Peña sale a hablar sobre su supuesto distanciamiento de Cartes

Durante un acto de entrega de viviendas sociales en Limpio -un acto cargado de proselitismo colorado- Peña fue consultado sobre la supuesta fractura en la relación con el presidente de la ANR, Horacio Cartes. Al respecto, descartó de forma categórica cualquier internas dentro del oficialismo y señaló que instalar la idea de un distanciamiento a tres años de haber iniciado su gestión es una versión “imposible de sostener”.

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El mandatario enfatizó su compromiso con el Partido Colorado y sostuvo que su atención actual está centrada en las próximas elecciones municipales del 4 de octubre. Santiago Peña salió al paso de estas declaraciones tras cruces mediáticos recientes promovidos por referentes oficialistas, como el senador Gustavo Leite, quien insinuó marcadas diferencias entre la cúpula partidaria y las decisiones del Gabinete.

AHORA 🚨 Habla el presidente de la República Santiago Peña.



🗣️ "Como un actor político, yo hoy tengo mi atención puesta a que el Partido Colorado se fortalezca el próximo 04 de octubre"



Negó además que haya un quiebre con el titular de la ANR, Horacio Cartes.#MóvilABC-… pic.twitter.com/LwDPk0cZtb — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 9, 2026

Transparencia en el sistema financiero y el caso Ueno Bank

Respecto al pedido de informes aprobado en el Congreso sobre las operaciones de Ueno Bank —entidad con la cual el presidente mantuvo vínculos societarios en el pasado—, Peña le restó tensión a la iniciativa respaldada por sectores de la oposición y su propia bancada.

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“No hay ninguna duda de que en el ámbito financiero el Banco Central tiene todas las facultades legales y todas las herramientas para hacer un trabajo”, afirmó el titular del Ejecutivo.

Agregó que buscar intenciones ocultas tras la solicitud de datos es “tratar de hurgar y generar discordia donde no la hay”.

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Negociaciones ante amenazas de paro en Salud y Educación

En el plano social, el presidente se refirió a las exigencias de reajuste salarial promovidas por gremios docentes y el sector de la salud, que amenazan con ir a la huelga.

Peña abogó por el diálogo y recordó que el Proyecto de Ley del Presupuesto General de la Nación (PGN) remitido al Congreso ya contempla incrementos salariales y la aplicación gradual del escalafón docente. Instó a que las medidas de presión no entorpezcan el debate legislativo en curso.

Por otra parte, manifestó la apertura del Gobierno para sentarse a negociar con las organizaciones de salud con el fin de acordar mejoras que impidan la interrupción de la atención pública.

Santiago Peña sobre huelga de docentes: 🗣️ "El diálogo es el camino, entendemos las demandas genuinas de ellos, pero nos sentaremos a trabajar como lo hacemos con cualquier otro gremio"#ALaGran730



🔴 EN VIVO: https://t.co/1vvGug9HZK https://t.co/wACQZUAeG8 pic.twitter.com/nncZPk7LSl — ABC Cardinal 730 AM (@ABCCardinal) September 9, 2026

Inversión en educación y proyección de resultados PISA

Finalmente, el jefe de Estado justificó los últimos resultados de Paraguay en las evaluaciones internacionales PISA argumentando que el desarrollo cognitivo requiere de procesos de largo plazo.

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Defendió la gestión oficial destacando la implementación del programa de alimentación escolar “Hambre Cero”, la distribución masiva de libros de texto y las obras edilicias en colegios emblemáticos del país.