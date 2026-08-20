Terna para nuevo contralor se definiría la próxima semana, anunció el presidente del Congreso

Hasta el momento, hay 36 candidatos que pugnan por ser electos como contralor y subcontralor de la República, considerando que el 1 de noviembre fenece el mandato del actual, Camilo Benítez, quien además busca un rekutú más, y del subcontralor, Augusto Paiva.

La discusión se centra en las versiones de que la bancada de Honor Colorado estaría presionando y operando para que Camilo Benitez sea reelecto, ya que el mismo tendría mayor afinidad con el sector oficialista.

Según el presidente del Senado, el colorado cartista Basili “Bachi” Núñez, la lista de candidatos está en manos de la Comisión de Asuntos Constitucionales, la cual debe establecer quiénes son los candidatos habilitados para pugnar para los cargos. Detalló que probablemente el martes la bancada de Honor Colorado se reúna para definir postura.

“El compromiso tanto de quien les habla, como de los otros senadores, primero establecer un día; estaba hablando de que puede ser el miércoles en la sesión ordinaria o más bien en la sesión, una sesión extraordinaria el jueves. Tiene que ser la próxima semana porque ya los plazos se acortan y a inicio de septiembre ya tiene que estar la terna elegida para contralor y subcontralor en la cámara”, dijo sobre cuando se definirían las ternas.

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Cuestionamientos a Camilo Benítez

Sobre el cuestionamiento a Camilo Benítez por su afinidad al Partido Colorado y sobre si sería objetivo, considerando que el gobierno actual es colorado, respondió que compartirá la lista de todos los candidatos para que se analicen sus afiliaciones políticas partidarias. Agregó que todavía no tuvieron una reunión de bancada para definir a qué candidato apoyarían.

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Criticó a la oposición por querer “poner un contralor a medida”, y aseguró que desde su movimiento evaluarán la gestión del contraloor actual en comparación con otros contralores de otros partidos. Aseguró que Benítez realizó denuncias por más de US$ 1.000 millones, mientras que los contralores que fueron opositores no alcanzaron denuncias por US$ 100 millones, además de que algunos fueron condenados por la justicia.

“Ese sector de la oposición dice también que ‘no, no puede ser uno colorado’. Ellos no pueden vaticinar qué gobierno vamos a tener. Entonces, nosotros vamos a priorizar la idoneidad. Así como el caso de la embajadora que puede ser que se le puede dar el acuerdo acá en el Senado. Acá no tiene que importar su afiliación política (...) Los contralores que fueron de la oposición dejaron un precedente nefasto para la República, no controlaron. Al final lo que aumentaron fueron sus patrimonios”, aseguró.

La principal crítica a Camilo Benítez desde la oposición es que sería inconstitucional que tenga un tercer mandato, ya que el mismo ocupó el cargo durante dos periodos consecutivos. Sobre el supuesto pacto entre oposición y Partido Colorado sobre que los contralores deben ser de un sector opuesto al gobierno de turno, insistió en que no fue parte del mismo y que no va a hacer pactos “por debajo de la mesa”.

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Acuerdo constitucional para Estefanía Laterza

Sobre el proceso de acuerdo constitucional para que Estefanía Laterza sea designada como embajadora de Paraguay ante Estados Unidos, aseguró que va a tener su voto. También dijo que -si bien los presidentes de seccional pueden tener una opinión distinta y como legisladores la respetan- él no comparte la visión de sus correligionarios con respecto a la designada por Santiago Peña para ser embajadora.

“Nosotros vamos a priorizar acá la la idoneidad, el conocimiento, la preparación y somos del oficialismo. (...) Sea del partido que sea, con tal de que nos represente. A mí no me interesa que apoye la agenda 2030, 2040, 2050, con tal de que me convenza a mí como legislador, va a tener mi voto. A mí no me van a encasillar con que estoy a favor o en contra de la agenda 2030”, respondió.

Sobre si Horacio Cartes tendría influencia en la elección de quién ocupará la Embajada de Paraguay en Estados Unidos o de quien será contralor, descartó que sea así.

También fue consultado si le preocupa el caso del operativo de la Senad en el que los agentes abatieron al docente Catalino Ramón Correa Acevedo y al líder indígena Antonio Carrillo Mancuello, por ser, según hipótesis de los organismos de seguridad, presuntos integrantes del grupo criminal liderado por Felipe Santiago Acosta Riveros, “Macho”, lo cual los familiares y comunidades de las víctimas fatales aseguran no es verdad y cuestionan el actuar de las fuerzas de seguridad.

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“Desde luego, yo provengo de un departamento donde Presidente Hayes es el que tiene mayor población indígena. Entonces, ¿por qué no va a preocupar? Y entonces se tiene que llegar a la verdad sobre eso”, aseguró, por lo que no descartó tratar en la reunión de Mesa Directiva los pedidos de interpelación que los legisladores presenten sobre el caso.

Caso del trágico accidente en Pedrozo

El sábado a la noche se registró un trágico accidente que dejó hasta el momento seis fallecidos, entre ellos cuatro eran integrantes de una misma familia, y al menos nueve heridos. El mismo ocurrió en el cruce del kilómetro 42 de Pedrozo, Ypacaraí, donde hay un semáforo y donde ya se registraron más de un accidente similar que terminó con la vida de varias personas.

Ante esto, la ministra de Obras Públicas y Comunicaciones, Claudia Centurión, quien es cuestionada por no haber dado una solución a la zona, pese a los constantes reclamos de los pobladores, fue convocada a la reunión de la Mesa Directiva para ser consultada sobre el tema.

En ese sentido, Núñez explicó que varios colegas también buscan invitar a los responsables de las obras, que serían los representantes de la concesionaria Rutas del Este S. A., para lo que estarían evaluando administrativamente si correspondería invitarlos. Consultado sobre la posibilidad de una interpelación a la ministra, a su criterio la reunión en la Mesa Directiva es más rápida y las respuestas no son preelaboradas, como en una interpelación.

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Sobre el retiro del semáforo del cruce, respondió que “es una solución parche” y que una solución sería la aplicación de un seguro obligatorio contra terceros, inspección técnica vehicular e implementación de tecnología, como los radares en Brasil, o que no se paren obras cuando se cambia de gobierno.

Con respecto a la gestión de Centurión, una de las más criticadas del gobierno, aseguró que le pone un puntaje de 11, en una escala del 1 al 10.

Sobre el proyecto de seguro obligatorio contra terceros, dijo que deben investigar como se aplica en Chile. Además, insistió en que la inspección técnica vehicular debe ser un servicio prestado por las municipalidades, no así concesionados, como se aplica en la ley actual.

Día de las iglesias evangélicas

Sobre la propuesta de varios legisladores de establecer el 31 de octubre como día de las iglesias evangélicas y protestantes, en conmemoración a la reforma protestante de Martín Lutero en 1517, dijo que no está de acuerdo con establecer un feriado más, porque “tenemos bastates feriados”, pese a que Paraguay es el país con menos feriados en la región.

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Sin embargo, se mostró a favor de instaurar el 31 de octubre como día de la iglesia evangélica. “También el día de la iglesia evangélica, de los mormones, de lo que sea. Un poco de espiritualidad nos va a venir bien, principalmente a ustedes”, respondió a los periodistas que estaban en el lugar.