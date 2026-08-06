Conflicto en Asunción: vecinos denuncian irregular construcción de edificio en Recoleta

La comisión vecinal Amigos de la plazas Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores del barrio Recoleta expresó su oposición al proyecto de departamentos del edificio Chelsea Plaza, en construcción sobre la calle Santa Rosa. La nucleación ciudadana advierte que la obra vulnera la normativa urbana y afecta el entorno. Los frentistas exigen la intervención inmediata de la Municipalidad de Asunción.

En un comunicado de prensa, la organización vecinal alega que la obra “amenaza de manera directa la calidad de vida del vecindario, vulnera normas ambientales y urbanísticas, y pone en riesgo el arroyo Mburicaó”, con el que el edificio linda en su parte posterior, además de “las plazas Manuel Ortiz Guerrero y José Asunción Flores y la infraestructura básica del barrio”.

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El cuestionamiento central apunta directamente al supuesto incumplimiento de las normativas de preservación ambiental y de cauces hídricos vigentes. Sobre este punto, los residentes detallan que “el edificio se construye sin respetar los cinco metros obligatorios desde el borde del arroyo Mburicaó, reduciendo su capacidad de desagüe y aumentando el riesgo de inundaciones”.

Según la denuncia de la comisión vecinal, para la construcción del edificio se procedió a la tala de once árboles sin que se hayan implementado medidas de mitigación ambiental, agravando la situación en un sector ya saturado por el tránsito.

Tránsito colapsado y cloacas saturadas: los principales reclamos vecinales en Recoleta

Los vecinos aseguran que “la obra no respeta los retiros exigidos respecto a la plaza y pretende levantar 11 pisos en una calle de solo 10 metros de ancho, excediendo el máximo permitido de 7 pisos. Esta desproporción destruye la escala barrial y profundiza el crecimiento desordenado de la ciudad”, agregan los vecinos.

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Asimismo, los pobladores señalan que, por su ubicación, el edificio generará un “cuello de botella” en el tránsito sobre las avenidas Mariscal López y España. Alegan que “la falta de estacionamiento se agravará con los nuevos residentes, provocando congestión permanente y afectando la movilidad de toda la ciudad”.

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La nucleación vecinal advierte sobre el impacto negativo en la infraestructura vial y sanitaria de la zona. Al respecto, sostienen textualmente que “el sistema cloacal del barrio, uno de los más antiguos de Asunción, no soportará la presión de un edificio de once pisos. Esto provocará roturas frecuentes, derrames y problemas sanitarios”.

Los vecinos manifiestan también su preocupación sobre el impacto que tendrá la construcción en las plazas vecinas. Alegan que, por su altura, la construcción proyectará una sombra permanente sobre estas, “impidiendo su uso pleno y afectando la fotosíntesis de los árboles”. Agregan que “la plaza, ya deteriorada por falta de mantenimiento, quedará aún más vulnerable”.

Defensa legal del edificio Chelsea Plaza: la respuesta oficial de la constructora

En respuesta formal a las denuncias públicas, la firma responsable de la obra, De Constructora SA, representada legalmente por Alfredo David Elías Salomoni, emitió un comunicado oficial defendiendo la legitimidad de su emprendimiento. La empresa asegura que “el proyecto cuenta con el Estudio de Impacto Ambiental y la correspondiente Declaración de Impacto Ambiental emitida por el Mades”, refiriéndose al aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible.

Respecto a los cuestionamientos sobre el cauce hídrico, la desarrolladora afirma que “el proyecto contempla además obras de mejoramiento hidráulico, incluyendo la canalización del arroyo en los sectores técnicamente previstos, con el propósito de optimizar el escurrimiento de las aguas”.

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Sobre la tala de los once árboles observada en el terreno, la empresa constructora expresó que “el proyecto cuenta con el certificado de cumplimiento de medidas de mitigación, expedido por la Dirección General de Gestión Ambiental” de la Municipalidad de Asunción.

Ante los cuestionamientos sobre la saturación de los servicios sanitarios y el tránsito, la firma respondió en su misiva institucional que “la infraestructura sanitaria y su capacidad operativa son materias cuya evaluación y administración corresponden a los organismos públicos competentes, los cuales intervienen en los procesos de autorización”.

Altura, superficie y sin subsuelo: los datos técnicos del RIMA sobre el proyecto

Según consta en el Relatorio de Impacto Ambiental (RIMA) de la obra, fechado en junio de 2025 y elaborado por la ingeniera civil Rosana Casati Morales, la superficie total de los dos lotes afectados alcanza 1.027,6 m². La superficie proyectada de construcción total asciende a 5.655,24 m² distribuidos en altura. El proyecto contempla una planta baja y diez niveles superiores, sin subsuelos.

ABC intentó obtener la versión del director de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Asunción, Máximo Barreto. Hasta el cierre de esta edición, el funcionario no había respondido a las consultas realizadas a su celular con terminación 288.