Influenza: IPS inició plan de vacunación en empresas

Ante el complejo escenario epidemiológico que atraviesa el país, el Instituto de Previsión Social (IPS) anunció que intensificará sus estrategias de prevención, acercando las dosis contra la influenza directamente a los lugares de trabajo de sus asegurados. Esta iniciativa busca fortalecer la protección inmunológica de la fuerza laboral frente al aumento de la circulación de virus respiratorios.

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La preocupación por la situación sanitaria ha sido tema recurrente en las sesiones del Consejo de Administración. Isaías Fletes, manifestó reiteradamente su inquietud en sesiones pasadas, instando a implementar medidas proactivas que permitan frenar el avance de las enfermedades estacionales y reducir su impacto en la salud de los trabajadores y en el sistema de atención.

Virus respiratorio y el contexto epidemiológico en Paraguay

La urgencia de estas acciones se fundamenta en los datos recientes emitidos por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS). Según el último boletín epidemiológico, el país atraviesa una temporada de alta circulación de virus respiratorios.

Los registros oficiales son alarmantes al contabilizar un incremento significativo en las hospitalizaciones y, principalmente, en la cantidad de fallecimientos asociados a cuadros respiratorios, lo que subraya la necesidad crítica de reforzar la vacunación como herramienta principal para evitar desenlaces fatales. En el último reporte de la Dirección General de Vigilancia de la Salud, se lamentó la muerte de 131 personas en lo que va del año.

Estrategia de inmunización laboral del IPS

Con el objetivo de derribar las barreras de acceso, el IPS anunció la implementación de brigadas de vacunación en empresas aportantes. Esta metodología no solo facilita la inmunización, sino que busca:

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Aumentar la cobertura : Llevar las vacunas a los colaboradores para garantizar un mayor alcance.

Reducir el ausentismo : Disminuir las complicaciones derivadas de la influenza que impiden la actividad laboral.

Fomentar la prevención: Instalar una cultura de cuidado de la salud dentro del ámbito corporativo.

En la primera semana de implementación, el programa ha alcanzado a trabajadores de diversas firmas, entre ellas: Casa Rica, Supermercado Areté, Laboratorio Indufar y Plastiflex.

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Si bien los resultados preliminares muestran una participación favorable, la institución adelantó que el cronograma de visitas continuará en las próximas semanas, con el fin de llegar a aquellos colaboradores que no pudieron recibir la dosis en esta primera etapa.