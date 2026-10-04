Títulos falsos: médicos afirman que reporte de Contraloría es “solo el comienzo” de una masiva simulación de prácticas

Para los referentes del Círculo Paraguayo de Médicos, las presuntas irregularidades encontradas por la Contraloría General de la República (CGR), sobre el registro de títulos universitarios en el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), son el síntoma de un vicio de origen: universidades que “acreditan teoría” o simples reuniones en oficinas en lugar atenciones reales ante la imposibilidad de garantizar camas y pacientes para sus miles de alumnos.

El pronunciamiento se da luego de que investigaciones de ABC revelaran el informe de la Contraloría que detectó más de 453.000 operaciones sospechosas en el sistema informático del MEC. Entre los hallazgos más graves figura la inscripción y validación de diplomas en Medicina y otras áreas de la Salud cuyos legajos carecían de las firmas formales y acreditaciones de prácticas hospitalarias requeridas.

Entre las principales inconsistencias al descubierto en la gestión documental y tecnológica de la cartera educativa destacan:

453.000 operaciones bajo sospecha: Maniobras y modificaciones sin trazabilidad suficiente en el Sistema de Información para la Educación Superior (SIES).

223.000 registros en días inhábiles: Movimientos e inserciones de datos ejecutados durante feriados, sábados y domingos.

Legalizaciones de Medicina sin sustento: Emisión y validación de títulos médicos que carecen de la firma o autorización de directores docentes y centros de práctica asistencial.

Perfiles externos operando el sistema: Usuarios no autorizados o ajenos a la nómina oficial con claves de acceso para validar títulos universitarios.

Firmas faltantes y campos desbordados: El trasfondo de las irregularidades con las horas de práctica

Ante este panorama de graves fallas en los registros, el expresidente del Círculo Paraguayo de Médicos, el doctor Jorge Rodas, remarcó que las firmas faltantes en los documentos quizás no son meros despistes administrativos, pero enfatizó que existe un esquema mucho más grande de simulación de prácticas clínicas.

“Una firma faltante constituye una irregularidad documental que debe corregirse, pero no demuestra, por sí sola, una deficiencia en la formación. Mi denuncia es más grave: la simulación de prácticas clínicas. Por mi experiencia en formación médica, sostengo que existen campos clínicos donde la cantidad de pacientes y las oportunidades de atención supervisada resultan insuficientes para el número de estudiantes asignados”, apuntó.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Recordó que, durante su presidencia en el gremio médico, se creó una oficina anticorrupción en educación médica y salud, desde la cual denunciaron la habilitación de carreras de Medicina y programas de especialización médica sin garantías suficientes de campos clínicos de práctica.

Para Rodas, este modelo de saturación en los centros hospitalarios responde a una lógica exclusivamente mercantil, donde algunas facultades privadas priorizan el cobro de matrículas por encima de la rigurosidad académica. El resultado, advirtió, son promociones enteras de egresados que ingresan al sistema sanitario nacional con una severa carencia de destrezas asistenciales y horas de vuelo reales junto a los pacientes.

“Siguen habilitando facultades de Medicina sin requisitos técnicos”, alerta el Círculo de Médicos

El actual presidente del Círculo de Médicos, el doctor Osvaldo Paniagua, reaccionó ante las irregularidades detectadas por la Contraloría en el MEC recordando que el gremio ya había advertido a las autoridades sobre estas falencias, anticipando que los hallazgos son apenas el inicio.

“Nosotros lo que planteamos desde el círculo es que el propio Consejo Nacional de Educación Superior (Cones), siguió habilitando facultades sin los requisitos técnicos que requieren para los campos de práctica, para las exigencias que tiene una carrera como la de Medicina”, remarcó el especialista.

Agregó sobre las falencias en los controles como documentos de estudiantes, falta de carga horaria computada o las propias pasantías hospitalarias, que el MEC solo recibe los documentos sobre las cargas de horas y otros papeles por parte de las universidades, pero que no supervisa - y que no es su función-, si estas se realizan o no.

En este punto, tanto Rodas como Paniagua vuelven a cargar contra el Cones, actualmente presidido por el MEC, con el viceministro de Educación Superior, Hermenegildo Cohene, como su titular delegado. “El problema acá es que el Consejo es juez y parte al ser presidido por los mismos rectores”, afirmó Rodas. Mientras, Paniagua especifió que “debe ser dirigido por técnicos independientes”, recalcó y dijo que en ese sentido podría ser más parecido a la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior (Aneaes).