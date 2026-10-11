Consejo de la Magistratura busca evitar “cuellos de botella” en concursos y ternas

La Constitución Nacional de 1.992 trajo consigo varios cambios y entre ellos, la creación del Consejo de la Magistratura (CM). En la Sección III de la ley suprema de Paraguay se establecen su composición, deberes, requisitos y duración de cada miembro.

Así, en el artículo 262 de la Constitución se señala que el órgano está conformado por un miembro de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), un representante del Poder Ejecutivo, un senador y un diputado, así como dos abogados de la matrícula, un profesor de las facultades de Derecho de la Universidad Nacional y un profesor de las universidades privadas.

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Dicho órgano está conformado así por el ministro de la Corte, Luis Benítez Riera, representante del Ejecutivo, la Dra. Alicia Pucheta; el diputado Édgar Olmedo y el senador Édgar López; así como los abogados Gerardo Bobadilla (presidente actual) y Enrique Benir; Dr. Gustavo Miranda (representante de las Universidades Nacionales) y el Dr. César Ruffinelli (representante de las Universidades Privadas).

La Carta Magna establece que cada miembro durará tres años en sus funciones. En este contexto, hace poco fue renovado el representante de la Corte y el 28 de noviembre se realiza el sufragio de los abogados para elegir a dos representantes para integrar el órgano.

La importancia de este órgano radica en que, es el encargado de seleccionar a los profesionales idóneos para ocupar cargos de la magistratura, a modo de ocupar vacancias en el Poder Judicial, el Ministerio Público, el Ministerio de la Defensa Pública y la Sindicatura, a través de llamados por edictos y el concurso de méritos.

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Luego, al seleccionar a los que los miembros consideran más aptos, se elaboran ternas que son remitidas a la Corte Suprema de Justicia, autoridad que tiene a su cargo la elección final del funcionario que ocupará el cargo.

Consejo de la Magistratura tuvo 40.000 postulantes en 3 años

De acuerdo con datos proporcionados por el Dr. César Ruffinelli en entrevista con ABC, en el año 2024 se conformaron 466 ternas para un total de 477 cargos convocados, de los cuales 21 cargos aún continúan pendientes por el desglose de 4 puestos vacantes y otros 17 cargos cuyos ocupantes actuales tienen mandato fenecido.

Por otra parte, en el año 2025, fueron comunicados los llamados para 204 cargos. Para estos ya se habían conformado 33 ternas y queda así un saldo de 171 cargos por ser ocupados.

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En el presente año -2026- por otra parte, se llevó a cabo la convocatoria para 300 cargos, entre los cuales se registran vacantes y fenecimientos de mandatos. Ruffinelli señaló que todos estos cargos incluyen tribunales, fiscales y defensores públicos.

Posteriormente el miembro del Consejo de la Magistratura expuso un dato importantísimo, relacionado a los últimos tres años.

En el 2024 el Consejo de la Magistratura recibió un total de 18.783 postulaciones para los 477 cargos que se tienen previstos llenar; en el 2025 hubo un pequeño descenso en las postulaciones, ya que solo se recibieron 15.225 para un total de 204 cargos; mientras que en lo que va del 2026, los postulantes solo llegan ahora a 5.320.

Es así que, entre el 2024 y el 2026, el Consejo de la Magistratura registró la postulación de 39.298 profesionales del derecho.

Jubilaciones de jueces saturó el sistema del Consejo de la Magistratura

El miembro del CM, César Ruffinelli, habló sobre las ternas del 2024 que aún están pendientes de integrarse. “Resulta ser que el 2024 tuvo más de más de 500 ternas, entonces allí se saturó el sistema”, refirió.

Comentó como un hecho circunstancial que provocó esa saturación, el fenecimiento de mandatos, los cargos vacantes “y además hubo un fenómeno relacionado con el pedido de muchos magistrados que salieron por su jubilación, por el temor de aquel cambio jubilatorio”.

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“Eso generó realmente que el Consejo de la Magistratura tenga en el 2024 una crecida extraordinaria de ternas”, graficó Ruffinelli.

“Además desde el año 2019, más o menos 2020, se venía arrastrando las ternas de los anteriores Consejos. También, más o menos dos años de atraso en las ternas, entonces eso se fue poniendo al día hasta llegar a nuestro a nuestro momento”, indicó Ruffinelli en relación a la administración actual.

CM busca implementar “derecho de preferencia” con postulantes

El Dr. César Ruffinelli destacó que “hay un notable incremento en las postulaciones. Por ejemplo, para algunos cargos hay este 700 u 800 personas que se postulan, es un fenómeno también que venimos observando”.

Si bien resaltó aquello como un punto positivo, por otra parte, refirió que el “el reglamento anterior no tiene un límite a las postulaciones, es decir, un candidato se puede postular a 7, 8 ó 10 ó 20 cargos. Entonces eso hace, que para para 205 cargos del edicto 2025, nosotros tengamos unas 10.000 postulaciones”.

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En ese sentido Ruffinelli indicó “observamos un crecimiento exponencial de la postulación, pero, esto hace que el mecanismo también se tenga que ir actualizando, por eso hemos quitado los exámenes por competencia donde se realizan 17 o 14 tipos de exámenes especializados”.

Explicó luego que el CM tiene un sistema de postulación, en el que un profesional tiene que pasar un examen eliminatorio de conocimientos generales sobre la Constitución, en el que se optó por una escala del 70%, por encima de una universidad.

Ahora, “el problema es que realmente se multiplicaron la postulación. Entonces, estamos atravesando un proceso por el cual vamos a ir mejorando el reglamento, en el sentido de colocar un derecho de preferencia, de que tengan preferencia para ser elegidos los 50 o los 100 mejores de una grilla”.

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Ruffinelli expuso que actualmente hay entre 200 a 300 postulantes para un cargo y el sistema actual, hace que todos tengan derecho de ser seleccionados. Pero si se llega a aplicar el derecho de preferencia, será un grupo de entre 50 a 100 mejores de los que se elegirán a los ternados.

“Aquí también hay una cuestión que está en la ley, que nosotros no podemos cambiar; la ley nos obliga a ternar a los jueces que ya están en el cargo, los titulares”, indicó Ruffinelli. Esto hace que se tenga que integrar solo a dos postulantes junto con el titular del cargo en la terna, “eso reduce otra vez la posibilidad”, añadió.

Recordó por otra parte que, el Consejo “promovió una acción de inconstitucionalidad sobre eso, y lamentablemente la Corte salió en contra del Consejo”.

Reducir plazos es otro objetivo que busca cumplir el CM

Posteriormente, el miembro del Consejo de la Magistratura César Ruffinelli mencionó que existe la intención de acortar los plazos para la selección de postulantes. “Hacer por ejemplo que un proceso de selección dure aproximadamente entre 3 a 4 meses”, dijo Ruffinelli.

“Realmente el proceso tampoco puede ser muy rápido porque hay un proceso de rendir un examen, y este tiene que ser revisado, después tiene que pasar a la segunda etapa del examen de conocimiento generales, después se hace un examen psicotécnico, las entrevistas, después el proceso de carga de datos de la experiencia de la persona, creemos que en 90 días ese proceso se puede culminar”, estimó Ruffinelli.

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Ruffinelli volvió a referirse a la situación extraordinaria de vacancias al señalar que “otra cuestión es que lamentablemente a veces se satura el sistema, porque tuvimos, vamos a decir, esta estampida, de funcionarios que prefirieron jubilarse, entonces también la rapidez no tiene que ir en perjuicio de la calidad del proceso”.

“Es un sistema donde hay que equilibrar la eficiencia, cualitativa y cuantitativa”, comentó posteriormente.

El proceso de las ternas en la Corte

El Dr. César Ruffinelli también habló sobre la segunda parte del proceso para la ocupación de cargos, que ocurre cuando la terna elaborada o conformada por el Consejo de la Magistratura se remite a la Corte Suprema de Justicia, donde finalmente se designa a un postulante.

“Yo estimo como una sugerencia también, que cuando la Corte recibe la terna, allí también debería acompañarse un reglamento para la segunda parte del proceso, porque finalmente es la Corte, la que la que nombra o designa”, indicó Ruffinelli.

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“Eventualmente creo que ahí también la Corte, si cree que ninguna de las personas ternadas es de su preferencia para la selección, entonces tienen la posibilidad de volver la terna y que se rehaga esa terna”, expuso Ruffinelli.

“Eso también sería importante potenciar, finalmente el Consejo de la Magistratura no es el que nombra a la persona, sino que la Corte es la que la que toma la decisión final”, refirió sobre el proceso de designación.

Potenciar la Escuela Judicial y decisión final sobre las ternas

En otro momento el representante de las universidades privadas ante el CM, señaló que actualmente están buscando potenciar la Escuela Judicial, “la formación de la Escuela Judicial tiene que tener un valor mayor que cualquier otro puntaje o curso que se pueda valorar”, manifestó.

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“En la Escuela Judicial realmente uno se especializa, se llevan adelante los procesos especializados de formación para que la persona pueda acceder al cargo jurisdiccional”, explicó Ruffinelli al tiempo de agregar que el puntaje relacionada a lo cursado varía.

Describió posteriormente que “a una especialización se le puede otorgar 30 puntos, 20 puntos por haber cursado la Escuela Judicial o los diplomados de la escuela judicial, 10 puntos; pero, también encontramos eso en proceso de formación de otro instituto”.