Juez dicta prisión domiciliaria para brasilero acusado por posgrados “mau”

El ciudadano brasilero Ismael Fenner, imputado por el Ministerio Público por organizar en Asunción supuestos posgrados “mau”, dirigido a ciudadanos del vecino país, se presentó esta mañana ante el Juzgado Penal de Garantías N° 11, ubicado en el Palacio de Justicia, para la imposición de medidas, luego de ser imputado en esta causa por el fiscal Aldo Cantero.

El agente fiscal había allanado el jueves 16 de julio, todo un piso del Hotel Crowne Plaza, ubicado en el centro capitalino, donde Fenner dirigía seminarios y posgrados en Ciencias Jurídicas, Ciencias de la Educación y Administración Pública, pese a no contar con habilitación del Consejo Nacional de Educación Superior (Cones) ni reconocimiento del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Al día siguiente, el viernes 17 de julio, Cantero imputó a Fenner por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos, ya que, además de brindar maestrías y doctorados sin aval del Gobierno, también estaría utilizando el nombre del Instituto Interamericano de Ciencias Sociales (Isics), que figura a nombre de terceros y no es de su propiedad, ni cuenta con los derechos de marca, según denuncias.

El agente también dispuso su prisión preventiva, pero, como Fenner se presentó ayer para la imposición de medidas en el Juzgado, el magistrado Yoan Paul López, suspendió esta disposición fiscal y ordenó, en cambio su arresto domiciliario. Según la resolución de la Justicia, el imputado cuenta con residencia en la ciudad de Villa Elisa, departamento Central.

Posgrados “mau”: prisión puede ser de hasta 5 años

El juez Yoan Paul López explicó, en su resolución de prisión domiciliaria para Fenner que, por la comisión de los hechos punibles de producción de documentos no auténticos y estafa, se comprende una pena privativa de libertad de seis meses a cinco años.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Títulos falsos en el MEC: un negocio de 30 años a la sombra de 15 ministros

Agregó que este parámetro fue considerado como elemento objetivo para evaluar la necesidad y proporcionalidad de la medida cautelar a ser impuesta. En base a esto, consideró pertinente desestimar la cárcel preventiva y aprobar el encierro domiciliario. Al arresto, se suman otras cinco disposiciones que deberá cumplir el acusado durante el proceso penal:

La prohibición de salir del país , sin autorización expresa y escrita de este juzgado.

La prohibición de cambiar de domicilio sin autorización expresa y escrita de este Juzgado.

La prohibición de cometer cualquier tipo de hecho punible.

La obligación de presentar en el plazo máximo de 5 días constancia servicio público (Essap o Ande) en el cual conste la cuenta corriente catastral del domicilio particular denunciado en autos conforme al certificado de vida y residencia.

La obligación de adjuntar al sistema del expediente judicial electrónico por medio de la defensa técnica el posicionamiento de la geolocalización a través de Google Maps del domicilio.

Igualmente, debe presentar caución real o personal de tercera persona por el valor de G. 1.000 millones en un plazo máximo de 20 días y con inmueble que esté libre de gravámenes.

Títulos falsos: imputan a “docente” en Santaní

El agente fiscal Rusbell Benítez, de la Unidad Penal N° 3 de San Estanislao (Santaní), departamento de San Pedro imputó hoy a un docente por la presunta comisión del hecho punible de producción de documentos no auténticos. Es en el marco de una investigación relacionada con la presentación de títulos y certificados de estudios presuntamente falsificados.

Un reporte de la Fiscalía indica como antecedentes de la causa que el 24 de enero de 2022 el ahora imputado, en su calidad de profesor, presentó en la Dirección Departamental de Educación de San Pedro, con sede en el barrio Coronel Vicente Mongelos de Santaní, tres títulos académicos junto con sus respectivos certificados de estudios.

Lea más: Títulos falsos: la lista negra de funcionarios en la mira de la Fiscalía, quiénes son y cuánto ganan

“Tras los cotejos administrativos internos efectuados por la Dirección Departamental de Educación y los informes remitidos por las instituciones educativas mencionadas, se constató que los títulos y certificados de estudios presentados serían de contenido falso”, afirmaron.

Los documentos consistían en un título de Profesor de Educación Física y Salud, supuestamente expedido por la Escuela Nacional de Educación Física (ENEF), de Yataity del Norte; un título de Técnico Superior en Producción Agroecológica, presuntamente emitido por el Instituto Técnico Superior Ko’e Pyajhu de Yataity del Norte; y un título de Profesor en Área de Trabajo y Tecnología, supuestamente otorgado por el Instituto Superior Salesiano de Estudios Filosóficos Don Bosco.