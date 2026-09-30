Elecciones municipales: Chase cree que la ANR ganará en 200 municipios

El senador Natalicio Chase calificó el proceso electivo en Paraguay como un ejemplo a nivel regional, destacando la labor de la Justicia Electoral en los preparativos para la jornada de votación. “Nosotros estamos confiados en que la Justicia Electoral una vez más va a ser un gran trabajo. Están distribuidos casi todos los materiales en casi todos los lugares del país. Hasta ahora no tenemos incidentes ni reportes que indiquen lo contrario”, señaló.

Lea más: ¿Se resolvió la crisis en Honor Colorado? Lo que dice el senador Ovelar

Afirmó que el Partido Colorado atraviesa su mejor momento histórico desde el inicio de la era democrática y sostuvo que ganarán en más de 180 municipios, pudiendo llegar incluso a unos 200. “Nosotros estamos muy esperanzados. Es una situación muy particular. Creemos que vamos a pasar los 180 municipios. Algunos dicen que vamos a llegar a 200 municipios”, anticipó.

Unidad partidaria

Consultado acerca de lo que podrían significar los resultados de estas elecciones con miras a las presidenciales del 2028, Chase dijo que son un termómetro importante para medir la situación política del país. “Creemos que es históricamente la mejor situación que ha tenido el Partido Colorado en su historia, prácticamente después del del comienzo de la era democrática. Estamos muy contentos con el trabajo electoral de todos los candidatos y de todos los compañeros”, insistió.

Lea más: Crisis en HC: Centurión cuestiona peleas en Honor Colorado y pide a disidentes dejar de lado los “egos”

Abordando las últimas crispaciones dentro del movimiento Honor Colorado, Chase aseguró que el partido llega unificado a los comicios, destacando el liderazgo de Horacio Cartes y Pedro Alliana, minimizando las diferencias internas. “Siempre la salud del Partido Colorado está representada por sus líderes. Horacio Cartes y Alliana son dos grandes líderes de nuestro partido. No hay ninguna fisura interna”, recalcó.

Según él, el Partido Colorado está unido y posiblemente las candidaturas de cara al 2028, se empezarán a discutir después del 4 de octubre. “Eso es parte del proceso electoral. Las diferencias de opinión son libres en nuestro partido. Y esas esas diferencias van a existir hasta el último momento”, añadió.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Alliana y Baruja se muestran juntos en Caaguazú, pero evitan confirmar chapa presidencial por Honor Colorado

Indicó que las discusiones internas sirven para demostrar que en el Partido Colorado no hay una instrucción definida. “Llevamos las discusiones a los más altos niveles y esto último fue un análisis político que se dio en la alta esfera. El objetivo principal de nuestro partido son ahora las elecciones y después de las elecciones seguramente se analizarán los otros factores que van a ser parte de la vida política”, expresó.

Denuncias sobre el padrón y sobre el proceso

Ayer, la senadora Esperanza Martínez (PPC) denunció ante el pleno de la Cámara de Senadores supuestas irregularidades en el padrón electoral de Asunción, entre ellas el traslado de 53 familias a una misma vivienda. Aseguró que identificaron más de 500 mesas consideradas “anómalas” y anunció que pedirán una investigación.

Lea más: Elecciones Asunción: Esperanza Martínez denuncia que 53 familias fueron trasladadas a una misma casa

En ese sentido, Natalicio Chase señaló que en barrios periféricos las calles no suelen tener nombre, por lo que es común que compartan dirección. Remarcó que el documento de identidad es la única herramienta que valida y define al elector. “Ese es un problema que que se viene repitiendo hace mucho tiempo. Cuando se hacen las inscripciones se ponen una misma dirección, pero las personas están individualizadas por su documento, que es el eje de la inscripción electoral y el eje del sistema de voto paraguayo”, defendió.

También se refirió a las acusaciones del senador liberal Ever Villalba sobre irregularidades en las máquinas de votación. “Es un reclamo puntual de una persona. Yo no quiero evaluar su pensamiento, pero yo creo que es un artilugio electoral atendiendo la poca efectividad electoral que piensan tener en esta elección”, se limitó a decir.

Lea más: Senador Villalba presenta supuestas evidencias de fallas en máquinas de votación

Declaración sobre Caso Banco Atlas-Conmebol

La Cámara Alta aprobó un proyecto de declaración que manifiesta “preocupación” por la demora de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en resolver una recusación dentro del caso Conmebol. Chase negó que el proyecto haya sido una iniciativa de la bancada de Honor Colorado.

El pedido pone nuevamente bajo la lupa los límites entre el control político y la independencia judicial. En ese sentido, el colorado cartista definió la resolución aprobada como una simple “declaración individual” planteada por un senador (Dionisio Amarilla), sin ningún efecto o fuerza coercitiva sobre el sistema de administración ni sobre la Corte Suprema de Justicia.

Lea más: Senado aprueba en menos de un minuto “apriete” a la Corte por el caso Conmebol

“No puede ser apriete porque no tiene efecto. Es una declaración. Es igual que alguien utilice el espacio de oradores para hablar. Yo ni siquiera conocía el proyecto hasta que el senador Nakayama habló al respecto”, remarcó.

Caso Hernán Rivas

Por último, Natalicio Chase se refirió a la sentencia para su correligionario Hernán Rivas a ocho años de cárcel por hechos derivados de su título falso de abogado en instituciones públicas. Sostuvo que el caso ya fue juzgado en las instancias correspondientes, por lo que no corresponde al Senado opinar o intervenir.

Lea más: Hernán Rivas condenado a 8 años de cárcel: catástrofe judicial sin precedentes

Descartó impulsar o instar acciones ante la Corte (como la cancelación de matrícula), argumentando que la justicia debe actuar de forma autónoma.