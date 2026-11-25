Durante la sesión de esta mañana, la Junta Municipal de Asunción aprobó sin oposición la homologación de una resolución, solicitada por la intendenta Soledad Núñez, para ampliar en G. 4.586 millones los contratos de alquiler de camiones recolectores compactadores de la Dirección de Servicios Urbanos (DSU).

Dividido en dos lotes, al primero se asignaron hasta G. 3.000 millones para el alquiler de camiones recolectores compactadores de 21 m³ (doble eje) adjudicados al Depósito San Cristóbal, de Bernarda González Morínigo.

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El lote 2, de G. 1.586 millones, corresponde a la firma El Palacio S.A., que incluye G. 800 millones para camiones compactadores de 21 m³ con elevador de contenedores; G. 300 millones, para camiones compactadores de 16 m³ con elevador de contenedores y, G. 486 millones para contenedores plásticos reforzados de 1.100 L.

El concejal Álvaro Grau (PPQ) explicó el motivo de la urgencia de la ampliación, tras el agotamiento del saldo de los contratos. “Por mientras, esta es la solución rápida, porque vos no le podés decir al ciudadano ‘mientras yo veo cómo fondear la compra de más camiones tu basura no se puede juntar’. Asunción no puede dejar de recibir los servicios”, dijo.

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Grau explicó que el alquiler se abona por hora de trabajo, a un costo aproximado de G. 300.000 por hora, y advirtió que, aunque en teoría hay 39 camiones propios, la mayoría están “sobre tacos” porque “no hubo mantenimiento, porque dejaron vacío el contrato de repuestos”. Indicó que las unidades adquiridas en 2024 ya pasaron los 20.000 km sin mantenimiento, lo que calificó como “negligencia”.

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El edil criticó a gestiones anteriores por la falta de previsión al no iniciar a principios de año un nuevo llamado y, señaló pasivos heredados cercanos a G. 100.000 millones, incluidos G. 30.000 millones solo en combustible. Recordó además, su denuncia previa de 23% de sobrefacturación en los contratos de adquisición de repuestos.

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De cara a la próxima licitación, Grau planteó realizar auditorías a los contratos y redactar pliegos amplios para que “cada vez más competidores puedan participar”.

Grau indicó que enero es el mes de mayor recaudación municipal para ordenar pagos pendientes con acreedores y prestadores de servicios. Afirmó también, que “cuando las cosas se ordenan, cuando no se roba, la plata alcanza”.

Alquiler de camiones recolectores hasta 2027: garantías y control de la DNCP

La resolución aprobó los convenios modificatorios que extienden la vigencia de los contratos hasta el 30 de marzo de 2027 con Depósito San Cristóbal y El Palacio S.A., habilitando así saldo presupuestario para ejecutar el servicio de recolección.

Asimismo, se ordenó a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 exigir a las firmas contratistas la extensión de la garantía de la póliza de fiel cumplimiento de contrato, conforme a las condiciones contractuales y normativas vigentes.

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La disposición también instruye a la Unidad Operativa de Contrataciones N° 1 a comunicar formalmente lo resuelto a la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) a través del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

También se encomendó a la Intendencia Municipal el control estricto de la presentación y vigencia de las garantías exigidas por la Ley de Contrataciones Públicas, como mecanismo de fiscalización sobre el cumplimiento de los contratos.

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Marcos Pérez Talia, nuevo director de DSU, describió un “triángulo de las Bermudas” operativo en tres ejes interconectados: provisión de combustible, mantenimiento y reparación de vehículos y alquiler de camiones, señalando que los tres contratos principales figuran vigentes hasta el 1 de diciembre pero sin saldo disponible, lo que obligó a tramitar reprogramaciones como la aprobada de más de G. 7.000 millones para combustible.

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Para la recolección diaria se cuenta con 21 camiones propios y 16 alquilados, mientras la falta de licitaciones vigentes para repuestos deja fuera de servicio cualquier avería menor y, mantiene maquinarias pesadas propias, como excavadoras, paradas en talleres, obligando a alquilar maquinaria externa.

El director denunció precariedad en talleres y vestuarios, con ratas, cucarachas y falta de condiciones higiénicas dignas, y el impacto de la crisis de la caja de jubilaciones, que mantiene a trabajadores de 65 a 70 años con más de 35 años de antigüedad en tareas físicas pesadas como el barrido.

El exintendente Luis Bello tuvo a cinco directores en 14 meses, ampliaciones de alquiler por G. 6.376 millones y compras directas por “urgencia” de G. 13.606 millones, pese a lo cual no resolvió el problema de la basura. Durante la gestión de su antecesor, Óscar “Nenecho” Rodríguez, se concretó el desvío de más de G. 512.000 millones de bonos de los cuales más de G. 13.000 millones corresponden a “servicios fantasma” que financiaron alquileres de camiones, según el informe final del interventor, Caros Pereira.