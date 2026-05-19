Peña apura Tren de Cercanías y comisión de Diputados da visto bueno para su sanción total

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados emitió un dictamen favorable al proyecto de ley que busca ajustar el marco normativo del futuro “Tren de Cercanías” y establecer disposiciones específicas para su implementación a través de acuerdos celebrados “gobierno a gobierno” (G2G).

Según la información oficial, la comisión, presidida por la diputada de Canindeyú, Cristina Villalba (ANR), respaldó la iniciativa titulada “Que modifica y amplía la Ley Nº 7434/2025 ‘De la reforma del tren de cercanías’ y establece el capítulo que contiene disposiciones especiales para la implementación del proyecto ‘Tren de cercanías’ a través de acuerdos celebrados gobierno a gobierno (G2G)”.

Para exponer los alcances de la propuesta ante los legisladores, el bloque asesor recibió a la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión, y a Facundo Salinas, presidente de Ferrocarriles del Paraguay S.A. (Fepasa).

Centurión detalló que la ejecución del proyecto se plantea mediante una Sociedad de Objeto Específico (SOE) integrada por Fepasa y Etihad Rail, la operadora ferroviaria estatal de los Emiratos Árabes Unidos.

Lea más: Tren de cercanías: MOPC confirma que solo el tramo hasta Luque puede costar US$ 450 millones

Tren de Cercanías: trazado y etapas

De acuerdo con lo expuesto por la ministra, el plan contempla una primera fase de aproximadamente 18 kilómetros, con llegada hasta Luque. En un segundo momento, el trazado prevé una expansión de cerca de 44 kilómetros hasta Ypacaraí.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La funcionaria sostuvo que el sistema podría transportar a más de 40.000 personas por día, con un servicio orientado a la puntualidad, la seguridad y la comodidad. Uno de los objetivos apuntados es contribuir al descongestionamiento del tránsito urbano.

Más allá de la movilidad, Centurión planteó implicaciones de carácter estructural. Señaló que el tren eléctrico podría favorecer el ordenamiento territorial del área metropolitana y actuar como catalizador de desarrollo inmobiliario, atracción de inversiones y generación de empleo y oportunidades económicas.

Aprobación del Tren de Cercanías, “absoluta prioridad”

En una charla previa al inicio de la sesión ordinaria de este martes, el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, dijo que la aprobación del proyecto del Tren de Cercanías fue uno de los temas abordados durante la última reunión con el presidente Santiago Peña, por lo que su trámite legislativo es de absoluta prioridad.

“Es una prioridad la cuestión del tren de cercanías (…) Vamos a hablarlo en Mesa Directiva mañana; yo creo que es un proyecto que, conversando con colegas de diferentes sectores políticos, la mayoría lo ve de la mejor manera y entiende la necesidad de cambiar, revolucionar el transporte en nuestro país. Para mí es una absoluta prioridad y lo vamos a conversar con los colegas mañana para ver cuándo podemos avanzar”, manifestó.

El avance legislativo se da sobre un expediente que ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Senadores, por lo que el pronunciamiento del órgano asesor en Diputados allana el camino hacia la sanción total y posterior promulgación.

Lea más: Tren de cercanías: Estado gastará en subsidio lo que hoy paga por todo el transporte público