Encarnación: PLRA proclama candidatos en alianza con Yo Creo

El fin de semana último el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) proclamó a sus candidatos a intendentes y concejales. Estos aparecerán en la pantalla de las máquinas de votación como aspirantes de la “Alianza Encarnación en Marcha” que busca mantener al distrito para la oposición.

El intendentable es el diputado Carlos Pereira (PLRA) quien busca ser el sucesor de Luis Yd (Partido Patria Querida). Su principal rival es su colega legislador Sebastián “Cheba” Remesowski (ANR), ganador de la interna colorada.

En dicho contexto, el PLRA proclamó a Pereira y a sus seis candidatos a concejales. Los otros seis lugares en la lista fueron cedidos a la tercera fuerza.

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El partido Yo Creo, liderado por Miguel Prieto, se queda con dos lugares mientras que reciben un lugar cada uno el Partido Patria Querida (PPQ), el Partido Democrático Progresista (PDP); el Partido Revolucionario Febrerista (PRF) y el Partido Participación Ciudadana (PPC).

El acto de proclamación se llevó a cabo en el comité de Encarnación Eligio Ayala. El evento fue encabezado por el presidente del PLRA Alcides Riveros y el gobernador de Itapúa, Javier Pereira.

Candidatos a concejales del PLRA y la alianza “Encarnación en Marcha”

Keiji Ishibashi - Partido Revolucionario Febrerista

Claudia Hermelinda Arévalos Duarte - PLRA

Jorge Úrsulo Servián Alvarenga - PLRA

Orlando Miglio - Partido de la Participación Ciudadana

Natalia Verónica Enciso de Oreggioni - PLRA

Carlos Marino Fernández Giménez - PLRA

Fede Ubeda - Partido Patria Querida

Noemi Candia - Yo Creo

Gloria Beatriz Arregui Martínez - PLRA

Ricky Cabrera - Partido Democrático Progresista

Nilo Alí Rodas Núñez - PLRA

Fabian Sanches Trinidad - Yo Creo

Miembros Suplentes