Senado: Cartistas buscan flexibilizar la “ley Anti ONGs” para comisiones vecinales amigas

Se trata de una iniciativa de la senadora Lizarella Valiente (ANR, HC), esposa del exintendente de Asunción, Oscar “Nenecho” Rodríguez, precandidato a la concejalía de Asunción por el Partido Colorado. Tiene el apoyo de toda la bancada cartista, de las comisiones y del Ministerio de Economía.

Natalicio Chase (ANR, HC), líder de la bancada cartista, dijo durante el debate en la sesión ordinaria que el objetivo de este proyecto es exceptuar a las comisiones vecinales en lo que respecta a la transferencia de fondos públicos de los requisitos establecidos en la Ley de Presupuesto General de la Nación y su decreto reglamentario. En su lugar, propone que estas transferencias se rijan exclusivamente por lo dispuesto en la Ley 3.966 Orgánica Municipal.

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Aunque no la mencionan, buscan así eludir la ley Anti ONGs creada para perseguir a todas las entidades sin fines de lucro críticas al gobierno de turno.

Chase señaló que Valiente expuso cómo estos requisitos han generado un obstáculo ficticio, fáctico y jurídicos que impide a las comisiones vecinales concretar proyectos de mejoramiento barrial, a pesar de tener carpetas aprobadas ya en el municipio.

Tras satanizar a todas las ONGs en su momento, ahora los cartistas sostienen que las comisiones vecinales, no son personas jurídicas sino “organizaciones comunitarias simples, sin sede administrativa y con objeto estrictamente vecinal”.

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“Querían joder a las ONGs críticas al gobierno y jodieron a todo el mundo”

Rafael Filizzola (PDP) repudió la iniciativa. “¡Pero qué simpático!, la proyectista (Lizarella Valiente) viene ahora porque le perjudica a la comisión vecinal de su barrio y dice: ‘No, vamos a sacarle a las comisiones vecinales. No nos dimos cuenta que le iba a joder también a ustedes. Nosotros queríamos joderle a esa ONG que nos critican nomás’“, espetó el legislador.

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Filizzola sostuvo que estas “complicaciones” que sufren las Comisiones Vecinales son consecuencias de la famosa ley que se hizo para perseguir a las ONGs.

“Dijimos que iba a ocurrir, dijimos que les iba a pasar a las Comisiones Vecinales, que les iba a pasar a las parroquias, que les iba a pasar a las organizaciones deportivas de los barrios, que les iba a alcanzar a todos”, señaló el opositor.

Tras un intercambio entre Valiente y Filizzola, finalmente el pleno resolvió su postergación a pedido de la senadora Esperanza Martínez (PPC), argumentando que este tipo de leyes no pueden tener ingreso en la Cámara Alta, sino en la Cámara de Diputados.