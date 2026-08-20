Odontólogos se movilizan para exigir reajuste de sus salarios

Más de 10 años sin mejoras salariales han llevado al límite a los profesionales de la salud bucodental en el sistema público. Ante esta situación, el Sindicato de Odontólogos del Ministerio de Salud Pública (MSPBS) anuncia una masiva movilización para este viernes 21 de agosto frente a la sede de la cartera sanitaria, con el objetivo de exigir un reajuste urgente y la recuperación de su poder adquisitivo.

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Según los profesionales, la situación que atraviesan se ha vuelto insostenible debido a la ausencia de un reajuste salarial para los odontólogos del sistema público tras más de diez años de deterioro constante de su poder adquisitivo.

Odontología: Un sector esencial en estado de abandono

La odontología en el sistema público representa uno de los pilares fundamentales para la salud preventiva y curativa de la población paraguaya. A diario, miles de ciudadanos acuden a los hospitales regionales, centros de salud y unidades de salud familiar buscando atención odontológica.

Estos profesionales no solo realizan procedimientos de rutina, sino que son piezas clave en programas de prevención de enfermedades bucodentales y brindan atención altamente especializada a pacientes con condiciones de salud complejas, incluyendo pacientes oncológicos que requieren un seguimiento exhaustivo durante sus tratamientos.

A pesar de esta labor esencial y la alta demanda de servicios, el gremio odontológico denuncia haber sido sistemáticamente postergado en las agendas de reivindicación salarial del Ministerio de Salud.

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Salarios estancados vs poder adquisitivo

Según los datos difundidos por el gremio, el último reajuste salarial significativo se realizo hace más de 10 años, mientras que el costo de vida ha experimentado una escalada sostenida. Aseguran que esta disparidad entre los salarios estancados y los precios de los bienes básicos ha generado un empobrecimiento real de los profesionales, quienes sienten que el valor de su experticia y su compromiso con la salud pública no es correspondido por el Estado.

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“No estamos pidiendo privilegios. Estamos reclamando justicia salarial y el reconocimiento del valor de nuestro trabajo profesional”, sentencia Gabriel Taddey, desde la comisión directiva del sindicato.

Los odontólogos sostienen que su rol, al igual que el de otros profesionales del área sanitaria, es indispensable para el funcionamiento integral del sistema público de salud, y, por lo tanto, no debería existir una brecha de trato al momento de discutir las políticas de compensación.

El sindicato ha sido enfático al señalar que, si el Gobierno Nacional reconoce la imperiosa necesidad de discutir la recuperación salarial de otros sectores sanitarios, no existe justificación para que el área de odontología continúe siendo excluida de estas conversaciones. La postergación -argumentan-, se traduce en una falta de equidad dentro de las políticas de salud pública del país.

El reclamo y la exigencia de diálogo de los odontólogos

Los odontólogos que dependen del Ministerio de Salud afirman que la inflación y la devaluación del salario han provocado que la labor profesional sea económicamente desestimulante, lo cual pone en riesgo la calidad del servicio y la permanencia de los especialistas en el sector público.

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Ante este panorama, el gremio ha presentado una hoja de ruta clara para las autoridades de Salud Pública y del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Entre las exigencias se destacan:

La apertura inmediata de una mesa de negociación formal: Exigen la participación de todas las instituciones responsables de las políticas salariales y presupuestarias, garantizando que la voz del sindicato sea escuchada en los espacios donde se toman las decisiones. Inclusión en la planificación presupuestaria: El sindicato reclama que la situación de los odontólogos sea incorporada de manera concreta, técnica y transparente en la discusión del presupuesto nacional, eliminando las soluciones parche y avanzando hacia una solución de fondo. Propuesta concreta y cronogramas: La organización enfatiza que no buscan promesas vagas, sino un plan de implementación que contenga plazos definidos y mecanismos claros para llevar a cabo el reajuste y la recuperación salarial.

El gremio de odontología asegura que la movilización de mañana, que se desarrollará bajo un carácter estrictamente pacífico a partir de las 10:00 sobre la calle Pettirossi esquina Brasil, busca visibilizar la realidad del sector ante el Ministerio de Salud y la opinión pública.