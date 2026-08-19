Mafia en IPS: Mario Varela respaldó el “proyecto Afara” de emisión de bonos

Al abordar lo referente al proyecto de ley de emergencia para la previsional, el parlamentario adelantó su rechazo a la versión remitida por la Cámara de Diputados por considerarla “genérica” y carente de sustento técnico. En su lugar, manifestó su inclinación hacia la propuesta promovida por el senador Juan Afara.

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La iniciativa presentada por Afara plantea una inyección de 304 millones de dólares mediante la emisión de bonos del Estado para asegurar la compra inmediata de medicamentos y la contratación de personal médico.

El senador argumentó que el texto impulsado en el Senado acota el plazo de la emergencia al ejercicio 2026 y contempla un fondo específico destinado exclusivamente a la compra de medicamentos e insumos médicos, prohibiendo expresamente la utilización de esos recursos para saldar deudas anteriores.

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A su criterio, la prioridad debe ser dotar a la institución de disponibilidad presupuestaria inmediata para corregir la falta de coberturas sanitarias.

Posible reelección en la Contraloría

En relación con el proceso de selección para la Contraloría General, el legislador resaltó la apertura de las audiencias públicas y la elevada participación de postulantes.

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Respecto a la eventual continuidad de Camilo Benítez al frente de la institución, señaló que se posiciona como uno de los candidatos con mayores posibilidades para integrar la terna final.

Varela indicó que, tras evaluar los aspectos constitucionales, el actual contralor se encuentra habilitado.

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Sin embargo, sobre su gestión, matizó que si bien reconoció avances, consideró que hubiese sido deseable una mayor rigurosidad en los exámenes de correspondencia de las declaraciones juradas de altos cargos del Poder Ejecutivo.

Respaldó la interpelación a la ministra de Obras Públicas

Por último, sobre el trágico siniestro registrado en el cruce Pedrozo que dejó un saldo de seis personas fallecidas, Varela se mostró a favor de interpelar a la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión.

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El legislador sostuvo que el evento requiere soluciones definitivas y que la interpelación constituye la herramienta constitucional adecuada para que las autoridades expliquen los planes de acción ante el pleno.

Cuestionó la postura del oficialismo de eludir la comparecencia y afirmó que la secretaria de Estado debería aprovechar el espacio para presentar respuestas concretas a la ciudadanía en lugar de evitar el debate.