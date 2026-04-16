A Ultranza: Fiscalía pide confirmar condena de Erico Galeano a 13 años de cárcel

Los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Deny Yoon Pak contestaron la apelación interpuesto por la defensa del senador Erico Galeano Segovia, en contra de su condena de la Sentencia Definitiva N.º 68 de fecha 4 de marzo de 2026, dictada por el Tribunal Especializado en Crimen Organizado, integrado por los jueces Pablino Barreto (presidente), Inés Galarza y Juan Dávalos.

En el escrito de apelación los abogados Ricardo Estigarribia y Luis Almada, defensores de Erico Galeano, sostienen que no existe prueba alguna que pueda acreditar efectivamente de que el legislador colorado haya cometido los hechos atribuidos, que haya tenido conocimiento y que se haya enriquecido con dinero proveniente del narcotráfico; y que las pruebas fueron valoradas erróneamente por el tribunal.

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Sin embargo los agentes del Ministerio Público afirman que el fallo que condenó al legislador colorado a 13 años de cárcel por lavado de dinero fruto del narcotráfico y asociación criminal, en el marco de la causa A Ultranza, se ajusta plenamente a derecho y fue objetivamente fundamentada por el colegiado de sentencia, de manera clara, directa y precisa.

Corbeta y Pak agregan que en el juicio oral ha quedado acreditado, sin duda alguna, que el parlamentario insertó al sistema legal dinero proveniente del esquema liderado por los supuestos narcotraficantes Miguel “Tío Rico” Insfrán Galeano y Sebastián Enrique Marset Cabrera, y que brindó apoyo logístico a la organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas.

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Pruebas contra Erico Galeano sobre el lavado de dinero

Los fiscales encargados de la presente causa resaltan en el escrito de contestación que el Tribunal de Sentencia tuvo en cuenta todas las pruebas presentadas por el Ministerio Público, para concluir que efectivamente Erico Galeano en fecha 14 de octubre de 2020 obtuvo beneficios económicos por US$ 1.000.000, a través de Hugo Manuel González Ramos, por la venta de su inmueble ubicado en Aqua Village de la ciudad de Altos.

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Agregan que el legislador ahora condenado recibió dicha suma de dinero en conocimiento de que estas fueron generadas por el narcotráfico y que el dinero había sido obtenido por el esquema A Ultranza, teniendo como cabecillas a Miguel Insfrán Galeano y el uruguayo Sebastián Marset, que posibilitó la remisión de toneladas de cargamentos de clorhidrato de cocaína a países de Europa y África, así como otros destinos, y que fueron detectados entre los años 2020 y 2021.

“En dicha transacción (compra/venta de inmueble), mediante la producción de pruebas, quedó suficientemente demostrado la calidad de testaferro de Hugo González, del señor Miguel Insfrán, y que este actuó en representación de éste último”, resaltan los fiscales en parte de la contestación.

Al respecto, recuerdan que entre los elementos incautados de la propiedad están una factura de ANDE a nombre de Erico Galeano, un sello profesional de Miguel Insfrán y una camioneta de la marca Isuzu Dmax, a nombre de la persona jurídica denominada Nuevo Horizonte, empresa que se encuentra inscrita a favor del Yolanda Insfrán Galeano (hermana de Tío Rico).

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Vínculos con líderes de A Ultranza

El Ministerio Público destaca que en juicio quedó probado que Erico Galeano estaba en pleno conocimiento de las actividades llevadas a cabo por parte de los presuntos integrantes del esquema A Ultranza, ya que mientras que un activo dirigente del Club Deportivo Capiatá, entre el 2008 hasta agosto del 2022, el uruguayo Sebastián Marset fue jugador de la institución, donde portó la casaca número “10”, e incluso llevó la capitanía, jugando 4 partidos en la Intermedia del Campeonato de la Asociación Paraguaya de Fútbol, en abril de 2021.

Al respecto los fiscales agregan que Marset llegó a auspiciar al Deportivo Capiatá con la empresa de su propiedad “Total Cards”, situación conocida ampliamente por la directiva del club, ya que fue confirmada en juicio por el vicepresidente Óscar Barreto.

Dicha firma es investigada en el caso A Ultranza Py, por presunto vinculo con Gianina García Troche, pareja de Marset; y otro integrante de la organización criminal acusado en la mencionada causa, identificado como Alexis Vidal González Zárate, de acuerdo con lo señalado por los agentes fiscales encargados del caso.

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Resaltan que dicha vinculación no se da sólo a través del paso de Sebastián Marset como futbolista del Club Capiatá, sino también con el apoyo logístico que brindó Erico Galeano a la organización criminal, entre los meses de noviembre y diciembre del año 2020, con el préstamo de la aeronave con matrícula paraguaya ZP- BHQ, que en ese entonces se encontraba registrada a favor de la firma Alpina S.A, de la cual Erico Galeano es propietario, a los presuntos líderes del esquema A Ultranza.

Apoyo logístico a “Tío Rico” y Marset

En otra parte de la contestación a la apelación de la defensa los agentes del Ministerio Público indican que en la S.D. N° 68 el Tribunal de Sentencia arribó a la conclusión de que efectivamente el procesado Erico Galeano ha proporcionado un específico apoyo logístico a los integrantes de la organización criminal liderada por Miguel Insfrán y Sebastián Marset, mediante la facilitación del uso de la aeronave de su propiedad, con matrícula ZP-BHQ, en más de una oportunidad.

“Ha quedado acreditado durante el juicio que Erico Galeano tenía conocimiento de cuando se utilizaba su aeronave, así como quienes serían las personas que la utilizarían; y esto fue acreditado mediante el testimonio brindado por su propio piloto encargado Diego Quiroz, como también de Alfredo Gómez Paiva y Freddys Garcete, quienes explicaron la operativa y modalidad que utilizaban para coordinar los vuelos y como posteriormente informaban al propietario”, destaca para de la contestación fiscal.

Pak y Corbeta agrega que del cúmulo probatorio valorado por parte de los miembros del tribunal; se ha acreditado que la acción típica prohibida por la norma penal en cuestión, consistió específicamente en que Erico Galeano facilitó a la asociación criminal el uso reiterado de la aeronave de su propiedad, en el preciso momento en que la organización se encontraba desprovistos de dicho recurso, y de esa manera aseguró la continuidad de las operaciones criminales del grupo .

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Sobre el punto remarcan que, coincidentemente la venta de la propiedad situada en Aqua Village (al testaferro de Miguel Insfrán), por valor de US$ 1.000.000, fue realizada en fecha 14 de octubre de 2020, poco tiempo después del procedimiento de incautación y primeros vuelos de los integrantes de la organización criminal a bordo de la aeronave con matrícula ZP-BHQ.