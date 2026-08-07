Amenaza de El Niño en Asunción: alarma entre vecinos de desagües inconclusos de Nenecho

Vecinos de distintos barrios donde la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), construye desagües pluviales, expresan profunda preocupación ante la inminente llegada del fenómeno de El Niño. Mientras las comunidades denuncian la paralización de los trabajos y riesgos ante raudales, desde la comuna sostienen que las etapas más críticas de los proyectos fueron superadas. Estas obras fueron prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) con los bonos G8 (2022), cuya gestión desvió G. 512.000 millones destinados a nuevos sumideros y otras obras.

Manorá y Santo Domingo: Entre el caos por obras detenidas y la resistencia vecinal

Los residentes de Agustín Pío Barrios y Melvin Jones, barrio Manorá, reportan una situación crítica debido a la paralización de los tramos del desagüe pluvial de Santo Domingo. Los trabajos, que prometieron hacerse en 1 o 2 meses, llevan 3 meses sin terminar.

Los afectados denuncian que los obreros se trasladaron a otro sector, dejando la zona desatendida. La falta de cierre de zanjas tras la colocación de tubos impide a los propietarios utilizar sus cocheras, obligándolos a dejar vehículos afuera expuestos a los raudales. Muchos vecinos debieron mudar sus emprendimientos comerciales antes de quebrar, mientras que personas con discapacidad sufren el encierro requiriendo auxilio constante.

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En contraste, vecinos de Nuestra Señora del Carmen y Capitán Maciel reportan que el sistema pluvial ya descarga con normalidad. Sin embargo, persiste un punto crítico por un registro profundo en plena ejecución en Capitán Maciel y Juan XXIII.

Ambos barrios integran la cuenca de Santo Domingo. El proyecto inició el 27 de marzo de 2025, hace casi 500 días, y pese a que tenía un plazo de 12 meses, registra apenas un 35% de avance. La obra fue adjudicada por Óscar “Nenecho” Rodríguez por G. 72.389 millones al Consorcio Pluvial Santos (Chaves Construcciones y Covipa), representado por Óscar Antonio Rubiani. Según la DNCP, ya se pagaron G. 17.106 millones.

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Barrio San Pablo: Demoras prolongadas y temor a que un raudal arrastre los trabajos

En el barrio San Pablo, donde la Municipalidad interviene con las cuencas Lambaré e Itay, las obras acumulan casi 28 meses desde su inicio, superando ampliamente el plazo original de 18 meses. Los frentistas denuncian un avance extremadamente lento con excavaciones menores y sin progresos efectivos desde abril.

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La principal inquietud comunitaria radica en la posibilidad de que un raudal intenso, como los anticipados por la llegada de El Niño, arrastre materiales de construcción, caños y maquinaria pesada, tal como ya sucedió con precipitaciones menores. Reportes oficiales indican que la ejecución de la cuenca Lambaré alcanza el 45% y la cuenca Itay llega al 57%.

El desagüe pluvial San Pablo (cuenca Lambaré) fue adjudicado al Consorcio CCC Tecsul, representado por Mauricio Javier Cordero, por G. 64.777 millones, con G. 22.852 millones ya abonados. En tanto, la cuenca Itay (Abasto) fue adjudicada al Consorcio Pluvial Abasto por G. 71.393 millones, registrando pagos por G. 36.701 millones según el portal de la DNCP.

General Santos y San Antonio: Sin obras iniciadas pero con temor a temporales

En la zona de General Santos y San Antonio, donde Rodríguez prometió otro desagüe pluvial, las obras adjudicadas aún no comenzaron formalmente. Los habitantes señalan acumulación de agua y baches pronunciados, además de caños de hormigón abandonados por la contratista desde hace meses en la Costanera.

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Ante la alerta de El Niño, un sector de los vecinos califica como el “mal menor” el hecho de que la obra no haya iniciado, prefiriendo evitar zanjas abiertas frente a sus hogares. Los pobladores recuerdan antecedentes fatales, como el fallecimiento de un niño en San Lorenzo arrastrado por raudales en medio de obras viales inconclusas.

La palada inicial se dio el 20 de marzo de 2025 (hace 505 días). Sin embargo, fuera de recapados superficiales, la obra no avanzó. El proyecto fue adjudicado a la Constructora Teco SRL, representada por Erik Wolf, por G. 42.305 millones, con un adelanto financiero entregado de G. 9.593 millones.

Respuesta municipal: Comuna asegura haber superado las fases más críticas de excavación

Consultado al respecto de esta situación, el director de Obras Municipales, Antoliano Benítez, afirmó en conversación con ABCTV que la institución se encuentra preparada para afrontar la amenaza del fenómeno climático. El funcionario explicó que las grandes excavaciones en sectores de mayor caudal ya fueron ejecutadas, permitiendo trabajar actualmente en secciones menores y a menor profundidad. “Eso significa menor excavación, menor riesgo para los que viven a los costados”, dijo.

Respecto a los plazos administrativos, la Municipalidad indicó que algunas cuencas en ejecución mantienen suspensiones temporales a la espera de trámites ante la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). Sobre el caso particular de General Santos, admitió que esta obra en particular está parada debido a que aguarda disponibilidad financiera y decisiones administrativas.

El origen del retraso: el desvío de los fondos de bonos municipales

Los proyectos de infraestructura forman parte de las cuencas que el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista) había prometido intervenir con los bonos G8 (2022). El retraso de los proyectos es consecuencia directa del desvío de G. 512.000 millones de fondos provenientes de esos bonos.

La intervención a la gestión de Rodríguez, liderada por Carlos Pereira entre junio y agosto del año pasado, documentó “terribles prácticas ilegales”, incluido el uso indebido de una cuenta única. De los ocho proyectos prometidos con los bonos, solo se iniciaron cuatro y ninguno ha sido terminado.

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Las obras iniciadas registraron además un sobrecosto de US$ 8 millones, según el informe final del interventor. La falta de culminación de los desagües pluviales deja a la capital en una situación límite frente a la temporada de lluvias pronosticadas.

Nenecho renunció en agosto del año pasado ante la inminencia de su destitución. En su reemplazo, la mayoría colorada en la Junta eligió a Luis Bello, cartista como Rodríguez y como Camilo Pérez (ANR-cartista), quien busca ser el próximo intendente de Asunción en las elecciones municipales del 4 de octubre.