Tragedia en Pedrozo: “Pakova” Ledesma exige interpelación a la ministra Claudia Centurión

El terrible accidente de tránsito registrado el pasado fin de semana en la bajada del Cerro Caacupé, a la altura de la compañía Pedrozo (Ypacaraí), generó una profunda conmoción en la Cámara de Senadores e impulsó un nuevo reclamo político de fondo hacia la gestión del Poder Ejecutivo en materia de infraestructura vial.

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La tragedia se cobró la vida de un matrimonio compuesto por dos funcionarios parlamentarios y la pequeña hija de ambos. “Yo creo que hoy es un día muy triste para el Congreso y en especial para el Senado, porque es una familia, una pareja que trabajó acá y además nuestra princesita venía todos los días”, dijo el senador Liberal.

En un sentido pronunciamiento, Ledesma remarcó el profundo dolor que embarga a la sede legislativa tras la pérdida de sus colaboradores. “El hermano de Marcelo (víctima fatal) nos pidió que como Congreso hagamos algo, y nosotros tenemos que elevar esto en el ámbito institucional, especialmente ante el Ministerio de Obras Públicas”, agregó.

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“Retirar el semáforo no es la solución”

José “Paková” Ledesma cuestionó las respuestas preliminares de las autoridades del MOPC tras la tragedia, señalando que la simple eliminación del semáforo instalado en el cruce de Pedrozo no resolverá la problemática de fondo que afecta a ese tramo de la Ruta PY02.

En ese sentido, sugirió la construcción de un carril exclusivo para el transporte pesado o la habilitación de infraestructura diferenciada, acompañada de una estricta fiscalización por parte de la Patrulla Caminera.

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“Sugeriría que se haga un tramo especialmente para los camiones de carga o un espacio exclusivo, como se hizo en Mariano Roque Alonso para los ómnibus, y que la Policía Caminera controle el lugar”, esbozó.

Según el legislador, de esa manera, al camión que circule por el carril no permitido se lo podrá multar. “Si un camión de gran porte viene con fallas de frenos, siempre va a ser un problema. Es una solución salomónica, espero que el MOPC sepa qué hacer a partir de esta tragedia”, añadió.

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Apoyo a la interpelación y exigencia de un plan de contingencia

Respecto a la posición política asumida en la Mesa Directiva de la Cámara Alta, el parlamentario sostuvo que la tragedia debe servir como un punto de inflexión y no como motivo de disputa partidaria. Confirmó, además, su adhesión al pedido de interpelación a la titular del MOPC, Claudia Centurión.

“No podemos nosotros enojarnos entre colegas por una posición que asume la oposición; al contrario, esto debe ser una oportunidad para solucionar ese problema. Hemos apoyado la interpelación a la ministra Claudia Centurión”, subrayó.

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Finalizó diciendo que la interpelación por sí sola no resuelve nada y que la ministra tiene que presentarse ante el Parlamento con una solución en la mano o por lo menos explicar cuáles son las estrategias que pondrá a consideración como posibles respuestas. “Nosotros le vamos a exigir soluciones”, cerró.