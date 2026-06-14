Lilian y Wiens se reagrupan tras derrota en municipales: “Vamos a seguir juntos luchando”

Ayer por la tarde se reunieron la senadora Lilian Samaniego, cuyo hermano y también senador Arnaldo Samaniego (ANR, CR) fue derrotado por el cartista Camilo Pérez en la interna por la candidatura de Asunción de la ANR; y el precandidato presidencial por Añetete, Arnoldo Wiens para ratificar la unidad disidente.

“Muy contenta culminando esta merienda con el correligionario, compañero de ideales y de causa, Arnoldo Wiens, analizando lo que fueron las elecciones municipales y mirando el futuro”, afirmó la senadora Samaniego.

En Asunción, pese al resultado adverso, la disidencia logró una unidad para enfrentar al cartismo aglutinando a movimientos como Causa Republicana de los Samaniego, el abdismo a través de Colorado Añetete y Fuerza Republicana del exvicepresidente Hugo Velázquez.

Tras la reunión, Wiens también ratificó la unidad disidente, diciendo: “Gracias senadora Lilian por recibirme y vamos a seguir juntos luchando por nuestra gente”.

Además de Wiens, Lilian también tendría aspiraciones presidenciales para el 2028, pero así como ocurrió en Asunción con la candidatura de Arnaldo, donde el candidato de Añeteté, el diputado Daniel Centurión descabalgó en favor de los Samaniego, no se descarta que lleguen a un acuerdo en favor del mejor posicionado.

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“Muchos aprendizajes en este proceso de elecciones, pero aquí nos encuentran juntos como buenos colorados que soñamos con un país, con un Paraguay para todos”, enfatizó Wiens.

En el caso de Causa Republicana, se están tomando su tiempo para el “abrazo republicano” con Camilo Pérez, quien al día siguiente de su victoria ya visitó el puesto comando de Añeteté primero, y al día siguiente el de Fuerza Republicana para buscar apoyo de cara a las municipales del 4 de octubre.

No obstante, pese al respaldo de ambos movimientos, sobre todo FR le reclamó que así como ellos acataban los resultados de las internas, Honor Colorado respete y respalde a los ganadores de otros movimientos en el resto del país.