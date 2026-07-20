Médicos extranjeros ingresan al IPS en medio de crisis por renuncias

La semana pasada, el Instituto de Previsión Social (IPS), liderado por Isaías Fretes como presidente del Consejo de Administración, oficializó la incorporación de 14 médicos extranjeros a su plantel de residentes.

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La medida busca mitigar el déficit crónico de especialistas en el Hospital Central, principal centro asistencial del IPS, que desde hace tiempo se encuentra “peleando” con la falta de profesionales de la salud. En los últimos meses, se han registrado renuncias masivas en los centros médicos del seguro social, en el área de Neonatología, por ejemplo.

El “freno” de Conarem y la Ley de la Función Pública

La llegada de estos profesionales al IPS ocurre tras los inconvenientes institucionales registrados con el Consejo Nacional de Residencias Médicas (Conarem) en torno a la aplicación de la reciente entrada en vigencia de la Ley N° 7445/2025 “De la Función Pública y del Servicio Civil”, que exige la nacionalidad paraguaya para ejercer cargos estatales.

Un total de 41 médicos extranjeros iniciaron este año su especialización en hospitales del país, tras adjudicarse cupos de residentes en el examen del Conarem, pero debido a la implementación de la ley, se enfrentaron al bloqueo de pagos y desvinculaciones en diversos centros asistenciales.

El inconveniente radica en las restricciones legales y administrativas sobre la incorporación de profesionales no nacidos en el país a programas de residencia financiados con fondos públicos, generando un cuello de botella burocrático.

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La crisis interna del IPS: Déficit de personal y renuncias masivas

La incorporación de los 14 nuevos residentes se da en un contexto crítico para el IPS, caracterizado por una notoria escasez de personal de salud. Las autoridades de la previsional lidian de forma regular con un fenómeno de renuncias masivas y constantes de médicos especialistas, recuerda Isaías Fretes en cada sesión del Consejo.

Entre los principales motivos que impulsan estas dimisiones se encuentran:

Sobrecarga laboral crónica: Jornadas de guardia extenuantes debido a la falta de cobertura suficiente en áreas críticas. Jornadas de guardia extenuantes debido a la falta de cobertura suficiente en áreas críticas.

Insuficiencia salarial y retrasos: Discrepancias entre las remuneraciones ofrecidas y la alta exigencia de responsabilidad en el sistema previsional. Discrepancias entre las remuneraciones ofrecidas y la alta exigencia de responsabilidad en el sistema previsional.

Déficit de insumos y medicamentos: Condiciones de trabajo adversas que desgastan al plantel médico, obligándolos en muchas ocasiones a operar en escenarios de precariedad logística. Condiciones de trabajo adversas que desgastan al plantel médico, obligándolos en muchas ocasiones a operar en escenarios de precariedad logística.

Fretes hizo un llamado al arraigo local

Durante la bienvenida que las autoridades del IPS dieron a los nuevos residentes extranjeros, Fretes calificó la incorporación como un hecho histórico para la institución y alentó a los profesionales —quienes ya iniciaron los trámites para su nacionalización— a integrarse profundamente a la cultura local, sugiriéndoles incluso aprender guaraní.

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“Nuestra esperanza es que no vuelvan a su país. Queremos que encuentren aquí un lugar donde crecer profesionalmente y aportar con sus conocimientos al fortalecimiento de nuestro sistema de salud”, expresó el titular del IPS.

Los nuevos residentes se formarán en especialidades de alta demanda como Anestesiología, Cirugía General, Emergentología, Ginecología, Medicina Interna, Oftalmología, Ortopedia y Cuidados Intensivos para adultos.