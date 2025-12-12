El reto de despertar al “gigante dormido” de Iberoamérica

La economía de Iberoamérica se sostiene en el pulso de las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) que conforman el 99,5% del tejido empresarial regional y son el motor principal del empleo, generando cerca del 60% del trabajo total.

Sin embargo, su aporte al producto interno bruto (PIB) de los países iberoamericanos no alcanza ni el 25% y su incidencia exportadora apenas llega al 10%, una cifra que no se acerca al 40% de sus pares europeos.

En este contexto, Paraguay será la sede del Foro Iberoamericano de Mipymes 2027, que congregará a 22 países, asumiendo el centro de debate sobre el futuro del sector, y alcanzando una vitrina para impulsar la imagen y la internacionalización de las mipymes paraguayas.

Ecosistema paraguayo: 43% no tiene cuenta bancaria

En diálogo con ABC Negocios, Gustavo Giménez, viceministro de Mipymes, contextualizó la elección de Paraguay destacando el dinamismo del ecosistema nacional.

Al cierre de 2023, el país registró 450.167 unidades económicas, lo que representa un crecimiento del 23% frente al año anterior. El 78% de estas unidades se concentra en cinco áreas: Central, Asunción, Alto Paraná, Itapúa y Caaguazú.

El sector de servicios domina ampliamente entre las microempresas, que representan el 87% de las actividades registradas, mientras que solo un 4,83% participa en el sector primario.

Las pequeñas y medianas empresas, en cambio, tienen una distribución más equilibrada: entre 21% y 24% en el sector primario y entre 63% y 66% en servicios.

A pesar de este volumen, la realidad que enfrentan las Mipymes paraguayas es un reflejo amplificado de los desafíos regionales, siendo el acceso al sistema financiero uno de los más críticos.

En la reciente edición del Foro en Tenerife, el viceministro Giménez presentó un dato alarmante: el 43% de las mipymes en el país ni siquiera dispone de una cuenta bancaria. Esta exclusión obstaculiza gravemente la posibilidad de conseguir financiación y acceder a servicios básicos.

La digitalización y simplificación

Los retos de Paraguay sintonizan con las principales preocupaciones de Iberoamérica. De acuerdo con Europa Press, representantes de la región, incluyendo a Uruguay y Brasil, coincidieron durante el encuentro en que la supervivencia y el crecimiento de las mipymes se ven amenazados por dos factores centrales: el acceso a la financiación y el exceso de regulaciones.

Pedro Rafael, director de comercio de la Confederación Nacional de Jóvenes Empresarios de Brasil (Conaje), utilizó el término “burrocracia” para referirse al entramado regulatorio que asfixia a los emprendedores. Julio César Lestido, presidente de la Cámara de Comercio y Servicios de Uruguay, sostuvo que si no se elimina una cantidad importante de regulaciones, es imposible que puedan sobrevivir.

El Foro 2027 se convierte, así, en un espacio vital donde los países presentarán sus realidades, desafíos y prioridades en materia de política pública. Para Paraguay, esta será la ocasión para mostrar los avances y resultados de la nueva Ley de Mipymes y consolidar vínculos de cooperación técnica.

Agenda 2027 y los pilares para la internacionalización

Aunque los contenidos centrales del Foro aún se están definiendo, el funcionario en representación de Paraguay adelantó los cinco pilares que propondrá como ejes de debate regional:

Formalización: se buscará ofrecer incentivos claros para que los emprendimientos se legalicen y pasen a formar parte del mercado formal.

Acceso al crédito: acceso al sistema financiero formal y los beneficios del sector.

Acceso a mercados: facilitar la exportación mediante envíos de pequeña escala, para que el mercado internacional sea un objetivo accesible y no lejano.

Capacitación y asistencia técnica para mejorar su capacidad productiva y competitividad.

Transformación digital: eje transversal para la adaptación a un entorno de mercado cada vez más dinámico.

El viceministro Giménez propuso la creación de una plataforma regional que permita el intercambio de experiencias entre negocios y gobiernos, lo que ayudaría a disminuir las brechas de aprendizaje.

“El Foro no es un evento comercial como una Expo, sino un encuentro que genera visibilidad, posicionamiento y la posibilidad de conectar a las mipymes paraguayas con otros mercados de Iberoamérica”, comentó Giménez.

La organización del encuentro en el país se compartirá con el Consejo Empresarial Iberoamericano, con la participación activa de la Federación de la Producción, Industria y Comercio (Feprinco) desde el sector privado.

Con la sede en Asunción y actividades complementarias en el interior del país para mostrar el ecosistema local, Paraguay se alista para recibir a 22 delegaciones de alto nivel.

El desafío es transformar el amplio volumen de Mipymes en un verdadero motor económico que logre una integración exitosa en las cadenas de valor globales, pasando de ser el “gigante dormido” a un protagonista activo en la producción, los ingresos y el comercio exterior.