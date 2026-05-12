Senadora habla de un “día negro” para la Justicia y apunta contra Emiliano Rolón y Aldo Cantero

La legisladora del Partido Cruzada Nacional, Yolanda Paredes, cuestionó especialmente la aparición del nombre del fiscal general del Estado, Emiliano Rolón, como docente vinculado a la universidad involucrada en la polémica por el título del exsenador Hernán Rivas.

Paredes sostuvo que el caso Hernán Rivas sigue revelando nuevas conexiones dentro del sistema judicial y afirmó que durante mucho tiempo se intentó conocer quiénes eran los compañeros y profesores vinculados al cuestionado título universitario del exsenador.

“Resulta ser que ahora descubrimos que el profesor era el mismo fiscal general del Estado. ¿Dónde estamos?”, expresó la senadora en tono crítico.

Lea más: Sudamericana: exjueza denuncia que fueron estafados en “doctorado” impartido por Emiliano Rolón

La parlamentaria también citó publicaciones sobre una supuesta denuncia de la exjueza Eva De White relacionada con cursos de doctorado impartidos por Rolón en la Universidad Sudamericana, cuestionando la credibilidad institucional del Ministerio Público.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Había sido el denunciante peor que el denunciado”, lanzó Paredes al referirse al rol de Emiliano Rolón en las investigaciones.

Cuestionó renuncia de juez vinculado a Universidad Sudamericana

Otro de los puntos mencionados por la legisladora fue la renuncia del juez Héctor Capurro al Tribunal de Sentencia que debía intervenir en el caso Hernán Rivas.

Según Paredes, Capurro también es egresado de la Universidad Sudamericana, situación que consideró alarmante dentro del contexto de los cuestionamientos a títulos universitarios y operadores judiciales.

“Todo el sistema judicial está infestado”, afirmó la senadora, quien además advirtió sobre la presencia de profesionales egresados de “universidades kañy” en distintas estructuras del Estado.

Lea más: Emiliano Rolón, ligado a la universidad de Hernán Rivas

La legisladora responsabilizó además a la Corte Suprema de Justicia por la falta de respuestas ante la crisis institucional y cuestionó que Hernán Rivas continúe conservando su matrícula de abogado.

“Esto se está desmoronando como un juego de naipes”, sostuvo Paredes, dirigiéndose directamente a los ministros de la máxima instancia judicial.

La senadora reclamó medidas urgentes para recuperar la credibilidad del Poder Judicial y afirmó que el Senado ya actuó políticamente al apartar a Rivas, mientras que ahora corresponde a la Justicia tomar decisiones de fondo, incluso cuestionó que siga manteniendo su matrícula de abogado.

Yolanda Paredes cuestiona terna que incluye a Aldo Cantero

Paredes también criticó con dureza la decisión del Consejo de la Magistratura de incluir al fiscal Aldo Cantero en la terna para juez penal de Garantías de Capital.

La senadora comparó el perfil de Cantero con el del fiscal Deny Yoon Pak, especializado en narcotráfico y crimen organizado, quien quedó fuera de la selección.

Afirmó que Deny Yoon Pak tiene currículum; Aldo Cantero tiene prontuario.

Entre los cuestionamientos, recordó los chats filtrados entre Cantero y el abogado Pedro Ovelar, representante legal del expresidente Horacio Cartes, donde supuestamente se discutían estrategias de imputación contra figuras políticas.

Lea más: Estos juzgarán a Hernán Rivas: Uno de ellos tiene título de la Universidad Sudamericana

También lo acusó de haber desestimado denuncias vinculadas al caso de títulos universitarios y mencionó denuncias personales por violencia doméstica y abandono familiar.

En la parte final de su discurso, Yolanda Paredes advirtió que la eventual designación de Aldo Cantero como juez sería “una perlita más” dentro de una Justicia desacreditada. “Si ustedes, nueve ministros, no se ponen a la altura de las circunstancias, el Poder Judicial es una vergüenza”, sentenció la legisladora.