Peña no echará a Leite porque “no tiene liderazgo”, dice Espínola

Según el diputado colorado disidente Mauricio Espínola, a Santiago Peña le falta liderazgo para tomar la decisión de sacar a Gustavo Leite de la representación diplomática ante Estados Unidos, pese a que este insinuó que en gobierno de Peña hay “olor a coima”, un agravio que se suma a una expresión poco feliz que el mismo Leite tuvo contra el presidente cuando dijo que sus aportes a la Ley Anti ONG eran “boludeces”.

El legislador indicó que Leite no puede tratar de “coimero” a la persona que firmó el decreto de su nombramiento. Dijo que hay una falta total de dignidad por parte del presidente de la República, quien -según consideró- lo mínimo que debería hacer es destituirlo.

“Santi en primer lugar hoy es prisionero de sus mayorías y segundo, él no tiene el liderazgo suficiente para tomar una decisión de destituir. Yo coincido con lo que dice Leite; en lo que no estoy de acuerdo es que un embajador con base en sus funciones se inmiscuya en situaciones políticas”, dijo Espínola.

Leite no fue el único que se mostró crítico con Peña. Días atrás, el expresidente Nicanor Duarte Frutos, quien se ocupó de mostrarse cercano a Horacio Cartes, también cuestionó la administración de Peña, al que incluso calificó de soberbio. Para el diputado Espínola existen muchas incongruencias dentro del oficialismo y puso como ejemplo a Pedro Alliana, quien desacreditó lo dicho por Duarte Frutos, pero no se pronunció contra las insinuaciones de Leite.

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“Que Nicanor se convierta en el paria del Partido Colorado”

Mauricio Espínola aprovechó la ocasión para “enviar un mensaje” al movimiento oficialista sobre el papel del expresidente Nicanor Duarte Frutos, a quien señaló de estar haciendo un rol de “bufón de Horacio Cartes” para tener cabida en Honor Colorado.

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“Yo quiero darle un mensaje poderoso a Honor Colorado: vamos a hacer un acuerdo y que ni ellos le reciban a Nicanor y tampoco nosotros le vamos a recibir. Que Nicanor se convierta, así como Nenecho en el paria del Partido Colorado”, dijo el diputado.

Cambios en el gabinete eran necesarios

Espínola considera que los cambios dispuestos por Peña para el segundo tiempo de su presidencia eran necesarios, ya que como líder del Gobierno no podía cargar con la ineptitud de algunos integrantes de su gabinete. No obstante, señaló que estos cambios podrían ser insuficientes si no se modifica también la política de conducción.

“Acá puede existir cambio de jugadores, lo cual es una exigencia en cualquier tipo de gobierno. Los ministros son fusibles. El presidente no puede cargar con el peso de la ineptitud de un ministro, porque si él carga ese peso, directamente él se vuelve un inepto en el cargo. Los cambios que él puede llegar a hacer pueden no ser suficientes tampoco, si no existe un cambio de política dentro de su gobierno. El presidente habla de economía de guerra cuando existen disparidades a la hora de ejecutar el gasto público”, manifestó.

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El cartismo ahora “se da cuenta”

Si bien la primera etapa del gobierno estuvo marcada por el buen relacionamiento con el Congreso, las constantes rencillas internas podrían tener su efecto para el segundo tramo. Sobre el punto, Espínola opinó que el cartismo está comenzando a darse cuenta de todo lo que la disidencia y la oposición criticaban desde el primer día. Aunque tampoco descartó que se trate de una maniobra en época electoral, cuando muchos actores de la política comienzan a priorizar sus intereses en función a sus departamentos.