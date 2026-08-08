El instituto de educación “fantasma” que inundó el MEC con títulos falsos

Una serie de expedientes remitidos por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) al Ministerio Público, demuestran que decenas de personas utilizaron títulos falsos de un instituto que para el Estado ni siquiera existe. De esta manera, los investigados se matricularon en el sistema escolar y accedieron a rubros docentes y otros beneficios propios del cargo.

El centro de formación bajo la mira tiene supuestamente sede en Lambaré - aunque en los expedientes no consta dirección alguna-, y se denomina Instituto de Formación Docente (IFD) “Virgen de Fátima”.

Más de 50 profesores investigados actualmente por la Fiscalía poseen títulos de profesorado y rubros docentes tras presentar sus diplomas emanados de “Virgen de Fátima”, en una serie de especialidades. Hay profesores de educación inicial, maestras de grado del primer y segundo ciclo de la escolar básica y catedráticos. Es decir, se encuentran en todos los niveles del sistema.

En algunos casos, las personas investigadas ya no forman parte del Magisterio Nacional, pero según las autoridades, no se puede descartar que estén ejerciendo la docencia en el ámbito privado.

Títulos de instituto de educación “fantasma” se usaron para obtener matrículas

En los expedientes que el MEC remitió a la Fiscalía, se registra que estas personas investigadas utilizaron documentos no auténticos de “Virgen de Fátima”, para obtener matrículas docentes y formar parte del MEC.

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En el expediente administrativo N° 119.213/24, se observa específicamente que al menos 18 profesores “utilizaron el título expedido por el IFD ”Virgen de Fátima" para matricularse en el sistema escolar público. En otros expedientes se fijó la misma observación para otras 6 personas.

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En el resto de los casos, los presuntos educadores también utilizaron títulos falsos del mismo instituto, pero podrían estar inscriptos con documentos de otras instituciones para contar con matrícula.

Títulos falsos: los expedientes del MEC sobre el instituto de educación

Los expedientes de Asesoría Jurídica del MEC, que fueron derivados a la Fiscalía para su investigación, indican que el IFD Virgen de Fátima, con sede supuestamente en Lambaré, “no cuenta con habilitación oficial para su funcionamiento, ni registro histórico ante el Ministerio de Educación y Ciencias, por lo que todos estos títulos se consideran presuntamente apócrifos”.

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Según el expediente N°119.213/24, una vez que se constataron estas irregularidades, técnicos de la dependencia educativa procedieron a revisar cada título registrado a nombre de “Virgen de Fátima”, para luego dejarlo con 0 puntos y sin calificar para el perfil profesional en el sistema informático.

Estas son otras irregularidades detectadas en títulos emitidos por el instituto “fantasma”:

El formato del cartón no corresponde al período de emisión del título, tampoco los sellos , la aclaración y las firmas que figuran en el anverso del mismo.

La firma y aclaración que se visualiza de la Encargada de Despacho (dirección del MEC) no corresponden, ya que en ese periodo de registro la Jefa del Departamento de Pregrado era otra persona.

La firma y aclaración que se visualizan de una supuesta funcionaria de nombre Estela Victoria López , no corresponden a ninguna funcionaria de la Dirección de Registro de Título , en este ni en periodos anteriores.

En el SIES (Sistema de Información de Educación Superior), no se visualizan solicitud ni registro de la carrera de Profesorado en Ciencias Básicas y sus Tecnologías, por parte del Instituto de Formación Docente “Virgen de Fátima”. Lo mismo ocurre para otras carreras.

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Otro punto llamativo, de acuerdo con los expedientes oficiales, es que pese a no figurar ni en registros históricos del MEC, “Virgen de Fátima” expidió títulos hasta en profesorado en Inglés, Ciencias Básicas y sus Tecnologías o Trabajo y Tecnología.

Caso UAA y títulos falsos: docentes deben acudir a Juzgado

El juez de Garantías Rolando Duarte convocó para el próximo viernes 14 de agosto, a partir de las 08:30, las audiencias de imposición de medidas para Sergio Benítez Cristaldo, María Selva Moreno Estigarribia, Eva López y Teresa Rosana Gómez Martínez, imputados por el fiscal Alcides Corvalán, presuntamente utilizar títulos falsos para acceder a rubros en el MEC.

Los cuatro procesados son docentes que tienen títulos de Licenciatura en Ciencias de la Educación, con énfasis en Educación Escolar Básica, supuestamente atribuidos a la Universidad Autónoma de Asunción (UAA).

En total, hasta la fecha el Ministerio Público tiene en carpetas 525 casos de títulos falsos, de los cuales el 82% corresponden a la UAA. Son 17 universidades, IFD e institutos técnicos en la mira.

Esta es la lista de personas que tienen títulos falsificados de “Virgen de Fátima”: