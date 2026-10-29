Denuncian violencia escolar y supuestas irregularidades en escuela de Limpio: piden intervención del MEC

Las acusaciones recaen sobre la Escuela Capitán de Fragata Romualdo Núñez del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), de Villa Jardín en Limpio, donde las familias sostienen que la controversia por el uso obligatorio de uniformes nuevos en esta época del año lectivo, opaca la preocupación central: la seguridad de sus hijos.

Según el relato de los afectados, en el entorno escolar se habrían registrado amedrentamientos con cuchillos entre alumnas, lesiones físicas severas en el rostro de una estudiante y presuntos casos de acoso escolar o bullying no atendidos.

“Hemos recibido información sobre situaciones extremadamente graves dentro del entorno escolar, incluyendo amenazas de muerte entre niñas con utilización de cuchillos y presuntos episodios de violencia física que habrían causado lesiones importantes en el rostro de una estudiante”, lamentó uno de los padres, en contacto con ABC.

Ante la gravedad de los hechos reportados, la comunidad pide al MEC que intervenga la institución de manera urgente, revise los libros de actas y garantice un entorno seguro para los alumnos. Afirman que en al menos uno de los casos de agresión entre estudiantes, la dirección de la institución educativa no activó el protocolo de acción ante sucesos de este tipo.

Conflicto por remeras para la exhibición gimnástica y denuncias de presiones

A la preocupación por la seguridad en las aulas, se suma una controversia administrativa por la exhibición gimnástica.

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Padres de la institución indicaron que compraron remeras nuevas para la actividad, pero desde la dirección se exige el uso obligatorio de una prenda gris, respaldándose en un acta firmada en febrero de este año pasado, que muchas familias alegan desconocer.

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Los denunciantes remarcan que los uniformes anteriores están desgastados o descartados. Además, alertaron sobre supuestas advertencias que vinculan el acatamiento de esta disposición con las calificaciones de Educación Física de los alumnos.

Violencia escolar: la respuesta del director de la escuela de Limpio

El director de la institución, Domiciano Caballero, aseguró que el problema con las remeras surgió luego de que en el 2025, hubo un conflicto por la compra de sudaderas de distintos colores para la exhibición, lo que generaba un gasto extra para muchas familias vulnerables que asisten al centro.

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“Lo que se decidió, vía asamblea de padres, es que este fin de año se use la camiseta de educación física nomás, la que ya se compró en febrero. Eso se avisó en dos reuniones, pero un grupo de madres quiere usar remeras de distintos colores como se hizo anteriormente y nosotros no queremos generar un gasto excesivo para muchas familias vulnerables”, remarcó.

Sobre las graves denuncias sobre violencia en el ámbito del establecimiento, indicó que recién hoy recurrió a la supervisión - el último caso se dio el viernes 23 de octubre-, pero afirmó que cumplió con el protocolo del MEC para este tipo de casos (agresión entre pares). “Yo quiero aclarar que no minimizo ningún caso, yo cumplí llamé a las dos mamás de las partes, solo que este caso fue fuera de la escuela y a las 18:00 cuando ya no hay ningún docente”, agregó.

Afirmó que en el 2025 ya tuvo una denuncia similar por parte de un grupo de familias y quedó limpio luego de una intervención realizada en el sitio por parte de funcionarios del Ministerio.

Creciente violencia escolar en Paraguay: un nuevo caso pone en la mira la respuesta del MEC

La denuncia en la escuela Capitán de Fragata Romualdo Núñez se suma a una serie de hechos de violencia escolar registrados durante la última semana en distintos puntos del país, que han puesto bajo el escrutinio público la efectividad de las intervenciones MEC.

Antecedentes recientes de violencia en las aulas:

Ataque con arma blanca dentro de aula: Una adolescente de 16 años del Colegio Nacional Perú, de Asunción, fue imputada por la Fiscalía por tentativa de lesión grave, luego de agredir con un cuchillo a una compañera en el interior de la propia institución educativa.

Agresión con palo a un niño en Ñemby: En una escuela de esta localidad, una alumna de 7 años atacó a su compañero de clase con un pedazo de madera durante el recreo. El niño terminó derribado, golpeado en el suelo y con heridas en el abdomen debido a los impactos recibidos.

Violenta golpiza grupal a alumna del Colegio República Argentina : La difusión de un video evidenció la agresión sufrida por una estudiante capitalina, quien fue atacada a puñetazos y patadas por al menos cuatro alumnas en plena vía pública, lo que forzó la intervención de los directores e instó a aplicar los protocolos del Ministerio.

Incidentes masivos y detenidos en las cercanías del CNC: Al menos ocho alumnos pertenecientes a diversos colegios públicos —entre ellos el Presidente Franco y el Ysaty— fueron demorados por efectivos policiales tras protagonizar disturbios en las inmediaciones del Colegio Nacional de la Capital, donde arrojaron cascotes, pirotecnia y desataron grescas callejeras.

Frente a este escenario, la comunidad educativa exige que las autoridades de la cartera educativa no limiten su actuar a sanciones administrativas, sino que garanticen una presencia inmediata en la escuela Capitán Romualdo Núñez; que proteja la integridad física y el derecho a la educación de los estudiantes.