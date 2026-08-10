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10 de agosto de 2026 a la - 15:24

Recolección de basuras en Asunción: ¿cuándo debería pasar el camión por mi barrio?

Ocho camiones recolectores de basura en fila, color blanco, con emblema del Gobierno de Asunción en un día soleado.
La Municipalidad de Asunción exhibió 11 nuevos camiones recolectores para la Dirección de Aseo Urbano.Gentileza

Consultá el cronograma oficial de recolección de basura de la Municipalidad de Asunción con los días, turnos y barrios. Enterate de los horarios, canales de reclamo y la crisis por microvertederos.

Por Luis López Nery Huerta

¿Vivís en la capital y no sabés qué días debería pasar el camión recolector de basura frente a tu casa? La Municipalidad de Asunción dio a conocer el cronograma que rige en este 2026 y está dividido por turnos, mañana, tarde y noche, abarcando toda la ciudad.

Acumulación de bolsas de basura de colores en una estructura de malla junto a una pared rosa, en un espacio público pavimentado.
Una gran acumulación de bolsas de residuos se observa sobre la calle Charles de Gaulle e India Juliana, en el barrio Tembetary de Asunción.

Para la gestión adecuada de los desperdicios, apelan a la colaboración ciudadana para facilitar la labor municipal. Conocer los días en los que deberías recibir el servicio te permite no sacar las bolsas antes, para evitar su dispersión, ni después, para evitar su acumulación.

Días y barrios con recolección de basura los lunes, miércoles y viernes

Para optimizar el servicio de recolección de basuras, la Municipalidad repuso el esquema de recolección dividido por días, turnos y barrios. Los días lunes, miércoles y viernes, el servicio se organiza de la siguiente manera:

Turno Mañana, de 06:00 a 12:00

  • Jara
  • Mcal. Francisco S. López
  • Virgen del Huerto
  • Bella Vista
  • Santo Domingo
  • Manora
  • San Cristóbal
  • Las Lomas

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  • Madame Lynch
  • Mburucuyá
  • Santísima Trinidad
  • Santa Rosa
  • Virgen de la Asunción
  • Cañada del Ybyray
  • Tablada Nueva.

Turno Tarde, de 12:00 a 18:00

  • San Vicente
  • Pinozá
  • Vista Alegre
  • Nazareth
  • Terminal
  • Hipódromo
  • San Pablo
  • Los Laureles
  • Mcal. Estigarribia.
Basura variada en calle urbana desordenada, con casa blanca y vehículo estacionado a la derecha.
Vertedero irregular "tradicional" en la esquina de Herminio Giménez y José María Aguiar. La basura acumulada afecta barrios de Asunción, evidenciando que la compra de camiones no alcanza para solucionar el problema del servicio de recolección.

Turno Noche, de 18:00 a 02:00 horas

  • La Catedral
  • San Roque
  • Obrero
  • Silvio Pettirossi
  • Ciudad Nueva
  • San Vicente
  • Bernardino Caballero
  • Las Mercedes
  • Mcal. Francisco S. López
  • Jara.
  • Avenidas principales (todos los días)

Cronograma de martes, jueves y sábados: horarios y zonas cubiertas

La segunda mitad del esquema de recolección de basuras en Asunción detalla los servicios correspondientes a los días alternos, garantizando que el cronograma de recolección de la basura cubra la totalidad del ejido urbano.

Lea más: https://www.abc.com.py/nacionales/2026/08/07/amenaza-de-el-nino-en-asuncion-alarma-entre-vecinos-de-desagues-inconclusos-de-nenecho/

Los días martes, jueves y sábados, el servicio se organiza así:

Turno Mañana, de 06:00 a 12:00

  • Zeballos Cue
  • San Blas
  • Las Colinas
  • Grupo Habitacional Aeropuerto
  • Viñas Cue
  • Loma Pyta
  • Mbocayaty
  • Madame Lynch

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  • Salvador del Mundo
  • San Jorge
  • Ycua Sati
  • Itay
  • Santa María
  • Herrera
  • Villa Aurelia
  • San Pablo.
Contenedor de basura desbordante contra una pared gris, lleno de bolsas de diferentes colores, reflejando un entorno descuidado.
Más contenedores repletos sobre Gaudioso Núñez entre Herminio Giménez y Celsa Speratti, barrio Mburicaó

Turno Tarde de 12:00 a 18:00 horas

  • Ita Pyta Punta
  • San Antonio
  • Dr. Francia
  • C.A. López
  • Tacumbú
  • Santa Ana
  • Roberto L. Petit
  • Obrero
  • San Vicente
  • Republicano
  • Sajonia
  • Santa Librada
  • Itá Enramada

Turno Noche de 18:00 a 02:00

  • Gral. Díaz
  • Mburicao
  • Tembetary
  • Recoleta
  • Villa Morra
  • La Encarnación

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  • Ciudad Nueva
  • San Roque.
  • Avenidas principales (todos).

Ante cualquier duda o inconveniente con el servicio, la Municipalidad de Asunción habilita el canal directo de WhatsApp: 0985-853-144.

Crisis de basura en Asunción: discursos oficiales versus microvertederos en las calles

Mientras la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista),reporta un incremento operativo y una mayor cantidad de residuos retirados gracias a la incorporación de una nueva flota, la realidad en los barrios muestra un escenario completamente diferente. Esta marcada contradicción es el constante reclamo de los vecinos, quienes denuncian que la falta de eficiencia en el servicio afecta directamente la salud pública y la circulación en la capital.

Coche gris al lado de basura acumulada en la acera, con árboles y edificios al fondo.
Otro vertedero que lleva varios días sobre Antequera casi Teniente Fariña, en el barrio Catedral del centro de Asunción.

La adquisición de estos vehículos no estuvo exenta de polémicas. Los concejales de la oposición cuestionaron que la compra directa se haya realizado mediante la “vía de la excepción”, un mecanismo que evitó la fiscalización previa de la Junta Municipal, sumando además denuncias sobre supuestos sobrecostos y la falta de un mantenimiento adecuado para reactivar la flota anterior.

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En las calles, este panorama de gestión deficiente se traduce en una saturación constante de los contenedores en barrios como Recoleta, Bernardino Caballero y Mburicaó. Como consecuencia directa de estas fallas, se han consolidado múltiples vertederos irregulares en las veredas y calles de la ciudad. Sectores como Ciudad Nueva y barrios céntricos como Catedral, son los más sucios.