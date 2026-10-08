Raúl Fernández Lippmann: el “partner” cumplirá pena en Esperanza hasta 2032

Por disposición del Juzgado de Ejecución Penal Especializado en Delitos Económicos, Corrupción y Crimen Organizado del Primer Turno, a cargo de Sandra Kirchhofer, desde hoy el ex secretario del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) Raúl Fernández Lippmann permanecerá recluido en la penitenciaría para condenado Unidad Penal Industrial Esperanza, hasta el 24 de junio de 2032, fecha en que compurgará su pena.

La captura del condenado a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero - que se produjo esta mañana en una vivienda del barrio Loma Pytã de Asunción- fue el resultado de un trabajo de vigilancia policial que duró 8 meses.

Aunque el refrán dice que “la tercera es la vencida”, en el caso de Fernánde Lippamnn fue la segunda, pues la vivienda donde se produjo su captura esta mañana, ya había sido allanada en marzo pasado, sin éxito.

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La medida fue dispuesta por la jueza penal de de Ejecución Sandra Kirchhofer, quien tiene a su cargo el control del cumplimiento de la condena del partner a siete años de cárcel, como derivación del caso audios filtrados.

Casa donde cayó Raúl Fernández Lippmann fue allanada en marzo

La orden de allanamiento fue solicitada por la fiscala de Ejecución Dominica Zayas, quien informó a la magistrada que tenían datos certeros acerca del paradero de Fernández Lippmann, quien se encontraba prófugo de la justicia desde diciembre de 2023, cuando la sala penal de la Corte Suprema de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación planteado por la defensa.

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En aquella oportunidad, los agentes no encontraron al objetivo en la casa, situación reportada al juzgado. Sin embargo, la Policía no cesó en su cometido y puso en marcha la Operación Temis, en referencia a la diosa griega de la ley y la justicia.

Durante ocho meses de vigilancia, la Policía monitoreó siete casas

En declaraciones a ABC, el Crio, Gral. Juan Pereira, director Antisecuestro, reveló que la aprehensión de Fernández Lippmann es el resultado de un trabajo de vigilancia que duró ocho meses, durante el cual la Policía monitoreó siete viviendas.

“Tenemos que mencionar que este trabajo de búsqueda tomó aproximadamente 8 meses, desde que hemos asumido acá por disposición del señor Comandante de la Policía Nacional. Nos pusimos a trabajar con el departamento de Búsqueda en varios casos de personas que estaban siendo requeridas por la justicia”, explicó Pereira.

“En este caso, inclusive se llegaron a marcar tres lugares, en zonas diferentes, tanto en Asunción como en el área Central, pero no lográbamos dar con su detención. Consideramos que por su poder adquisitivo tenía un esquema para poder desplazarse, para poder movilizarse y también para poder pernoctar en distintas viviendas” relató el jefe policial.

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Hoy, el tesonero trabajo de inteligencia y vigilancia policial dio sus frutos y ante la fundada sospecha de que el objetivo se encontraba nuevamente en la casa de Loma Pytã, según información recibida anoche, la fiscala Alejandra Montero solicitó una nueva orden de captura a Kirchhofer.

A primera hora de hoy, una comitiva policial liderada por la subcria. Nilda Ruiz, jefa del departamento de Búsqueda de Prófugos irrumpió en el lugar.

El Crio. Pereira destacó que el factor sorpresa fue fundamental y que según el trabajo realizado, Fernández Lippmann se movilizaba en horas de la noche y madrugada para mantenerse en la clandestinidad.

La excusa del “partner” para mantenerse prófugo de la justicia

“Tras el trabajo de inteligencia, el trabajo de vigilancia, obtenemos la información en un 90% de probabilidad de que encontrara precisamente en el lugar allanado, por lo se solicita el mandato respectivo y ejecutamos la operación, creemos nosotros con mucho éxito”, expresó el jefe policial.

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Una vez detenido, ante una consulta del periodista de ABC Pablo Otazú del motivo por el cual no se presentó ante la justicia, Fernández Lippmann dio la siguiente explicación: “Por instrucciones de mi defensa”.

Libertad condicional se podrá estudiar recién en el año 2030

Tras ser informada de la aprehensión del partner, la magistrada Kirchhofer realizó el cómputo correspondiente y estableció que Fernández Lippmann compurgará su pena en fecha 24 de junio de 2032.

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Asimismo, el auto interlocutorio (AI) N° 428, establece que el condenado tendrá derecho a solicitar su libertad condicional a partir del 25 de enero de 2030 y que tendrá cumplida la mitad de la condena en fecha 25 de diciembre de 2028.

Para el efecto, la magistrada descontó el periodo en que Fernández Lippmann estuvo recluido anteirormente (en prisión preventiva en establecimiento penitenciario y aresto domiciliario", que es de un año, tres meses y catorce días en total.

Proceso por enriquecimiento ilícito, derivado del “caso audios filtrados”

La causa abierta con relación al patrimonio de Fernández Lippmann se inició como derivación del caso audios filtrados y tuvo un primer juicio oral y público que finalizó el 26 de noviembre de 2020, con la absolución de culpa y reproche del acusado. Este fallo fue anulado en abril de 2021 por un Tribunal de Apelación Penal, que ordenó un nuevo juzgamiento.

El segundo juicio oral y público concluyó el 24 de abril de 2023, con la condena del partner a 7 años de cárcel por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

En juicio, la Fiscalía probó que entre los años 2007 y 2017, el exsecretario del JEM no tenía cómo justificar egresos por G. 237.550.698, que es la diferencia entre los ingresos legales que obtuvo como funcionario del Jurado y los gastos que registró en esos 10 años.

A dicho monto se suman G. 1.327.393.602, que de acuerdo a la agente del Ministerio Público Victoria Acuña (jubilada), fueron egresos que tuvo el acusado por compras de dólares.