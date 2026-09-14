Municipalidad de Asunción: qué es la Codeni y qué servicios brinda

La Consejería Municipal por los Derechos del Niño, Niña y Adolescente (Codeni) de Asunción es una dependencia de la Municipalidad de Asunción, que centraliza la asistencia técnica, legal, psicológica y de resguardo en la capital a través de centros zonales y líneas directas de atención.

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La institución opera bajo estricta reserva en la recepción de denuncias y en coordinación permanente con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia.

Qué es la Codeni, servicios, distribución de centros y horarios

La Codeni de Asunción se constituye como una instancia municipal de protección, orientación y defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes dentro del ejido urbano de la capital.

Su objetivo principal es la prevención de situaciones de vulnerabilidad, ofreciendo consejería técnica y legal gratuita mediante profesionales especializados como abogados y psicólogos.

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El municipio dispone de centros de referencia distribuidos estratégicamente en distintos puntos de la capital para asegurar el acceso directo de los ciudadanos a los servicios.

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Entre las dependencias operativas figuran los centros municipales, que brindan atención presencial de lunes a viernes de 07:00 a 16:00, y los sábados de 07:30 a 11:30.

Codeni Asunción: ¿Cuáles son sus funciones?

Consejería y atención presencial: Brinda orientación técnica y legal en 11 centros de referencia distribuidos en la capital, con consejeros capacitados (principalmente abogados y psicólogos).

Verificación, contención y seguimiento de casos: Los funcionarios realizan intervenciones presenciales, en territorio, (incluyendo jornadas nocturnas) para verificar situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, como deserción escolar, negligencia, maltrato o violencia.

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Formulación y derivación de denuncias: Formulan y canalizan las denuncias ante la Defensoría de la Niñez y la Fiscalía cuando se comprueban hechos que requieren intervención del ámbito judicial.

Atención psicológica gratuita: Brindan asistencia y contención psicológica gratuita en la sede municipal mediante profesionales especializados que atienden dos veces a la semana.

Charlas y talleres de capacitación: Imparten programas educativos y preventivos gratuitos en escuelas, colegios y comunidades sobre prevención de la violencia y del abuso sexual, acoso escolar (bullying), negligencia, crianza positiva y derechos de la niñez.

¿Dónde ofrece Codeni sus servicios?

Además de su oficina central, en el Piso 1° del Bloque C de la Municipalidad de Asunción, sobre la avenida Mariscal López 5556 esquina Capitán Bueno, Codeni dispone de 11 centros distribuidos en distintos sectores de la capital del país.

Sus centros de referencia y horarios de atención (de lunes a viernes) son los siguientes:

Centro Municipal Nº 1 Ita Yvate: Atenas e/ Colón y Montevideo (Barrio Tacumbú). Horario: 07:00 a 13:00 hs.

Centro Municipal Nº 2 Oñondivepa: 8 de Junio Nº 3621 esq. Sgto. Martínez (Barrio Fátima de Santísima Trinidad). Horario: 07:00 a 15:00 hs.

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Centro Municipal Nº 3 Jopoi: Mencia de Sanabria 271 c/ Yataity Corá. Horario: 07:00 a 13:00.

Centro Municipal Nº 4 Mburucuyá: Estación de Buses de Asunción (Avda. Dr. Fernando de la Mora y Avda. República Argentina). Horario: 07:00 a 13:00.

Centro Municipal Nº 5 Ko’etí: Plaza de la Democracia (Oliva e Independencia Nacional). Horario: 07:00 a 13:00.

Centro Municipal Nº 6 Jerutí: Dr. Juan León Mallorquín Nº 554 e/ La Conquista e Isabel La Católica (Barrio Sajonia). Horario: 06:00 a 15:00.

Centro Municipal Nº 7 Marangatu: Gral. Santos e/ Intendentes Militares (Barrio Las Mercedes). Horario: 07:00 a 15:00.

Centro Municipal Nº 9 Ñasaindy: Tte. Claudio Acosta esq. Calle Nº 14 (Barrio Zeballos Cué). Horario: 07:00 a 16:00.

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Centro Municipal Nº 10 Ñepytyvó Jovái: Tomás Romero Pereira c/ Ka’avovei (Barrio Jukyty / Cerro Lambaré). Horario: 07:00 a 15:00.

Centro Cultural Felipa y Valentina: Mandyjupecua c/ Semidei (Barrio Loma Pytá). Horario: 07:00 a 15:00.

Mercado de Abasto (Oficina CODENI): Bloque B del Mercado de Abasto, detrás de la Administración (Avda. Defensores del Chaco esq. Pykasu). Horario: 07:00 a 16:00.

¿Qué otros centros tiene Codeni?

Centros de Atención Integral (CAI) y guarderías: Codeni Asunción opera espacios de guardería y cuidado para la primera infancia e hijos de comerciantes o vendedores en situación de vulnerabilidad en los Centros de Atención Integral (CAI), distribuidos de la siguiente manera:

CAI Mercado de Abasto

CAI Mercado 4

CAI Tacumbú (Tapytami), y

Taller de Expresión y Desarrollo Infantil Municipal (Tedim) en la sede central de la Municipalidad.

Comedores infantiles y educación: Codeni Asunción administra los comedores comunitarios, que son Comedor San Felipe (en la Chacarita) y Comedor Pelopincho; y gestiona dos escuelas municipales reconocidas por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC).

Codeni: Casos de actuación, números telefónicos y anonimato en las denuncias

La institución interviene de manera directa ante distintos casos de amenazas o situaciones confirmadas de vulneración de los derechos de niños, niñas y adolescentes:

Negligencia y falta al deber de cuidado por parte de los progenitores o tutores.

Deserción escolar.

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Maltrato infantil y violencia física.

Sospecha o hechos de abuso sexual .

Situaciones de acoso escolar (bullying) y hostigamiento.

Vulnerabilidad en la vía pública.

Exposición a entornos laborales nocturnos (como hijos de trabajadores callejeros e informales).

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Para la recepción directa de reportes y consultas, la ciudadanía puede comunicarse a los números telefónicos (021) 610-579 y (021) 310-429 de la Dirección de Niñez. Asimismo, el sistema articula acciones con la línea gratuita 147 del Ministerio de la Niñez (Minna) para la derivación y evaluación inmediata de los expedientes.

Todas las denuncias presentadas tienen carácter estrictamente anónimo y confidencial por disposición legal, protegiendo al reportante contra posibles represalias.

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La función de Codeni se centra en la verificación directa, la contención y el acompañamiento familiar. Cuando un caso reviste gravedad o indicio de delito, la institución formula la denuncia ante la Defensoría de la Niñez para su posterior derivación a la Fiscalía. Una vez que la causa ingresa al ámbito judicial o penal, concluye la intervención directa de la Codeni.

Otros servicios brindados por Codeni Asunción

Además de sus tareas de asistencia y contención, la Codeni ejecuta programas de capacitación y talleres preventivos en escuelas y colegios de la capital.

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Las charlas y talleres de capacitación gratuitos están dirigidos a padres, encargados, responsables, docentes, cuidadores y comisiones vecinales. Los contenidos dictados abordan:

Codeni y sus funciones.

Prevención de la violencia .

Prevención del abuso sexual .

Derechos y responsabilidades de niños, niñas y adolescentes.

Prevención del bullying y acoso.

Negligencias en el cuidado de niños y niñas.

Maltrato infantil y otros tipos de agresiones .

Crianza positiva .

Educación sin violencia.

Estas actividades se coordinan a pedido de las comunidades o centros educativos y son desarrolladas por profesionales capacitados.

Codeni y su relación con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia

Las intervenciones de la Codeni municipal se ejecutan bajo una estricta alineación técnica con los lineamientos fijados por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia. El vínculo interinstitucional se sustenta en convenios de cooperación orientados a la contratación de profesionales y a la provisión de equipamiento operativo e informático.

En este esquema se proyectó la remodelación de un inmueble para dotar a la dirección de una sede propia con una inversión estimada de hasta G. 2.080 millones. Actualmente el proyecto está en pausa, pero el convenio plurianual fue renovado por las autoridades para consolidar un centro integral que funcionará también como albergue nocturno.

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