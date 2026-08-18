Policlínico Municipal de Asunción: servicios médicos y especialidades que ofrece

El Policlínico Municipal de Asunción, ubicado sobre la calle Mayor Fleitas Nº 858, casi Teodoro S. Mongelós, en el barrio Ciudad Nueva, a pasos del Mercado 4, ofrece una importante gama de servicios de salud, desde consultas médicas hasta estudios de laboratorio e imagen, facilitando el acceso a los ciudadanos de la capital.

¿Cuál es el horario de atención del Policlínico Municipal y cómo sacar un turno?

El horario general de atención al público es de lunes a viernes, desde las 07:00 hasta las 16:00. Además, la institución mantiene sus puertas abiertas los sábados, en un horario matutino de 07:30 a 11:30. Sin embargo, los turnos de atención médica pueden variar de acuerdo a la especialidad.

Para el agendamiento de turnos, el centro dispone de la línea de WhatsApp (0993) 501 403, canal exclusivo para consultas.

¿Qué especialidades médicas tiene el Policlínico Municipal de Asunción?

Entre las especialidades figuran algunas en las que las consultas son por orden de llegada:

Clínica Médica

Pediatría

Otorrinolaringología

Psicología (también hay por agendamiento)

Odontología

Gastroenterología

Mastología

Ecografía

Radiografía

Laboratorio

Cardiología

Alergología

Detección de VIH, VDRL (sífilis) y hepatitis B (HB)

Psiquiatría

Ginecología

Medicina Familiar

Nutrición

Traumatología

Enfermería, y

Vacunación

Las atenciones por agendamiento son para las especialidades específicas de:

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Oftalmología

Psicología

Psicopedagogía

Fonoaudiología

Diabetología

Fisioterapia.

Estas áreas requieren una reserva previa debido a la alta demanda y disponibilidad limitada de los profesionales en el centro asistencial municipal.

¿Las consultas en el Policlínico Municipal son realmente gratuitas?

Todas las consultas generales en el Policlínico Municipal son totalmente gratuitas para la ciudadanía. No así algunos procedimientos y estudios, que se brindan a un costo social. El centro atiende tanto a residentes locales como a personas de ciudades vecinas.

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El único requisito para la atención es la presentación de la cédula de identidad original del paciente. Si no cuenta con el documento, se permite el de un encargado. Una trabajadora social evalúa los casos de escasos recursos para exonerar pagos.

¿Hay atención psicológica y psiquiátrica gratuita en Asunción?

El área de salud mental del policlínico ofrece atención integral y gratuita en las ramas de psicología y psiquiatría, diseñados para brindar acompañamiento profesional a los pacientes que lo requieran.

Además de los especialistas en psiquiatría, el centro cuenta con profesionales en el área de psicopedagogía y fonoaudiología. La atención busca cubrir la demanda de salud mental mediante un enfoque clínico especializado y preventivo.

Los turnos para estas especialidades deben ser consultados previamente a través del canal de WhatsApp institucional. La disponibilidad de los profesionales se ajusta a los horarios semanales establecidos para asegurar una atención continua.

¿La atención odontológica en el Policlínico Municipal es gratuita?

El servicio de odontología se enfoca en brindar asistencia preventiva y tratamientos básicos a los usuarios. Este departamento es fundamental dentro del esquema, atendiendo a los altos costos que generan para los usuarios que recurren a servicios privados.

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El policlínico ofrece servicios como endodoncia a precios sociales muy inferiores al sector privado, cubriendo casi todas las áreas excepto ortodoncia. Los pacientes pueden realizar consultas sobre procedimientos específicos a través de los canales digitales habilitados.

Gran parte de la atención bucal se canaliza a través de la Clínica Móvil que recorre los distintos barrios. Este sistema itinerante permite acercar los servicios odontológicos básicos directamente a las comunidades más distantes de la capital.

¿El Policlínico Municipal tiene servicio de radiografía, ecografías y diagnóstico por imágenes?

El centro médico dispone de equipamiento para realizar estudios de diagnóstico por imágenes, tales como ecografías, salvo partes blandas, y radiografías, con la excepción de la radiografía de columna vertebral.

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El laboratorio clínico del policlínico efectúa análisis esenciales, incluyendo pruebas para detección de enfermedades de transmisión sexual como VIH, VDRL (sífilis) y hepatitis B (HB). Asimismo, se realizan electrocardiogramas bajo la supervisión de los profesionales médicos que integran el cuerpo clínico.

Los estudios requieren en ocasiones órdenes médicas previas, las cuales pueden gestionarse durante la consulta general. Los procedimientos específicos de diagnóstico pueden estar sujetos a aranceles sociales accesibles definidos por la administración municipal.

¿Qué es la Clínica Móvil y cómo saber cuándo llega a mi barrio?

El Policlínico municipal cuenta además con el servicio de Clínica Móvil, que representa el brazo operativo para la descentralización de la salud primaria municipal. Este dispositivo lleva asistencia a las zonas más vulnerables de nuestra capital para llevar atención integral y gratuita.

La Clínica Móvil ofrece consultas de clínica médica, pediatría, medicina familiar, odontología, nutrición, fonoaudiología, obstetricia y servicio de ginecología. Además, distribuye medicamentos no controlados, de primera necesidad, proveídos por el Ministerio de Salud.

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La Municipalidad da a conocer las visitas de la Clínica Móvil a los barrios a través de la difusión en sus redes sociales, así como la de promotores sociales y comisiones vecinales que se encargan de coordinar las asistencias solicitadas por los grupos vecinalistas.

Actualmente el Policlínico Municipal cuenta con 7 clínicas periféricas y un lactario, distribuidas en varios puntos de Asunción, en los barrios San Pablo, Puerto Botánico y San Felipe.