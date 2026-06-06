Internas: comicios clave para el futuro de la ANR de cara al 2028, sostienen analistas

En el programa No Tiene Nombre de ABC, los analistas políticos Alfredo Boccia Paz y Esteban Caballero analizaron hoy las internas municipales de este domingo 7 de junio. Ambos coincidieron que son comicios clave para las generales del 2028, sobre todo para la Asociación Nacional Republicana (ANR), en el poder de la República desde el 2013.

Boccia dijo que estas internas municipales, sobre todo en el Partido Colorado, “tienen mayor o menor interés en unos municipios, donde la cosa es más reñida, otros en donde aparentemente está definida a favor de uno u otro”.

Indicó que sin lugar a dudas, Asunción, será el municipio de peso simbólico más importante.

“Ahí veremos si la estructura de Honor Colorado encabezada por un outsider, como Camilo (Pérez) es suficientemente fuerte como para pasar por encima a la oposición encabezada por alguien también muy conocido, Arnaldo Samaniego, que la gente quizá no recuerde, pero no fue muy bueno su paso por la Municipalidad, pero tiene un peso en las bases coloradas importante”, subrayó.

Boccia comentó que Asunción es el escenario más importante del Partido Colorado. Indicó que del talante con el cual se mire en el 2028 va a depender de ese resultado.

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El médico e historiador también mencionó a Ciudad del Este y Encarnación como ciudades clave en las internas para a ANR con proyecciones para el 2028.

Señaló que en Ciudad del Este, aparentemente, el Partido Colorado no tiene muchas chances. Agregó que finalmente en las municipales del 4 de octubre se verá cuántos municipios quedan en manos de la ANR, en comparación a las municipales de 2021.

“Es un dato numérico que el periodismo siempre pone en la balanza, que es el número de municipios que queda en manos del Partido Colorado con respecto a la oposición, si es mayor o menor”, expresó Boccia.

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Por su parte, Esteban Caballero dijo que eventualmente para evaluar las consecuencias de una derrota de la ANR en las internas municipales, se debe analizar el “procedimiento que tuvo el cartismo en todas las elecciones municipales previas. Dijo que en los comicios se están jugando las cuestiones en diferentes niveles. Citó la competencia entre los movimientos nacionales, como Colorado Añetete, Fuerza Republicana y Causa Republicana, entre otros.

Indicó que dentro de esa pugna de los movimientos políticos internos están también jugando ciertos liderazgos. Mencionó el caso de capital, y concretamente el papel del presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre.

“La posibilidad de estar en la chapa como candidato a vicepresidente junto con con (Pedro) Alliana. Se juega sus intereses también. Entonces, a mí lo que me parece interesante de estar analizando las internas y las elecciones para elegir precandidatos, es esta casi triple dimensión que tienen las elecciones municipales”, expresó Caballero.

Remarcó que en el interior se perciben con más notoriedad los liderazgos en sus respectivos territorios. Citó al senador colorado cartista Derlis Maidana, el ministro de Desarrollo Social, Tadeo Rojas y a los diputados colorados cartistas Jazmín Narváez y Rodrigo Gamarra.

“Son articuladores también. Entonces, ahí se está dando una situación de competencia interna dentro del movimiento que también tenemos que estar observando muy de cerca, como en Ciudad del Este, también en el caso de los (clan) Zacarías”, manifestó.

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“Poca cotización de la honestidad”

Por su parte, Alfredo Boccia señaló que una de las características que reiteradamente uno nota en el voto colorado es la poca cotización del valor honestidad. Dijo que la corrupción no es un tema que golpee tanto como resuena en el periodismo al interior de ese partido.

“Tienen como incorporado que así no más luego tiene que ser y que es mejor esto que cualquier otro, que esa es la típica respuesta colorada cuando le decimos, ¿cómo piko le vas a apoyar a Nenecho (Rodríguez)? ¿Y a quién entonces le voy a votar? No hay otro. Es una respuesta excusa y creo que por eso muchas veces la visión periodística difiere de la realidad, porque el corazoncito colorado valora otras cosas", manifestó.

El analista aseveró que el colorado valora en primer lugar la seguridad laboral. Indicó que el prebendarismo tiene una alta inserción dentro del voto tanto oficialista.

“Es un juego colorado que conocemos desde demasiado tiempo atrás. La disidencia realmente lo es en estos días, pero a partir del lunes habrá cicatrices, habrá abrazos, habrá reconciliaciones y volverán todos juntos. Así que allí cuando ocurra eso va a primar el otro elemento fundamental del voto colorado. El primero es el prebendarismo”, sostuvo.

Boccia indicó que el segundo factor es el “sentimiento del corazón, de pertenencia del partido que está insertado en la fibra más íntima de su ser”. “Se puede poner enfrente a un excelente candidato que no sienten que están traicionando a su partido si le votan. Es una estructura que ha mostrado, uno no lo puede negar, resultados positivos en términos electorales desde hace décadas”.

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“La estructura”

Boccia dijo que la estructura se debe respetar Señaló la proliferación de carteles de propaganda electoral de la ANR en comparación con el PLRA.

“Los megacarteles luminosos, carísimos. La diferencia entre los candidatos colorados que pugnan acá en Asunción, por ejemplo, pero en todas las 263 ciudades del país. La diferencia con los candidatos liberales, que tienen una doble elección, una elección interna para directorio y además la interna municipal. Es de 100 a 1, es decir, por cada 100 megacarteles con figuras coloradas, hubo un liberal. Esa estructura económica, vinculada a todo lo que sabemos, a los contactos, a los ductos, al arreo, lo que quieras llamarle, tiene un peso extraordinario. No es definitivo, pero el peso es enorme”, enfatizó.

Boccia mencionó la precandidatura de Camilo Pérez a la Intendencia de Asunción por Honor Colorado. Dijo que la estructura convirtió a una figura prácticamente desconocida hace tres meses, en un candidato fuerte que puede incluso ganarle a Arnaldo Samaniego de la disidencia.

“Esos son los elementos que yo creo que son importantes en el voto colorado. La necesidad de mantener la olla, no patear la olla, el sentimiento ese intangible pero formidable de pertenencia al Partido Colorado, y la estructura, el dinero utilizado en estos días. Esta noche, por ejemplo, esta noche y la madrugada, en los barrios de Asunción y de muchas ciudades, el alquiler de cédula y la compra de votos va a movilizar hasta altas horas de la noche a sus operadores. Esa es otra cuestión”, expresó el analista.

Seguidamente, Boccia habló de la vuelta al viejo estilo de corrupción, "campo en el que los colorados siempre fueron maestros", afirmó.

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Soledad Núñez, de cara a octubre

En otro momento, Esteban Caballero calificó la precandidatura de Arnaldo Samaniego como “la más problemática” para la candidata a intendenta de Asunción por la oposición, Soledad Núñez, de cara a las elecciones municipales del 4 de octubre.

Dijo que el senador colorado ya tiene experiencia concreta de gestión de la Municipalidad de Asunción.

“Porque él (Samaniego) tiene esos elementos a mano como para poder hablar con cierta solvencia respecto a la gestión de lo que es el municipio de Asunción. Y eso entra en competencia con las características de Soledad, que es una persona que está, digamos, evidentemente formada también en la gestión pública. Tiene experiencia en Ministerio, pero también tiene una larga trayectoria de estar analizando los temas urbanos, los contenidos, ella los maneja bastante bien y creo que con mucho más solvencia que lo que maneja Camilo Pérez”, manifestó.

Caballero sostuvo que el precandidato cartista Camilo Pérez sustenta su precandidata en su gestión en el Comité Olímpico Paraguayo.

“Entonces, no sé si uno puede transportar esas cualidades en ese ámbito del deporte, vamos a decir, a la gestión de la Municipalidad. Entonces, por ahí puede Soledad, quien tiene experiencia en ministerio (Urbanismo y Hábitat), pero también tiene una larga trayectoria de estar analizando los temas urbanos, los contenidos”, afirmó,

Caballero dijo que Soledad Núñez tiene una fortaleza bastante inusual en términos de contenido, con una unidad relativamente sólida de la oposición. “Entonces, eso es una cuestión que no importa mucho cómo se mueve el aparato, o sea, el aparato tiene su tope. A ese aparato colorado hay que agregarle algo para poder ganarle a una candidata que viene con el apoyo de Asunción o colorados insatisfechos, críticos, independientes y autónomos”, remarcó.

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Voto duro y “bajar al barro”

Por su parte, Alfredo Boccia analizó el voto duro. Dijo que el oficialismo colorado solo fue vencido cuando había una candidatura, que por algún motivo, rompía los esquemas, con confianza y que aglutinaba el voto opositor.

Indicó que no necesariamente el candidato de la oposición debe provenir del PLRA, para tratar captar votos sentimentales colorados, y que no se sientan “traicioneros a su partido”.

“Tiene que tener un gran componente de voto, llamémoslo independiente, ciudadano, no partidario, porque la suma de esos votos le gana al partido colorado, no todas las veces hubo una sola candidatura opositora, cuando hubo, hubo chances de ganar, el tema nomás es que para ese voto no comprometido, independiente o ciudadano, Soledad tiene un perfil demasiado parecido al de Camilo Pérez”, expresó.

Agregó que ante esa coyuntura, le convendría a la candidata opositora enfrentar a Arnaldo Samaniego en octubre.

“Samaniego no saca muchos votos fuera de su propio partido. Camilo en cambio tiene una figura de clase alta, chuchi, sin demasiados antecedentes de corrupción previo, y tendría más chances, creo yo, frente a una figura muy parecida a él como es la de Soledad”, enfatizó.

Boccia añadió que nadie pensaba en los círculos políticos que Camilo Pérez sea el elegido en el cartismo ante la desastrosa gestión del cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez.

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“Lo que pasa es que Camilo se encuentra con una contradicción insalvable. Para poder hacer campaña dentro de la estructura de Honor Colorado, donde nadie lo conocía y donde él no conocía ninguno de los presidentes del seccional, tenía que bajarse al barro y se ensució como debe ser en Honor Colorado. Así el arreo, las presiones, las fotos con personajes francamente patibularios formaron parte de su campaña y a medida que él se iba insertando en la estructura colorada, iba también perdiendo ese aura de novedad, de cosas diferentes que tenía al comienzo”, subrayó.