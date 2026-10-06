Alternancia en Asunción reconfigura el escenario hacia el 2028, dicen opositores

La victoria de la alianza encabezada por Soledad Núñez en la intendencia de Asunción cambia las perspectivas respecto a la proyección de las fuerzas de la oposición con miras a las elecciones presidenciales de 2028. Senadores de distintos bloques coincidieron en que la unidad demostrada en la capital marca una pauta indispensable, aunque expusieron matices sobre cómo debe elegirse la chapa presidencial y el peso de los partidos de masa frente a las nuevas figuras del electorado.

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José Oviedo: “La oposición unida tiene casi 1.600.000 votos”

Para el senador José Oviedo, del partido Yo Creo, el resultado en la capital demuestra la efectividad de la articulación de la oposición. “La unidad pesó en Asunción, es el mejor ejemplo y a nivel nacional en muchos distritos la unidad también pesó. Nosotros como Yo Creo, obtuvimos buenos resultados de cara a las siguientes elecciones. Es muy auspicioso todo lo que se viene para nuestro equipo político también”, analizó.

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En cuanto a las posibilidades reales de cara al 2028, Oviedo argumentó basándose en los antecedentes electorales que es muy posible vencer al oficialismo. “Los números de las anteriores elecciones muestran eso. La oposición unida tiene casi 1.600.000 votos versus 1.200.000 votos del Partido Colorado. Históricamente siempre fue así”, refirió.

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Respecto a la candidatura presidencial y el rol del exintendente de Ciudad del Este, Miguel Prieto, Oviedo señaló que el tercer espacio ostenta un arrastre creciente que debe ser medido: “Se le entiende también a los demás actores de la oposición que no quieren perder ese protagonismo, pero los números están del lado de Miguel Prieto”, indicó.

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De igual forma, destacó que debe primar el dialogo para lograr conseguir el objetivo común de la oposición de cara a la siguiente jornada electoral. “Vamos a sentarnos todos a buscar el mejor método para elegir al candidato. Miguel Prieto no se cierra en que él tiene que ser el candidato si bien los números dicen eso. Vamos a elegir al mejor posicionado de la oposición para que sea el candidato a presidente de la República”, adelantó.

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Añadió que la selección debe dirimirse de forma cuantitativa. “Con números y con medidas, vamos a buscar la vía. Si quieren ir a elecciones o a encuestas, el que esté mejor posicionado debería ser el candidato a presidente”, remarcó.

Ever Villalba: “Los 840.000 votos del Partido Liberal son decisivos”

Por su parte, el senador liberal Ever Villalba enfatizó el caudal electoral obtenido por su agrupación en todo el territorio nacional. “840.000 votos alzamos en estas elecciones que nos posiciona siempre como un partido de masa, con fuerza para enfrentar cualquier desafío electoral”, afirmó.

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A pesar de que el PLRA obtuvo una representación mínima en la Junta Municipal de Asunción (3 de 24 bancas), Villalba reconoció la visión de la dirigencia de base para respaldar la candidatura unitaria. “Debo reconocer la grandeza de los presidentes de comité del Partido Liberal en Asunción que fueron unos visionarios”, elogió.

“Por unanimidad los presidentes de comité del PLRA han resuelto para estas elecciones acompañar la candidatura de Soledad Núñez para esta contienda electoral y tuvieron razón porque era la única candidata que podía ganar en la capital de la República del Paraguay”. agregó.

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Respecto al escenario de liderazgos para el 2028 y la construcción de la chapa presidencial, Villalba remarcó que la estructura liberal resultará determinante en cualquier acuerdo. “Los 840.000 votos del Partido Liberal son decisivos. Nosotros tenemos que construir un proyecto político. No voy a cambiar mi propuesta hoy después de las elecciones. Nosotros construimos un proyecto político que responde a las necesidades de la ciudadanía”, exhortó.

El legislador pidió dejar en segundo plano las figuras personales y abocarse al programa político. “La gente sigue saliendo del país, no tenemos que olvidarnos de que la gente sigue muriendo esperando turno, esperando medicamentos. Que esa gente está sin trabajo, ni siquiera puede comprar un kilo de carne. Entonces, tenemos que construir un proyecto político que responda a eso. El quién va a ser candidata o quién va a ser candidato es una discusión en segundo plano”.

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Asimismo, Villalba instó a la autocrítica dentro de la oposición sobre la precipitación de precandidaturas. “Lo que pasa es que muchos ya se creen Miss Paraguay y olvidaron las municipales. Es legítimo que uno quiera ser presidente, vicepresidente, presidenta, vicepresidenta, pero el primer gran desafío era el domingo pasado el 4 de octubre”, cuestionó.

Control electoral e instituciones

Finalmente, sobre el desempeño del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), el senador Villalba sostuvo que la vigilancia de la ciudadanía e instituciones fue determinante en los resultados. “Sostengo que estas máquinas siguen siendo vulnerables. Le respiramos en la nuca al TSJE y creo que eso dio frutos con los resultados en estas elecciones”, insistió.

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En tanto, José Oviedo enfatizó que, tras la victoria municipal, el foco en Asunción debe estar en la gestión. “Hay que ver cómo actúa la nueva intendente. Yo estoy muy esperanzado en que va a hacer una gran gestión de acuerdo a cómo maneje los recursos”, concluyó.