Futbolacho en Mburuvichá Roga: Hablaron de Mbappé, pero dejaron “arco libre” en el caso de IPS

Anoche los miembros de la bancada cartista y su apéndice, la bancada ANR “B” de Diputados, mantuvieron un encuentro con el presidente de la República, Santiago Peña que normalmente es aprovechado para bajar línea sobre los temas candentes que estarán en juego y donde el tema ineludible era el conflicto que se generó -y en el que se metió el Ejecutivo- con el caso Kylian Mbappé y los controvertidos dichos denunciados de racistas de la senadora opositora Celeste Amarilla (PLRA).

El líder de bancada de Honor Colorado en Diputados, Miguel Del Puerto (ANR, cartista) evitó ahondar en los temas tratados, mencionando el caso Mbappé a modo de broma.

No se hablaron de muchos temas, “yo creo que agarró todo el tema Mbappé y la senadora Celeste, así que fue un encuentro para compartir con las bancadas A y B”, dijo Del Puerto.

Aunque al ser insistido sobre si el presidente les mencionó algo sobre el caso, ya que terminó agrandándose al punto de que el Ministerio de Relaciones Exteriores de nuestro país tuvo que sacar un comunicado pretendiendo despegarse de Amarilla, Del Puerto dijo que, en realidad el presidente no les comentó mucho al respecto.

El que sí reconoció que aprovechó el encuentro para comentar el tema fue el vicepresidente primero de Diputados y aliado cartista, Hugo Meza (ANR, B) que le señaló a Peña que consideró inapropiado que Cancillería haya tomado intervención ante lo que consideró un tema particular.

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“Yo le dije que, en lo particular me parecía que no debía tomarse como una cuestión de Estado. M e parece que es un poco una cuestión entre personas, de una hincha de fútbol como es el caso de la senadora, con esas apreciaciones, esos exabruptos ante un provocativo e impresentable como Mbappé”, dijo hoy Meza, que también participó anoche del encuentro.

El mismo dijo haber al menos asentado su queja contra Cancillería, por el hecho de magnificar el tema a algo de Estado y por no expresar también repudio contra el menosprecio del jugador contra nuestro país y la albirroja.

“Debería haber quedado por ahí, no tomarse esto como una cuestión de Estado, pero esa es una decisión del gobierno -la cual yo respeto pero no comparto-” y además “hay que entender que también muchos paraguayos y sobre todo parte de la selección, que fueron absolutamente maltratados también en ese contexto”.

Tema IPS es “urgente”, pero de fondos en banco “amigo” no se habla

Un tema que indefectiblemente es tema de debate obligado en la Cámara de Diputados es la situación del Instituto de Previsión Social (IPS), que presenta dos aristas: 1) el reconocimiento de millonarios depósitos fuera del límite legal en Ueno Bank, de los exsocios comerciales de Santiago Peña y 2) la alerta del presidente de la previsional, Isaías Fretes, de que solo hasta este mes podrían realizar compras fundamentales para el sistema de salud.

Respecto a los fondos depositados en Ueno y el hecho de que el IPS en este gobierno convenientemente modificó varios reglamentos para volcar sus fondos en dicho “banco amigo”, a tal punto de que en apenas 3 años alcanzaron el tope, los cartistas no quieren hablar.

“La verdad no analizamos esa situación (de los fondos) más bien analizamos la preocupación de que autoridades del IPS que están diciendo que tienen recursos para compra de medicamentos e insumos hasta agosto (habían dicho en realidad hasta este mes). Eso es mucho más preocupante para nosotros”, sostuvo Del Puerto al ser consultado sobre el tema.

Con la excusa de “priorizar” un tema, están dejando el “arco libre” para el otro aspecto preocupante, que es la alta concentración de fondos de la previsional en una sola institución que para más “flexibilizando” y hasta forzando los límites legales.

De todos modos, Del Puerto afirmó que supuestamente priorizarán el tema que podría afectar la provisión de medicamentos, donde de vuelta los cartistas ni siquiera tienen clara la película del problema.

Esto ya que el presidente de IPS, Isaías Fretes había planteado dos caminos para atender los problemas de la previsional, uno a mediano plazo (para fin de año), una “reingeniería financiera” para buscar saldar sobre todo los intereses de deudas de administraciones pasadas, así como mecanismos para la contratación “exprés” de personal de blanco para cubrir vacancias.

Por otra parte y con más urgencia requirieron un instrumento jurídico que exonere al IPS de la obligación impuesta en el artículo 393 del decreto reglamentario, que prohíbe generar órdenes de ejecución de contratos sin contar con el respaldo financiero; lo que según advirtieron haría que a partir de este fin de mes ya no puedan comprar medicamentos e insumos, afectando por ejemplo servicios de cirugía.

Un panorama poco claro

Los propios cartistas no tienen clara la diferencia entre ambas herramientas jurídicas, ya que, al menos para Meza, las autoridades de IPS habían prometido remitir “esta semana o en 10 días” su plan de “reingeniería financiera”. Sin embargo, en audiencia pública, ante varias comisiones apenas el lunes, la gerente de Administración Financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera dijo que es algo progresivo y ni inmediato.

“Nosotros necesitamos esa excepción a ese artículo del decreto reglamentario para ese presupuesto hoy, para que a fin de año podamos ejecutar esa reingeniería. El proceso ya está (iniciado) pero no son tan rápidas las negociaciones con los bancos ni captar los recursos para poder saldar nuestra deuda o refinanciar nuestra deuda. Por eso es que hoy necesitamos esa excepción hasta diciembre, por lo menos, de ese artículo para que las órdenes de entrega se sigan emitiendo sin esa disponibilidad presupuestaria, porque hoy no contamos con ese dinero", señaló Vera.

Del Puerto al menos reconoció que aún no tiene claro el panorama, por lo que dijo que van a “buscar la posibilidad de reunirnos con autoridades de la institución y con el presidente del IPS también para que nos informe la situación real que pasa en la previsional” y qué necesitan.