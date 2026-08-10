Recolección de basuras en Asunción: ¿cuándo debería pasar el camión por mi barrio?

¿Vivís en la capital y no sabés qué días debería pasar el camión recolector de basura frente a tu casa? La Municipalidad de Asunción dio a conocer el cronograma que rige en este 2026 y está dividido por turnos, mañana, tarde y noche, abarcando toda la ciudad.

Para la gestión adecuada de los desperdicios, apelan a la colaboración ciudadana para facilitar la labor municipal. Conocer los días en los que deberías recibir el servicio te permite no sacar las bolsas antes, para evitar su dispersión, ni después, para evitar su acumulación.

Días y barrios con recolección de basura los lunes, miércoles y viernes

Para optimizar el servicio de recolección de basuras, la Municipalidad repuso el esquema de recolección dividido por días, turnos y barrios. Los días lunes, miércoles y viernes, el servicio se organiza de la siguiente manera:

Turno Mañana, de 06:00 a 12:00

Jara

Mcal. Francisco S. López

Virgen del Huerto

Bella Vista

Santo Domingo

Manora

San Cristóbal

Las Lomas

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Madame Lynch

Mburucuyá

Santísima Trinidad

Santa Rosa

Virgen de la Asunción

Cañada del Ybyray

Tablada Nueva.

Turno Tarde, de 12:00 a 18:00

San Vicente

Pinozá

Vista Alegre

Nazareth

Terminal

Hipódromo

San Pablo

Los Laureles

Mcal. Estigarribia.

Turno Noche, de 18:00 a 02:00 horas

La Catedral

San Roque

Obrero

Silvio Pettirossi

Ciudad Nueva

San Vicente

Bernardino Caballero

Las Mercedes

Mcal. Francisco S. López

Jara.

Avenidas principales (todos los días)

Cronograma de martes, jueves y sábados: horarios y zonas cubiertas

La segunda mitad del esquema de recolección de basuras en Asunción detalla los servicios correspondientes a los días alternos, garantizando que el cronograma de recolección de la basura cubra la totalidad del ejido urbano.

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Los días martes, jueves y sábados, el servicio se organiza así:

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Turno Mañana, de 06:00 a 12:00

Zeballos Cue

San Blas

Las Colinas

Grupo Habitacional Aeropuerto

Viñas Cue

Loma Pyta

Mbocayaty

Madame Lynch

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Salvador del Mundo

San Jorge

Ycua Sati

Itay

Santa María

Herrera

Villa Aurelia

San Pablo.

Turno Tarde de 12:00 a 18:00 horas

Ita Pyta Punta

San Antonio

Dr. Francia

C.A. López

Tacumbú

Santa Ana

Roberto L. Petit

Obrero

San Vicente

Republicano

Sajonia

Santa Librada

Itá Enramada

Turno Noche de 18:00 a 02:00

Gral. Díaz

Mburicao

Tembetary

Recoleta

Villa Morra

La Encarnación

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Ciudad Nueva

San Roque.

Avenidas principales (todos).

Ante cualquier duda o inconveniente con el servicio, la Municipalidad de Asunción habilita el canal directo de WhatsApp: 0985-853-144.

Crisis de basura en Asunción: discursos oficiales versus microvertederos en las calles

Mientras la gestión del intendente, Luis Bello (ANR-cartista),reporta un incremento operativo y una mayor cantidad de residuos retirados gracias a la incorporación de una nueva flota, la realidad en los barrios muestra un escenario completamente diferente. Esta marcada contradicción es el constante reclamo de los vecinos, quienes denuncian que la falta de eficiencia en el servicio afecta directamente la salud pública y la circulación en la capital.

La adquisición de estos vehículos no estuvo exenta de polémicas. Los concejales de la oposición cuestionaron que la compra directa se haya realizado mediante la “vía de la excepción”, un mecanismo que evitó la fiscalización previa de la Junta Municipal, sumando además denuncias sobre supuestos sobrecostos y la falta de un mantenimiento adecuado para reactivar la flota anterior.

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En las calles, este panorama de gestión deficiente se traduce en una saturación constante de los contenedores en barrios como Recoleta, Bernardino Caballero y Mburicaó. Como consecuencia directa de estas fallas, se han consolidado múltiples vertederos irregulares en las veredas y calles de la ciudad. Sectores como Ciudad Nueva y barrios céntricos como Catedral, son los más sucios.