debatió intensamente la metodología de construcción del precio referencial. Ante el riesgo de ofertas excesivas, el consejero José Jara propuso, y el Consejo aceptó, fijar el precio referencial basándose en el precio más bajo del mercado, en lugar del promedio tradicional.

Isaías Fretes reforzó esta postura, argumentando que el IPS debe dejar de ser rehén de costos tercerizados elevados.

“Siempre sostengo que es más barato cenar en casa. Que nosotros tengamos nuestros propios equipos de diálisis”, afirmó Fretes, anunciando la intención de desarrollar un proyecto piloto para que la institución asuma directamente la infraestructura de diálisis en puntos estratégicos.