En el marco de la recordación por el 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la concejala oficialista Noelia Díaz (PPS) expuso -durante la sesión de ayer en la Junta Municipal- la situación del albergue municipal para mujeres víctimas de violencia. Señaló que el recinto existió, pero advirtió que “funcionó alguna vez. Sin embargo, ya hace varios años que no funciona por falta de presupuesto”.

Al describir las instalaciones, Díaz indicó que el predio abarca casi una cuadra y cuenta con áreas proyectadas para atención y resguardo. Detalló que “es un espacio realmente desaprovechado, porque es prácticamente una cuadra, hay habitaciones, hay baños, hay comedor, hay lugares para hacer consultorio, asesoría jurídica. Sin embargo, nada de eso está funcionando, está absolutamente parado”.

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Sobre el resguardo actual del inmueble, la edil apuntó que el deterioro físico avanza y el control es limitado. Afirmó que “hay solamente dos guardias que están en el horario diurno cuidando, pero esa está cayendo”, y añadió que se requiere armar un plan y contar con presupuesto para ponerlo en marcha.

Para reorientar su uso, Díaz planteó conversarlo con la directora del Área Social, Paulina Serrano, y la directora de Participación Ciudadana, Gladys Fischer, como albergue transitorio. Explicó que busca que “en un momento de riesgo, que puedan estar ahí, para que mientras tanto se hagan todas las diligencias y esas mujeres y sus familias puedan estar protegidas”.

Comisión de Equidad y Género: inspección, equipamiento y alianzas

La presidenta de la Comisión de Equidad y Género de la Junta Municipal de Asunción, concejala Cynthia Romero (ANR-cartista), coincidió en que el local no opera y, requirió una revisión directa. Sostuvo que “nosotros vamos a pedir una intervención del albergue para ver cómo está, para poder realmente empezar a trabajar desde ese lugar; tenemos entendido que está abandonado”.

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Romero vinculó la falta de operatividad con las condiciones de gestión y los recursos necesarios para sostener el servicio. “Hace mucho tiempo que eso está sin falta de voluntad política para que ese albergue funcione como tiene que funcionar”, remarcó, asegurando que se precisan recursos para reactivarlo.

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Al referirse a los bienes con los que contó el centro, la concejala precisó el origen de su dotación inicial. Señaló que “todo el equipamiento fue donado por la embajada de Taiwán”, dato registrado en el cuadro de recursos asociados al predio.

En cuanto a las gestiones previstas, Romero informó que planteó un pedido a la intendenta en el marco del 25N y proyecta acuerdos interinstitucionales. Expresó que buscan “hacer realmente algunos convenios con asociaciones gubernamentales, no gubernamentales; ver algunos proyectos para tener una ayuda externa y poder levantar el lugar”.

Historial del albergue en Asunción: inauguración en 2019 y reactivación temporal en 2023

El primer albergue municipal para mujeres víctimas de violencia de Asunción fue inaugurado el 8 de marzo de 2019, en el Día Internacional de la Mujer, en un acto encabezado por el entonces intendente Mario Ferreiro con presencia de Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista).

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La concejala Díaz recordó que en el periodo municipal anterior no estuvo operativo, salvo por una iniciativa de la concejala Fiorella Forestieri (PLRA) que lo reactivó brevemente en marzo de 2023. Sobre ese episodio, señaló que “funcionó otra vez un tiempito, pero después se cerró por falta de presupuesto”.