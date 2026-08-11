¿Cae el reinado?: Siete Magníficas 1,1% - Growth cluster 12%

Durante casi tres años, en la memoria estaban siete nombres para entender la bolsa estadounidense: Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta y Tesla. Ese club, bautizado como Siete Magníficas, multiplicó fortunas y se convirtió en sinónimo de revolución económica.

El relato cambió el 2026

El índice Bloomberg que sigue a las Siete Magníficas sube apenas 1,1% en lo que va del año, mientras el Nasdaq 100 avanza casi 18% y el S&P 500 ronda el 10%. Microsoft, el menos afortunado del grupo cae 17%, golpeado por el temor a un gasto excesivo en infraestructura de IA.

Scott Chronert, jefe de estrategia de renta de Citigroup, fue claro: “El Mag 7 ha dejado de ser un concepto válido para evaluar la dinámica de crecimiento de las empresas de gran capitalización”.

Un club más grande y más parejo

En reemplazo, Citigroup propone el Growth cluster o Cluster de crecimiento: un grupo de más de 40 compañías, no solo tecnológicas, sino también semiconductoras, industriales y proveedoras de infraestructura de IA, que en conjunto representan más de la mitad de la capitalización del S&P 500 y aportan cerca del 48% de sus ganancias.

La diferencia no es menor. Ese grupo ganó 25% en el segundo trimestre y acumula 12% en el año, superando tanto a las Magníficas como al índice general. El ranking armado por Citigroup con las 25 empresas que más contribuyeron a las ganancias del S&P 500, entre ellas Intel, Applied Materials y Lam Research, rindió 7% este año, contra apenas 2% del club original de siete.

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Bank of America, el banco que en 2023 acuñó el término Siete Magníficas, ya había dado otro paso, crear las Big Ten, los 10 gigantes de la IA, ampliando el grupo a Broadcom, AMD y Micron. Para Chronert, incluso esa ampliación se queda corta, citando los resultados de Intel y otras proveedoras de equipos de manufactura de semiconductores.

Sin embargo, no todos comparten el entusiasmo. Manish Kabra, estratega de Société Générale, advierte que es prematuro apostar fuerte por las compañías con mayor gasto de capital en inteligencia artificial. El contraste dentro del propio club lo confirma: mientras Microsoft y Meta caen por dudas sobre el retorno de la inversión en IA, Apple sube 23% por haber evitado la carrera del gasto.

La rotación que nadie vio

Las empresas, fuera de las Siete Magníficas, que este año rinden mejor que los gigantes tecnológicos están en sectores como energía, industria, materiales básicos, consumo defensivo y construcción de viviendas. Lideran el nuevo impulso del mercado, mientras las megatecnológicas se estancan o retroceden.

La inteligencia artificial dejó de ser un tema de siete acciones para convertirse en una corriente que atraviesa toda la economía.

¿Y en Paraguay?

La discusión sobre etiquetas bursátiles en Wall Street no es un debate lejano para el empresario paraguayo. El mercado de capitales local vive su propio momento de expansión: la Bolsa de Valores de Asunción inició 2026 con un alza del 17% y proyecta llegar a US$ 10.000 millones en operaciones.

Muchas gestoras que operan en el país ofrecen también fondos con exposición a Estados Unidos, varias de ellas concentradas precisamente en las mismas tecnologías que hoy Wall Street empieza a mirar con cautela: la concentración en siete nombres ya no garantiza el mejor retorno, y la diversificación, tanto en Asunción como en Nueva York, vuelve a ser el tema en discusión en el circuito bursáil.